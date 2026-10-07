ЕК отпуска още 1,24 млрд. евро за украинската отбрана

Европейската комисия съобщи, че отпуска допълнителни 1,24 милиарда евро от заема за Украйна, които ще бъдат използвани за снабдяване на страната с дронове, прехващачи за дронове и необходимите за тях боеприпаси, както и с ракети украинско производство, предава News.bg.

Общият размер на заема за тази и следващата година е 90 милиарда евро. От тях 60 милиарда евро са предназначени за отбрана, а останалите 30 милиарда евро - за бюджетна помощ.

За тази година са планирани плащания в размер на 28,3 милиарда евро за украинската отбранителна промишленост. Европейската комисия посочва, че допълнителните средства ще бъдат изплащани през следващите седмици.

От Брюксел уточняват, че Европейският съюз подпомага Украйна в отговор на неотложните ѝ нужди на бойното поле.

От началото на руската инвазия през 2022 г. ЕС е предоставил на Украйна обща подкрепа в размер на 228,7 милиарда евро. В тази сума са включени и 3,8 милиарда евро, получени от постъпленията от руското имущество, запорирано в рамките на европейските санкции.