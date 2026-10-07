Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
ЕК отпуска още 1,24 млрд. евро за украинската отбрана
  Тема: Украйна

ЕК отпуска още 1,24 млрд. евро за украинската отбрана

7 Октомври, 2026 13:29, обновена 7 Октомври, 2026 13:29 576 74

  • украйна-
  • украинска отбрана-
  • отбрана-
  • ес-
  • европейски съюз

Средствата са предназначени за дронове, системи за прехващането им, боеприпаси и ракети украинско производство

ЕК отпуска още 1,24 млрд. евро за украинската отбрана - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия съобщи, че отпуска допълнителни 1,24 милиарда евро от заема за Украйна, които ще бъдат използвани за снабдяване на страната с дронове, прехващачи за дронове и необходимите за тях боеприпаси, както и с ракети украинско производство, предава News.bg.

Общият размер на заема за тази и следващата година е 90 милиарда евро. От тях 60 милиарда евро са предназначени за отбрана, а останалите 30 милиарда евро - за бюджетна помощ.

За тази година са планирани плащания в размер на 28,3 милиарда евро за украинската отбранителна промишленост. Европейската комисия посочва, че допълнителните средства ще бъдат изплащани през следващите седмици.

От Брюксел уточняват, че Европейският съюз подпомага Украйна в отговор на неотложните ѝ нужди на бойното поле.

От началото на руската инвазия през 2022 г. ЕС е предоставил на Украйна обща подкрепа в размер на 228,7 милиарда евро. В тази сума са включени и 3,8 милиарда евро, получени от постъпленията от руското имущество, запорирано в рамките на европейските санкции.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тия са

    28 1 Отговор
    Гробарите на народите на съюза.

    Коментиран от #32

    13:30 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гого

    34 2 Отговор
    Това са и мои кинти! Стига Европа потъва.

    Коментиран от #10, #14

    13:30 07.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 усс.ран русофил

    4 19 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    Коментиран от #7, #24

    13:31 07.10.2026

  • 6 Дал взел

    16 1 Отговор
    Парите не могат да водят бойни действия. Хора, кръв, оръжия и боеприпаси са необходими.

    13:31 07.10.2026

  • 7 Пецо

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "усс.ран русофил":

    па от твоя джоб са нема лошо

    13:32 07.10.2026

  • 8 Зеления

    16 1 Отговор
    "ЕК отпуска още 1,24 млрд. евро за украинската отбрана" - излагате се, само толкова ли? Тези пари са само за 1 ден за нуждите на Украйна нали?

    13:32 07.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Я па тоа

    1 11 Отговор

    До коментар #3 от "Гого":

    Ти немаш 5 евро в джоба.

    Коментиран от #19, #20

    13:33 07.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Интересни неща се случват !

    0 0 Отговор
    Както съобщава RBC-Украйна , позовавайки се на портала за недвижими имоти LUN, броят на обявите за отдаване под наем на апартаменти се е увеличил рязко стотици пъти в Киев и Одеса. В същото време броят им е намалял значително в западните региони на страната. Това може да показва сериозни промени в структурата на търсенето на жилища, което показва вътрешна миграция и подготовка на украинците за зимата.
    „Наистина наблюдаваме вътрешна миграция от средата на август. Хората се подготвят за зимата: сменят жилищата и районите в столицата или се местят в по-безопасни региони. Киев се обезлюдява ...

    13:34 07.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сега ще изтрият да докажат че е така

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гого":

    Така е в "демокрацията" на Ротшилд.

    13:35 07.10.2026

  • 15 Олена Зеленска

    11 2 Отговор
    1,24 милиарда само за гащи и чорапи няма да ми стигнат!

    13:35 07.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Слаба Украине!

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Хероя Слаба!

    13:37 07.10.2026

  • 18 Възмутен

    11 0 Отговор
    "ЕС е предоставил на Украйна обща подкрепа в размер на 228,7 милиарда евро" и в същото време "Парламентът отхвърли по-високи минимални заплати за лекарите".

