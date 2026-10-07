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Започна КСНС заради атаката с дронове в Черно море
  Тема: Украйна

Започна КСНС заради атаката с дронове в Черно море

7 Октомври, 2026 13:25 495 21

  • кснс-
  • илияна йотова-
  • дронове-
  • черно море-
  • морска сигурност

Съветът обсъжда рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура след поразяването на два търговски кораба в българската икономическа зона

Започна КСНС заради атаката с дронове в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Консултативният съвет за национална сигурност започна заседание при президента Илияна Йотова заради атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Във фокуса са рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна.

Инцидентът стана на 6 октомври на около 70 морски мили източно от град Бяла. Двата кораба са плавали под чужд флаг. Единият е потънал, а на другия е избухнал пожар. Двама ранени моряци са транспортирани до Варна, а останалите спасени членове на екипажа са откарани до брега.

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Към началото на заседанието няма официално потвърждение от българските институции за произхода на дроновете. Затова атаката не може да бъде представяна като установено руско нападение. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че трябва да бъдат открити и изследвани останки от дроновете, за да се установи произходът им.

Премиерът предупреди за разширяване на войната

След инцидента премиерът Румен Радев свика среща с представители на институциите и информира Европейската комисия и колегите си от Европейския съвет. По думите му атаката е станала в изключителната икономическа зона на България, като единият кораб е потънал, а другият е бил обхванат от пожар.

„Когато войната не бъде спряна навреме, тя разширява пространствения си обхват“, заяви Румен Радев.

При спасителната операция са използвани самолет Су-25 и два хеликоптера „Кугър“. Продължават действията по установяване на обстоятелствата около нападението и по издирването на оцелели от потъналия кораб.

От „Демократична България“ заявиха, че КСНС не трябва да бъде протоколно заседание и настояха за конкретен механизъм за постоянна координация с Румъния, Турция и останалите съюзници от НАТО по въпросите на сигурността в Черно море.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg, dariknews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Иван Костов

    5 2 Отговор
    Докато някой предлагат измамата да продължи други правят автономни дронове с ИИ..! Само хора с технически познания разбират за какво иде реч..! Промяната ще се случи независимо от това дали медиите искат или не искат..!

    13:29 07.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Търговските кораби се бракуват на 30 години а двата потънали кораби са на по 50 години.Провокация и застрахователна измама.

    Коментиран от #10

    13:31 07.10.2026

  • 5 Сила

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    Жит - Так , куку руку вафла вкусна ...
    Издишай бобър , издишай ....

    Коментиран от #12, #13

    13:31 07.10.2026

  • 6 Тик-Ток

    5 0 Отговор
    Какъв съвет за сигурност , България е разграден двор всичко е разграбено и унищожено , България няма и една единица модерно оръжие,Турция само с 10 байрактари може да ни превземе ,армията ни е банда от тюфлеци и бременни мъже

    13:32 07.10.2026

  • 7 Взимали от земеделието и медицината

    4 0 Отговор
    за да ги дадат за оръжия. Много хуманно.

    13:33 07.10.2026

  • 8 Пич

    5 2 Отговор
    Само може да съжаляваме, че не сме на тази среща, не за да се големеем, а защото щяхме да чуем такива уникални глупости, особено от Мирчев, (евентуално Йотова може да го удари у земи), че щяхме да смеем чак до следващата високосна година!!!

    13:33 07.10.2026

  • 9 И започва едно перене..

    3 0 Отговор
    И какво ще реши тоя съвет? Поне ще има почерпушка на ниво. Циркаджии без срам , че нямат талант, а се мятат като рибоци на сухо.

    13:33 07.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Кютек ще има ли?

    0 0 Отговор
    Да започнат залаганията!

    13:34 07.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Никол

    4 1 Отговор
    Гигантски отбор от държавни хрантутници
    и с вашия и без вашия съвет, ако Русия реши с право ще ни удари в Черно море и
    по военните заводи в България!. Много продадахте, много ще теглите! Срам сте!!!

    13:39 07.10.2026

  • 15 Искам

    1 2 Отговор
    И очаквам да излезнат обединени зад силно и ясно послание към извършителите на този враждебен акт на тероризъм срещу България. Не празни приказки под формата на безсилно и бездушно страхливо мърморене. Това огъване трябва да спре. Очаквам днес име следващите дни реални действия срещу източника на този тероризъм!

    13:40 07.10.2026

  • 16 Акригтан

    2 1 Отговор
    Украйна не е в НАТО
    Русия не е в НАТО
    Къде се бутаме
    Който се ломбурка да се оправя сам

    13:42 07.10.2026

  • 17 Нека

    0 0 Отговор
    да познаем какво ще се "реши"... Да се информират подробно "партньорите", т.е. началството и да се "привика" руския посланик за да се "осъди" пред нея този "акт на агресия".

    Коментиран от #20

    13:45 07.10.2026

  • 18 Зеления

    0 1 Отговор
    "От „Демократична България“ заявиха, че КСНС не трябва да бъде протоколно заседание и настояха за конкретен механизъм за постоянна координация с Румъния, Турция и останалите съюзници от НАТО "

    От Демократична България реално искат да има една интернет платформа, в която България и НАТО да попълват данни за ударени цели от дронове...защото реално друго не могат да направят освен да броят дроновете - нито могат да ги спрат, нито някой ще им зачита мнението да няма дронове

    13:46 07.10.2026

  • 19 Война е

    0 0 Отговор
    И други подобни инциденти ще се случат.

    13:47 07.10.2026

  • 20 Ако трябва

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Нека":

    Някои дипломати ще е необходимо да бъдат изгонени за тази дивотия, която направиха.

    13:48 07.10.2026

  • 21 Зеления

    0 0 Отговор
    Най-важни са двамата от дясно на Йотова на 4-то и 5-то място - Крачун и Малчо и двамата с червени вратовръзки....влече си ги към комунизма и това е....

    13:54 07.10.2026

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