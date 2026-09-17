Лионел Меси покори нов връх: 49-и трофей озарява бляскавата му кариера

Лионел Меси, безспорният виртуоз на световния футбол, продължава да пише златни страници в историята на играта. Във финала на престижния турнир „Кампеонес Къп“ нападателят на Интер Маями изведе своя отбор до победа с 2:0 над мексиканския Крус Асул, добавяйки невероятния 49-и трофей към богатата си колекция.

В 24-ата минута на срещата, след прецизно центриране от Луис Суарес, Меси с глава разпечата вратата на съперника, отбелязвайки юбилейното си 100-но попадение за Интер Маями в рамките на 115 мача. Но аржентинският маестро не спря дотук – девет минути преди последния съдийски сигнал, той изпълни корнер, който бе превърнат в гол от Каземиро, оформяйки крайното 2:0 и слагащ точка на спора за трофея.

С този успех Меси вече може да се похвали с 35 отличия, спечелени с Барселона, 3 трофея с ПСЖ, 4 купи с Интер Маями и 6 титли с националния отбор на Аржентина. Така той затвърждава позицията си на най-титулувания футболист в историята, оставяйки далеч зад себе си португалската звезда Кристиано Роналдо, който до момента е вдигнал 38 купи.