    Ха да ни е честито новото робство. Лекарите, учениците във Франция, пенсионерите, работещите нямат никакво значение - важни са единствено зеления и хунтата - трябва да имат бентлита, яхти, имения и острови и най-вече златни тоалетни.

    Коментиран от #25

    13:37 07.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 за "украинската отбрана"

    6 1 Отговор
    Е реално за ескалация, война и смърт ! И когато се пише "ЕК отпуска" да се допълни моля, че България НЕ отпуска нито цент за нацисткият режим в Киев ! .... За нас това е по важното нали?

    13:37 07.10.2026

  • 22 грийн сок

    2 3 Отговор
    нашия умник каза
    да не се помага на Украйна
    Що не слушате а?

    13:37 07.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 5 Отговор

    До коментар #18 от "Възмутен":

    Ако ракета на ПУТИН избие твоето семейство, ква ли песен ша пееш.

    Коментиран от #37, #39

    13:39 07.10.2026

  • 26 АБВ

    9 0 Отговор
    Поливат пустинята. Когато си глупав, то е завинаги !
    Защо ни трябваше да влизаме в този съюз и да плащаме за чужда война ?

    Коментиран от #36, #45

    13:39 07.10.2026

  • 27 Нека

    1 0 Отговор
    да им дават колкото се може повече средства. После ще се изпокарат...

    13:39 07.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 10 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Путин сам са навря между шамарите
    Затова ЕС си го бомби нон стоп.

    Коментиран от #34, #53, #58

    13:41 07.10.2026

  • 30 Къде е редовната риска армия от 350 хил?

    1 5 Отговор
    Ами при Кобзон разбира се
    Къде да още 1 милион руски" срочници"?
    Ами при Кобзон разбира се.
    С какво оръжие?
    Ами с наше, европейско оръжие разбира се.

    Коментиран от #41

    13:41 07.10.2026

  • 31 С капкомера

    1 0 Отговор
    Нема риформи в Укрия

    13:41 07.10.2026

  • 32 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Тия са":

    Путин е гробаря на Русия, ама айде

    13:41 07.10.2026

  • 33 Слаба Украине!

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "усс.ран русофил":

    Хероям слаба!

    13:41 07.10.2026

  • 34 Зевзек

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    "Затова ЕС си го бомби нон стоп"

    Пък потъват кораби на ЕС - как става тази работа.

    Коментиран от #42

    13:42 07.10.2026

  • 35 за "украинската отбрана" ли ? Хммм....

    4 0 Отговор
    А Русия ако отпусне милиард за тероризъм в Европа? А? Пак ли ще вряцат в Германия, Франция и Брюксел ? ЕК се превърна в търговец на смърт и тероризъм. Позор ! А за палестинците, ливанците, венецуелците и иранците мълчат като риби тея нищожества .. За тях помощ защо няма ? А?

    Коментиран от #40

    13:42 07.10.2026

  • 36 Някой

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "АБВ":

    попита ли ни?

    13:42 07.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 4 Отговор

    До коментар #35 от "за "украинската отбрана" ли ? Хммм....":

    Путин одра три кожи от мужика руски за тая война...
    Колко.ли.милиарди милиарди са това.

    13:44 07.10.2026

  • 41 Читател

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Къде е редовната риска армия от 350 хил?":

    А нещо за украинската армия защо не кажеш - Рюте каза че губели по 28 000 на месец. Можеш ли да смяташ колко месеца е войната от февруари 2022 до сега.

    Коментиран от #44

    13:45 07.10.2026

  • 42 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 3 Отговор

    До коментар #34 от "Зевзек":

    Кой кораб на ЕС е потънал, че нещо не са разбра.

    13:45 07.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Запознат

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "Читател":

    Що не заведеш конят си да попадне тревица?

    Коментиран от #55

    13:46 07.10.2026

  • 45 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 6 Отговор

    До коментар #26 от "АБВ":

    Ако не сме в ЕС....Путин да ни е забърсал
    Като Украйна.

    Коментиран от #49, #51, #69

    13:46 07.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 АБВ

    1 3 Отговор
    ще плащаме защото ще дойдат руснаците и ще има оли мали заедно с арабите

    13:48 07.10.2026

  • 48 ес е един огромен КЕН eф !

