Обезвреждат изоставен куфар пред Президентството

Изоставен куфар е открит пред сградата на Президентството в София. Той се обезврежда, докато в сградата на „Дондуков“ 2 заседава Консултативният съвет за национална сигурност.

По време на операцията всички участници в заседанието на КСНС се намират в Президентството. Съветът се ръководи от държавния глава.

Кои участват в заседанието

В КСНС участват председателят на Народното събрание, министър-председателят, министрите на отбраната, вътрешните работи, външните работи и финансите, ръководители на ключови служби и структури за сигурност, началникът на отбраната и по един представител от всяка парламентарна група.

Към момента няма оповестени подробности за съдържанието на куфара, както и информация за задържани лица или други последици от случая.

Източници: nova.bg