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Обезвреждат изоставен куфар пред Президентството

Обезвреждат изоставен куфар пред Президентството

7 Октомври, 2026 16:11 504 21

  • президентство-
  • изоставен куфар-
  • кснс-
  • софия

Операцията се провежда, докато в сградата на „Дондуков“ 2 заседава Консултативният съвет за национална сигурност.

Обезвреждат изоставен куфар пред Президентството - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изоставен куфар е открит пред сградата на Президентството в София. Той се обезврежда, докато в сградата на „Дондуков“ 2 заседава Консултативният съвет за национална сигурност.

По време на операцията всички участници в заседанието на КСНС се намират в Президентството. Съветът се ръководи от държавния глава.

Кои участват в заседанието

В КСНС участват председателят на Народното събрание, министър-председателят, министрите на отбраната, вътрешните работи, външните работи и финансите, ръководители на ключови служби и структури за сигурност, началникът на отбраната и по един представител от всяка парламентарна група.

Към момента няма оповестени подробности за съдържанието на куфара, както и информация за задържани лица или други последици от случая.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПАК СЪЩИЯ Е

    9 2 Отговор
    НЕ МИРЯСА И НА РОЖДЕННИЯ СИ ДЕН.МИРЧЕВ ИДИ ГО ХВАНИ

    16:14 07.10.2026

  • 2 604

    6 4 Отговор
    Паветнишките баклуци си показаха рогата пак!

    16:15 07.10.2026

  • 3 честен ционист

    5 5 Отговор
    Това е куфарът на президента на изпроводяк. Нали не си представяте, че при Радевисти тази декоративна длъжност ще просъществува дълго?

    16:15 07.10.2026

  • 4 Ясноооо

    4 2 Отговор
    Хибридният куфар на Путин ще е туй.

    16:15 07.10.2026

  • 5 Мирчев

    8 1 Отговор
    Доставка от Глово.

    16:17 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ей това

    3 1 Отговор
    трябва да осъдят... Осмислиха им срещата. Да викат веднага Митрофанова да и връчат куфара...

    16:18 07.10.2026

  • 8 провинциалист от провинция Тракия

    6 2 Отговор
    Малкото зелено човече в Киев спомена преговори и се започнаха простотиите. Да знаете - в терористи не се преговаря!

    16:19 07.10.2026

  • 9 на Нискочелия и двамата дебели

    3 2 Отговор
    номерата

    16:19 07.10.2026

  • 10 Йотова си е стегнала куфарите?

    5 4 Отговор
    Не думай!

    Коментиран от #14

    16:19 07.10.2026

  • 11 Хм.....

    0 6 Отговор
    Кснс+ куфар=подарък от Иран!

    16:19 07.10.2026

  • 12 Изоставени

    5 1 Отговор
    куфари на път и под път , никой не ги обезврежда !

    16:21 07.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ТОВА Е НА КАНДЕВ КУФАРА

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Йотова си е стегнала куфарите?":

    ЗАТОВА Е ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСТВОТО.ОЩЕ НЕ СЕ Е КАЧИЛ НА МАГАРЕТО И ВЕЧЕ МАХА КРАКАТА

    16:24 07.10.2026

  • 15 Илияна Йотова си забравила куфарчето

    3 0 Отговор
    пред президентството, сега го обезвреждат за всеки случай.

    16:24 07.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Оруел 1984

    0 0 Отговор
    Ма камери няма ли😂🤣🤣

    16:52 07.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 14/88

    0 0 Отговор
    фатмакa си търси боя и ще го получи

    16:54 07.10.2026

  • 21 14/88

    0 0 Отговор
    фатмакa си търси боя и ще го получи

    16:55 07.10.2026

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