    3 0 Отговор
    Отпускат преди да фалират

    Коментиран от #56

    13:49 07.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Трол

    1 0 Отговор
    Толкоз прости са тез ес

    13:50 07.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ачо от ПП

    1 2 Отговор
    Браво! Нашият лидер господин Кирил Петков поиска светкавична реакция и тя дойде! Това е човек с влияние! Като руснаците спряха Газа лично от Америка осигури танкери с втечнен газ за България за десетилетия напред! Даде личен пример с даряване на заплати за Украйна! Изгони над 200 руски дипломати от БГ! Това е великан! При това, че може да живее и в Канада! Дълбок поклон и вечна признателност от благодарния български народ!

    13:50 07.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 България е НАТО, ЕС,ШЕНГЕН, ЕВРОЗОНА.

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Зевзек":

    Ама явно не знаеш......
    И не ни пука за никакви, африканци, турци, путинисти.

    Коментиран от #61

    13:52 07.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "ес е един огромен КЕН eф !":

    И Русия отпуска на Путин....
    Милиарди.

    13:53 07.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    И като ЕсеС си ги бомби нонстоп,
    що ЕсеС рИве, като получи някой шамар🤔❗
    И все тръби че "их там нет"❗

    13:54 07.10.2026

  • 59 ЗЕЛЕНСКИ И УРСУЛА

    2 0 Отговор
    Заедно крадат от нашите пари.

    13:55 07.10.2026

  • 60 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 3 Отговор

    До коментар #39 от "ГОЛ ем с МЕХ":

    По добре генератори, отколкото ракета на Путин да ти избие семейството.
    Кажи нещо и за корупцията в армията на Путин
    Кво ша каиш.

    13:56 07.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 То и византийците

    1 1 Отговор
    Така са отпускали пари на Самуил и баща му за отбрана впрочем да го знаете пичови, ама после тея са ги гепили като Зеленски и са драснали да бягат за някакъв топъл остров в Преспанския тогава Карибски басейн

    13:57 07.10.2026

  • 63 някойситам

    4 0 Отговор
    Евро Комисия спира покупка на горива от Русия, и ще ги купува от САЩ за 3 пъти по скъпо, демек Индия ги препродава на САЩ след като купува от Русия, а САЩ - на просперираща Европа.

    Евро Комисия иска нулеви емиссии за автомобили, ама нема от къде да прави толкова ток, защото няма гориво.

    Евро Комисия налага санкции на Русия, които водят до затваряне на основни европейски мощности.

    Евро Комисия дава милиарди евра на украйна, ама сама няма грам пари да спаси собствените граждани от студове, инфлация и безработица.

    Чудя се дали съществуват паралелни вселени, защото в момента се намираме май точно в такава, някога най адекватен и проспериращ регион се превръща в история която става само за комикс. Как стигнахме до тук?

    13:57 07.10.2026

  • 64 долу ес

    3 0 Отговор
    някой пита ми България за тези пари и ако е питал кого? кой бг предател е решил, че ние трябва да събираме капачки за нашите деца, зашото парите отиват за украйна

    13:57 07.10.2026

  • 65 Путин нападна вероломно Украйна.

    0 2 Отговор
    200 хиляден руски башибозук избива жени и деца.
    Нема да го жалим я.

    Коментиран от #66

    13:58 07.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Ще давате естествено

    3 0 Отговор
    фалирали кухи еврозонци ! Цар Зеляндур ви пазии

    14:00 07.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Позорно е да сме в тоя мръсен

    2 0 Отговор
    атлантическо нацистки КЕН eф !

    14:02 07.10.2026

  • 72 Интересно

    1 0 Отговор
    Как се генерират плюсове... Не разбрахте ли, че каквито и фалшиви новини и харесвания да измислите, Украйна е в канала?

    14:03 07.10.2026

  • 73 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Виждаш че Акотата при Путин стават реалност
    И избити над ДВА милиона души в една безсмислена война.

    14:04 07.10.2026

  • 74 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Как си, онко?":

    Питай дъртака Путин.....за рака.

    14:05 07.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания