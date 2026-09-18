Кошмарът на ЦСКА със страхотен старт в Лига Европа

Гръцкият ОФИ Крит, който по-рано спря ЦСКА в плейофите на Лига Европа, стартира по мечтан начин своето историческо дебютно участие в основната фаза на надпреварата. На своя стадион „Панкритио“ островитяните се наложиха с авторитетното 2:0 над германския Хофенхайм.

Домакините нанесоха първия си удар точно след половин час игра. При една мълниеносна контраатака Кенан Кодро видя перфектно Айтор Канталапиедра, а испанецът не остави шансове на вратаря Оливер Бауман, пращайки топката в мрежата с удар от движение за 1:0.

Германците потърсиха изравняването и упражниха натиск както преди почивката, така и през втората част, но защитата на домакините устоя. В 84-ата минута ОФИ Крит нанесе решителния си удар. След центриране от корнер, изпълнено от Борха Гонсалес, Георгиос Канелопулос се извиси в наказателното поле и с мощен изстрел с глава реализира за 2:0, слагайки точка на спора срещу тима от Зинсхайм.

В следващия кръг от втория по сила европейски турнир за ОФИ Крит предстои тежко гостуване на Рен на 15 октомври, докато на същата дата Хофенхайм ще посрещне турския Бешикташ в опит да се реваншира.