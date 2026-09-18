Страхотен старт на Ювентус в Лига Европа

Ювентус се нуждаеше от убедителен отговор след разочароващата загуба с 2:3 от Сасуоло и го даде по най-категоричния начин. "Бианконерите" разгромиха НЕК Ниймеген с 5:0 на "Алианц Стейдиъм", като започнаха груповата фаза на Лига Европа със стил.

Пет различни голмайстори се разписаха за торинци, като три от попаденията бяха дебютни за клуба.

Вечерта започна с грешка още в деветата минута, която се оказа решаваща. Дебютиращият за Ювентус вратар Камил Грабара изстреля дълга топка напред. Вратарят на НЕК, Николас Полстер, излезе от наказателното си поле, но изцяло подцени полета на топката. Нико Гонзалес просто я овладя, заобиколи го и отбеляза във опразнената врата. Така полският страж записа асистенция при първата си поява за клуба.

В 24-ата минута Алайбегович удвои преднината, след като Уестън Маккени напредна с топката и я подаде на босненеца в наказателното поле, който с мощен удар я прати в горния ъгъл за своя дебютен гол с екипа на Ювентус за 2:0.

Десет минути по-късно Алмугера Кабар извърши нарушение срещу Гонзалес в наказателното поле, а Ник Волтемаде прати Полстер в грешната посока от дузпа, отбелязвайки първия си гол за "Старата госпожа".

Въпреки резултата, НЕК Ниймеген не игра пасивно.

Влизането на Пер Шуурс в 67-ата минута беше посрещнато с освирквания от публиката на домакините, тъй като бившият защитник на Торино предизвика недоволство сред феновете на "бианконерите".

Рандал Коло Муани замени Алайбегович и му бяха нужни само четири минути, за да направи впечатление, преодолявайки Тобиас Сторм и асистирайки на Зеки Челик за четвъртия гол – трето дебютно попадение за вечерта. Французинът сам се разписа в 82-ата минута, след като получи пас от Джон Лукуми.

За Лучано Спалети, чиято позиция беше предмет на открит дебат преди началото на мача, това е резултат, който му осигурява малко въздух за дишане.