Започна КСНС заради атаката с дронове в Черно море

Консултативният съвет за национална сигурност започна заседание при президента Илияна Йотова заради атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Във фокуса са рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна.
Инцидентът стана на 6 октомври на около 70 морски мили източно от град Бяла. Двата кораба са плавали под чужд флаг. Единият е потънал, а на другия е избухнал пожар. Двама ранени моряци са транспортирани до Варна, а останалите спасени членове на екипажа са откарани до брега.
Към началото на заседанието няма официално потвърждение от българските институции за произхода на дроновете. Затова атаката не може да бъде представяна като установено руско нападение. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че трябва да бъдат открити и изследвани останки от дроновете, за да се установи произходът им.
Премиерът предупреди за разширяване на войната
След инцидента премиерът Румен Радев свика среща с представители на институциите и информира Европейската комисия и колегите си от Европейския съвет. По думите му атаката е станала в изключителната икономическа зона на България, като единият кораб е потънал, а другият е бил обхванат от пожар.„Когато войната не бъде спряна навреме, тя разширява пространствения си обхват“, заяви Румен Радев.
При спасителната операция са използвани самолет Су-25 и два хеликоптера „Кугър“. Продължават действията по установяване на обстоятелствата около нападението и по издирването на оцелели от потъналия кораб.
От „Демократична България“ заявиха, че КСНС не трябва да бъде протоколно заседание и настояха за конкретен механизъм за постоянна координация с Румъния, Турция и останалите съюзници от НАТО по въпросите на сигурността в Черно море.
Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg, dariknews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Иван Костов
13:29 07.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Последния Софиянец
Коментиран от #10
13:31 07.10.2026
5 Сила
До коментар #1 от "Тик-Ток":Жит - Так , куку руку вафла вкусна ...
Издишай бобър , издишай ....
Коментиран от #12, #13
13:31 07.10.2026
6 Тик-Ток
13:32 07.10.2026
7 Взимали от земеделието и медицината
13:33 07.10.2026
8 Пич
13:33 07.10.2026
9 И започва едно перене..
13:33 07.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Кютек ще има ли?
13:34 07.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Никол
и с вашия и без вашия съвет, ако Русия реши с право ще ни удари в Черно море и
по военните заводи в България!. Много продадахте, много ще теглите! Срам сте!!!
13:39 07.10.2026
15 Искам
13:40 07.10.2026
16 Акригтан
Русия не е в НАТО
Къде се бутаме
Който се ломбурка да се оправя сам
13:42 07.10.2026
17 Нека
Коментиран от #20
13:45 07.10.2026
18 Зеления
От Демократична България реално искат да има една интернет платформа, в която България и НАТО да попълват данни за ударени цели от дронове...защото реално друго не могат да направят освен да броят дроновете - нито могат да ги спрат, нито някой ще им зачита мнението да няма дронове
13:46 07.10.2026
19 Война е
13:47 07.10.2026
20 Ако трябва
До коментар #17 от "Нека":Някои дипломати ще е необходимо да бъдат изгонени за тази дивотия, която направиха.
13:48 07.10.2026
21 Зеления
13:54 07.10.2026