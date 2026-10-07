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Президентът на БФС Георги Иванов в Берлин за ключова среща на УЕФА

Президентът на БФС Георги Иванов в Берлин за ключова среща на УЕФА

7 Октомври, 2026 16:25 339 5

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Към него в германската столица ще се присъедини и изпълнителният директор Андрей Петров

Президентът на БФС Георги Иванов в Берлин за ключова среща на УЕФА - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов замина рано тази сутрин за Берлин, за да вземе участие в извънредна еднодневна среща на ръководителите на 55-те страни-членки на УЕФА, информира БТА. Иванов отпътува директно от Люксембург, където националният ни отбор записа първи успех в група С/4 на турнира Лига на нациите с победа от 2:0 над домакините, поради което няма да се завърне в София с официалната делегация на съюза.

Към него в германската столица ще се присъедини и изпълнителният директор на БФС Андрей Петров. Висшият форум на Евроцентралата събира президентите и генералните секретари на всички европейски футболни федерации за неофициални разисквания без предварително обявен дневен ред.

Основната тема на разговорите в Берлин е свързана с предстоящите избори за президент на ФИФА. Според информация на tbsnews.net, УЕФА организира срещата с цел да обедини позицията си около общ кандидат, който да се изправи срещу настоящия ръководител Джани Инфантино преди крайния срок за издигане на номинации на 18 ноември.

Президентските избори на световната футболна централа са насрочени за 18 март в Рабат, Мароко, където право на глас ще имат делегатите на всички 211 асоциации-членки на ФИФА.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ШЕКСПИР

    4 0 Отговор
    Закрийте БФС-Казино ,по-добре аматьорски футбол вместо да се харчат пари за некадърници !!!

    16:43 07.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Нема що

    1 0 Отговор
    Тоя кюнец е само по софрите.

    16:57 07.10.2026

  • 5 Реалност

    1 0 Отговор
    Няма как нещо да върви напред, когато се управлява от осмокласници, умствено ограничени с купени дипломи и такива, които дължат израстването си на уменията си с уста и ханша.

    16:59 07.10.2026

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