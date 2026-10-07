Започна КСНС заради атаката с дронове в Черно море

Консултативният съвет за национална сигурност започна заседание при президента Илияна Йотова заради атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Във фокуса са рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна.

Инцидентът стана на 6 октомври на около 70 морски мили източно от град Бяла. Двата кораба са плавали под чужд флаг. Единият е потънал, а на другия е избухнал пожар. Двама ранени моряци са транспортирани до Варна, а останалите спасени членове на екипажа са откарани до брега.

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Към началото на заседанието няма официално потвърждение от българските институции за произхода на дроновете. Затова атаката не може да бъде представяна като установено руско нападение. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че трябва да бъдат открити и изследвани останки от дроновете, за да се установи произходът им.

Премиерът предупреди за разширяване на войната

След инцидента премиерът Румен Радев свика среща с представители на институциите и информира Европейската комисия и колегите си от Европейския съвет. По думите му атаката е станала в изключителната икономическа зона на България, като единият кораб е потънал, а другият е бил обхванат от пожар.

„Когато войната не бъде спряна навреме, тя разширява пространствения си обхват“, заяви Румен Радев.

При спасителната операция са използвани самолет Су-25 и два хеликоптера „Кугър“. Продължават действията по установяване на обстоятелствата около нападението и по издирването на оцелели от потъналия кораб.

От „Демократична България“ заявиха, че КСНС не трябва да бъде протоколно заседание и настояха за конкретен механизъм за постоянна координация с Румъния, Турция и останалите съюзници от НАТО по въпросите на сигурността в Черно море.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg, dariknews.bg