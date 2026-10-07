Обезвреждат изоставен куфар пред Президентството

Изоставен куфар е открит пред сградата на Президентството в София. Той се обезврежда, докато в сградата на „Дондуков“ 2 заседава Консултативният съвет за национална сигурност.
По време на операцията всички участници в заседанието на КСНС се намират в Президентството. Съветът се ръководи от държавния глава.
Кои участват в заседанието
В КСНС участват председателят на Народното събрание, министър-председателят, министрите на отбраната, вътрешните работи, външните работи и финансите, ръководители на ключови служби и структури за сигурност, началникът на отбраната и по един представител от всяка парламентарна група.
Към момента няма оповестени подробности за съдържанието на куфара, както и информация за задържани лица или други последици от случая.
Източници: nova.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПАК СЪЩИЯ Е
16:14 07.10.2026
2 604
16:15 07.10.2026
3 честен ционист
16:15 07.10.2026
4 Ясноооо
16:15 07.10.2026
5 Мирчев
16:17 07.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ей това
16:18 07.10.2026
8 провинциалист от провинция Тракия
16:19 07.10.2026
9 на Нискочелия и двамата дебели
16:19 07.10.2026
10 Йотова си е стегнала куфарите?
Коментиран от #14
16:19 07.10.2026
11 Хм.....
16:19 07.10.2026
12 Изоставени
16:21 07.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ТОВА Е НА КАНДЕВ КУФАРА
До коментар #10 от "Йотова си е стегнала куфарите?":ЗАТОВА Е ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСТВОТО.ОЩЕ НЕ СЕ Е КАЧИЛ НА МАГАРЕТО И ВЕЧЕ МАХА КРАКАТА
16:24 07.10.2026
15 Илияна Йотова си забравила куфарчето
16:24 07.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Оруел 1984
16:52 07.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 14/88
16:54 07.10.2026
21 14/88
16:55 07.10.2026