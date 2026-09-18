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37 516 регламентирани повиквания на тел. 112

37 516 регламентирани повиквания на тел. 112

18 Септември, 2026 08:00 516 8

  • 112-
  • тел. 112-
  • европейски номер за спешни повиквания

Увеличението е с 8,5 % спрямо същия период на 2025 г.

37 516 регламентирани повиквания на тел. 112 - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От 7 ч. на 11 септември до 7 ч. на 18 септември 2026 г. на единния европейски номер за спешни повиквания 112 са регистрирани общо 37 516 регламентирани повиквания.

От тях 13 542 сигнала са насочени към центровете за Спешна медицинска помощ.

Регистрирани са сигнали за транспортни произшествия – 2 278, пожари – 2 752, бедствия – 17, аварии – 544, битови и промишлени инциденти – 14. както и 7 сигнала, свързани с опасни вещества.

Постъпили са 9 993 сигнала за престъпления против личността и 982 за престъпления против собствеността.

За рисково шофиране и гонки са подадени 38 сигнала, за изгубени или бедстващи хора 378, за нелегални мигранти/бежанци – 11.

Към общините за реакция са изпратени 7 007 сигнала.

6 мисии по въздуха

През седмицата бяха изпълнени 6 авиомедицински мисии, при които пациенти в тежко състояние получиха възможност за навременно високоспециализирано лечение. Помощ получи мъж, обърнал се с АТВ в планина Осогово, над хижа „Трите буки“.

Помощ без граници

През периода са отработени 13 трансгранични обаждания с необходимост от съдействие на Полиция и спешна медицинска помощ за Франция, Румъния, Чехия, Словакия, Гърция и Швеция, както и сигнал за домашно насилие над бэлгарска гражданка в Белгия.

Уточнение: Инцидентите са класифицирани въз основа на информацията, подадена от гражданите. За едно и също събитие или инцидент е възможно да постъпят две или повече обаждания.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Предлагаме

    1 1 Отговор
    Карло...во да се преименува...на Сливен..ски санджак.

    08:15 18.09.2026

  • 2 честен ционист

    1 0 Отговор
    Кажете, колко ни струва 1 ден удоволствие на това НПО 112?

    08:16 18.09.2026

  • 3 14/88

    1 1 Отговор
    и ко ни интересува туй нас, нормалните хора ?!?

    08:18 18.09.2026

  • 4 112 абсолютно безмислен телефон

    2 0 Отговор
    Като се обадиш примерно и кажеш че спешно ти трябва помощ примерно пред Софийския университет, почват да те питат за точен адрес, улица ,номер, като че ли всички знаем точните улици и номера ,какво е станало, ама как , ама неможе ли така, ама не може ли онака ... аййй сиктииир бе, като че ли си на телефон за детски приказки

    Коментиран от #7

    08:28 18.09.2026

  • 5 ЙЕЛОУ ТАКСИ

    1 0 Отговор
    Върнете си старите телефони на полиция, пожарна, спешна помощ и всички да са си по места в централите и да са си професионалисти, а не по някакви кол центрове и да мънкат само !!!

    08:31 18.09.2026

  • 6 Българин

    1 0 Отговор
    Върнете старата система , тази 112 е мудна и бавна !

    08:34 18.09.2026

  • 7 лъжат ви яко

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "112 абсолютно безмислен телефон":

    Защото говори с вас Ей-Ай

    08:37 18.09.2026

  • 8 Какво Пропаднало Общуставо !

    1 0 Отговор
    А Чорапа и неговата Шайка !

    Се оказа !

    Неспособен !

    Да се Справи С Това !

    08:57 18.09.2026

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