Ига Швьонтек се класира за четвъртфиналите в Пекин

Бившата номер 1 в световната ранглиста Ига Швьонтек се класира за четвъртфиналите на престижния турнир от сериите WTA 1000 в китайската столица Пекин с награден фонд 9,4 милиона долара. Шампионката от 2023 година и осма в схемата полска тенисистка демонстрира отлична форма и надделя над десетата поставена Ива Йович (САЩ) с 6:1, 6:3 за 96 минути игра, след като спечели първите пет и последните четири гейма в срещата.

След мача Швьонтек сподели задоволството си от своята агресивна игра и промяната в ритъма, като допълни, че с всяка победа трупа все повече самочувствие, макар тенисът да изисква пълна мобилизация всеки ден.

В спора за място на полуфиналите полякинята ще излезе срещу 13-ата поставена Елизе Мертенс. Белгийката сътвори голямата изненада на деня, след като елиминира поставената под номер 3 и действаща шампионка от 2024 година Коко Гоф (САЩ) с категоричното 6:3, 6:3 за 80 минути. По този начин Мертенс достигна за първи път до четвъртфиналната фаза при седмото си участие в Пекин и прекъсна серия от пет поредни загуби срещу американката.

Мачът премина под знака на сериозни колебания в играта на Гоф, която направи цели 34 непредизвикани грешки, осем от които двойни на сервис, а в края на двубоя призна пред щаба си, че няма останала енергия.