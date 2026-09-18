37 516 регламентирани повиквания на тел. 112

От 7 ч. на 11 септември до 7 ч. на 18 септември 2026 г. на единния европейски номер за спешни повиквания 112 са регистрирани общо 37 516 регламентирани повиквания.

От тях 13 542 сигнала са насочени към центровете за Спешна медицинска помощ.

Регистрирани са сигнали за транспортни произшествия – 2 278, пожари – 2 752, бедствия – 17, аварии – 544, битови и промишлени инциденти – 14. както и 7 сигнала, свързани с опасни вещества.

Постъпили са 9 993 сигнала за престъпления против личността и 982 за престъпления против собствеността.

За рисково шофиране и гонки са подадени 38 сигнала, за изгубени или бедстващи хора 378, за нелегални мигранти/бежанци – 11.

Към общините за реакция са изпратени 7 007 сигнала.

6 мисии по въздуха

През седмицата бяха изпълнени 6 авиомедицински мисии, при които пациенти в тежко състояние получиха възможност за навременно високоспециализирано лечение. Помощ получи мъж, обърнал се с АТВ в планина Осогово, над хижа „Трите буки“.

Помощ без граници

През периода са отработени 13 трансгранични обаждания с необходимост от съдействие на Полиция и спешна медицинска помощ за Франция, Румъния, Чехия, Словакия, Гърция и Швеция, както и сигнал за домашно насилие над бэлгарска гражданка в Белгия.

Уточнение: Инцидентите са класифицирани въз основа на информацията, подадена от гражданите. За едно и също събитие или инцидент е възможно да постъпят две или повече обаждания.