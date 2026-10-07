Президентът на БФС Георги Иванов в Берлин за ключова среща на УЕФА

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов замина рано тази сутрин за Берлин, за да вземе участие в извънредна еднодневна среща на ръководителите на 55-те страни-членки на УЕФА, информира БТА. Иванов отпътува директно от Люксембург, където националният ни отбор записа първи успех в група С/4 на турнира Лига на нациите с победа от 2:0 над домакините, поради което няма да се завърне в София с официалната делегация на съюза.

Към него в германската столица ще се присъедини и изпълнителният директор на БФС Андрей Петров. Висшият форум на Евроцентралата събира президентите и генералните секретари на всички европейски футболни федерации за неофициални разисквания без предварително обявен дневен ред.

Основната тема на разговорите в Берлин е свързана с предстоящите избори за президент на ФИФА. Според информация на tbsnews.net, УЕФА организира срещата с цел да обедини позицията си около общ кандидат, който да се изправи срещу настоящия ръководител Джани Инфантино преди крайния срок за издигане на номинации на 18 ноември.

Президентските избори на световната футболна централа са насрочени за 18 март в Рабат, Мароко, където право на глас ще имат делегатите на всички 211 асоциации-членки на ФИФА.