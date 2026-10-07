ЕК отпуска още 1,24 млрд. евро за украинската отбрана

Европейската комисия съобщи, че отпуска допълнителни 1,24 милиарда евро от заема за Украйна, които ще бъдат използвани за снабдяване на страната с дронове, прехващачи за дронове и необходимите за тях боеприпаси, както и с ракети украинско производство, предава News.bg.
Общият размер на заема за тази и следващата година е 90 милиарда евро. От тях 60 милиарда евро са предназначени за отбрана, а останалите 30 милиарда евро - за бюджетна помощ.
За тази година са планирани плащания в размер на 28,3 милиарда евро за украинската отбранителна промишленост. Европейската комисия посочва, че допълнителните средства ще бъдат изплащани през следващите седмици.
От Брюксел уточняват, че Европейският съюз подпомага Украйна в отговор на неотложните ѝ нужди на бойното поле.
От началото на руската инвазия през 2022 г. ЕС е предоставил на Украйна обща подкрепа в размер на 228,7 милиарда евро. В тази сума са включени и 3,8 милиарда евро, получени от постъпленията от руското имущество, запорирано в рамките на европейските санкции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тия са
Коментиран от #32
13:30 07.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гого
Коментиран от #10, #14
13:30 07.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 усс.ран русофил
Коментиран от #7, #24
13:31 07.10.2026
6 Дал взел
13:31 07.10.2026
7 Пецо
До коментар #5 от "усс.ран русофил":па от твоя джоб са нема лошо
13:32 07.10.2026
8 Зеления
13:32 07.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Я па тоа
До коментар #3 от "Гого":Ти немаш 5 евро в джоба.
Коментиран от #19, #20
13:33 07.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Интересни неща се случват !
„Наистина наблюдаваме вътрешна миграция от средата на август. Хората се подготвят за зимата: сменят жилищата и районите в столицата или се местят в по-безопасни региони. Киев се обезлюдява ...
13:34 07.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Сега ще изтрият да докажат че е така
До коментар #3 от "Гого":Така е в "демокрацията" на Ротшилд.
13:35 07.10.2026
15 Олена Зеленска
13:35 07.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Слаба Украине!
До коментар #4 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Хероя Слаба!
13:37 07.10.2026
18 Възмутен
Ха да ни е честито новото робство. Лекарите, учениците във Франция, пенсионерите, работещите нямат никакво значение - важни са единствено зеления и хунтата - трябва да имат бентлита, яхти, имения и острови и най-вече златни тоалетни.
Коментиран от #25
13:37 07.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 за "украинската отбрана"
13:37 07.10.2026
22 грийн сок
да не се помага на Украйна
Що не слушате а?
13:37 07.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #18 от "Възмутен":Ако ракета на ПУТИН избие твоето семейство, ква ли песен ша пееш.
Коментиран от #37, #39
13:39 07.10.2026
26 АБВ
Защо ни трябваше да влизаме в този съюз и да плащаме за чужда война ?
Коментиран от #36, #45
13:39 07.10.2026
27 Нека
13:39 07.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Путин сам са навря между шамарите
Затова ЕС си го бомби нон стоп.
Коментиран от #34, #53, #58
13:41 07.10.2026
30 Къде е редовната риска армия от 350 хил?
Къде да още 1 милион руски" срочници"?
Ами при Кобзон разбира се.
С какво оръжие?
Ами с наше, европейско оръжие разбира се.
Коментиран от #41
13:41 07.10.2026
31 С капкомера
13:41 07.10.2026
32 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #1 от "Тия са":Путин е гробаря на Русия, ама айде
13:41 07.10.2026
33 Слаба Украине!
До коментар #24 от "усс.ран русофил":Хероям слаба!
13:41 07.10.2026
34 Зевзек
До коментар #29 от "ГОЛЕМ СМЕХ":"Затова ЕС си го бомби нон стоп"
Пък потъват кораби на ЕС - как става тази работа.
Коментиран от #42
13:42 07.10.2026
35 за "украинската отбрана" ли ? Хммм....
Коментиран от #40
13:42 07.10.2026
36 Някой
До коментар #26 от "АБВ":попита ли ни?
13:42 07.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #35 от "за "украинската отбрана" ли ? Хммм....":Путин одра три кожи от мужика руски за тая война...
Колко.ли.милиарди милиарди са това.
13:44 07.10.2026
41 Читател
До коментар #30 от "Къде е редовната риска армия от 350 хил?":А нещо за украинската армия защо не кажеш - Рюте каза че губели по 28 000 на месец. Можеш ли да смяташ колко месеца е войната от февруари 2022 до сега.
Коментиран от #44
13:45 07.10.2026
42 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #34 от "Зевзек":Кой кораб на ЕС е потънал, че нещо не са разбра.
13:45 07.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Запознат
До коментар #41 от "Читател":Що не заведеш конят си да попадне тревица?
Коментиран от #55
13:46 07.10.2026
45 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #26 от "АБВ":Ако не сме в ЕС....Путин да ни е забърсал
Като Украйна.
Коментиран от #49, #51, #69
13:46 07.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 АБВ
13:48 07.10.2026
48 ес е един огромен КЕН eф !
Коментиран от #56
13:49 07.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Трол
13:50 07.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Ачо от ПП
13:50 07.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 България е НАТО, ЕС,ШЕНГЕН, ЕВРОЗОНА.
До коментар #49 от "Зевзек":Ама явно не знаеш......
И не ни пука за никакви, африканци, турци, путинисти.
Коментиран от #61
13:52 07.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #48 от "ес е един огромен КЕН eф !":И Русия отпуска на Путин....
Милиарди.
13:53 07.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #29 от "ГОЛЕМ СМЕХ":И като ЕсеС си ги бомби нонстоп,
що ЕсеС рИве, като получи някой шамар🤔❗
И все тръби че "их там нет"❗
13:54 07.10.2026
59 ЗЕЛЕНСКИ И УРСУЛА
13:55 07.10.2026
60 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #39 от "ГОЛ ем с МЕХ":По добре генератори, отколкото ракета на Путин да ти избие семейството.
Кажи нещо и за корупцията в армията на Путин
Кво ша каиш.
13:56 07.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 То и византийците
13:57 07.10.2026
63 някойситам
Евро Комисия иска нулеви емиссии за автомобили, ама нема от къде да прави толкова ток, защото няма гориво.
Евро Комисия налага санкции на Русия, които водят до затваряне на основни европейски мощности.
Евро Комисия дава милиарди евра на украйна, ама сама няма грам пари да спаси собствените граждани от студове, инфлация и безработица.
Чудя се дали съществуват паралелни вселени, защото в момента се намираме май точно в такава, някога най адекватен и проспериращ регион се превръща в история която става само за комикс. Как стигнахме до тук?
13:57 07.10.2026
64 долу ес
13:57 07.10.2026
65 Путин нападна вероломно Украйна.
Нема да го жалим я.
Коментиран от #66
13:58 07.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Ще давате естествено
14:00 07.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Позорно е да сме в тоя мръсен
14:02 07.10.2026
72 Интересно
14:03 07.10.2026
73 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #69 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Виждаш че Акотата при Путин стават реалност
И избити над ДВА милиона души в една безсмислена война.
14:04 07.10.2026
74 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #66 от "Как си, онко?":Питай дъртака Путин.....за рака.
14:05 07.10.2026