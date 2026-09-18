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Министър Василев: В ерата на AI отговорността зад всяка дума и действие принадлежи на хората

Министър Василев: В ерата на AI отговорността зад всяка дума и действие принадлежи на хората

18 Септември, 2026 07:40 518 4

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  • ai-
  • цифров свят

Цифровият свят няма граници - информацията, платформите и технологиите са глобални, каза той

Министър Василев: В ерата на AI отговорността зад всяка дума и действие принадлежи на хората - 1
Снимка: МИДТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България се придържа към една идея - цифровата трансформация трябва да поставя хората на първо място. Технологията е инструмент за прогрес, а доверието е основата, върху която тя стои. Ето защо свободните, разнообразни и отговорни медии са толкова важни за силата на демократичните общества. Това каза министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев по време на 13-ата годишна среща на Форума на черноморските регулаторни органи за радиоразпръскване (BRAF), която се провежда в София. Домакин на международната среща е Съветът за електронни медии.

Пред медийни експерти от осем държави министърът отбеляза, че в ерата на изкуствения интелект, който всички използваме в ежедневието и работата си, отговорността зад всяка дума или всяко действие принадлежи на хората. „Тази отговорност сме призовани да защитим“, заяви Василев.

По думите му задачата е с напредъка на технологиите да се изгражда среда, в която иновациите служат на хората. „Това означава ясни правила, защита на основните права и високо ниво на обществено доверие“, допълни министърът и уточни, че в новия свят на изкуствения интелект само правилата не могат да защитят гражданите. „Нуждаем се от тясно партньорство между правителството, регулаторите, медиите, технологичния сектор, университетите и гражданското общество“, каза още Василев.

Цифровият свят няма граници - информацията, платформите и технологиите са глобални. „Същото важи и за проблемите, които те носят. Ето защо международният диалог е полезен и необходим. Това е истинската стойност на този форум, където можем да обменяме позиции, опит и решения, които работят“, отбеляза Василев.

Той подчерта, че трябва да се стремим към по-високи цели от това да следваме технологичните промени. „Необходимо е в цифровата и медийна среда да се поставят хората на първо място“, добави министърът.

По време на форума международните експерти от BRAF обсъдиха още как изкуственият интелект променя създаването, модерирането и разпространението на съдържание, какво е бъдещето на медийната регулация в свят, движен от изкуствен интелект и др.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    2 0 Отговор
    Какъв безмислен министър на какво безмислено нещо, в толкова напреднала ИИ държава, че лелката на гишето ти казва - па..... тука немаме данни за нищо, бегом на другия край на София в другия клон, да донесеш те такива пет листета с червенио печат!!!

    Коментиран от #4

    07:45 18.09.2026

  • 2 Папагалстава

    2 0 Отговор
    от тук там !

    07:49 18.09.2026

  • 3 Кабакрадев

    1 0 Отговор
    Ами сега,ши..ши и Ба.це няма да отпуснат за 5-ти път пари за възстановяването на наводнените Карловски села....и парите да ги отк...раднем,сега Рум...бата не иска да дава кеш за джоба ми,.....но измислих нова схема,уж за 190 годишнина на Левски,и милио...нити,хоп ,пак в моя джоб,колко съм велик само.....

    07:55 18.09.2026

  • 4 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Не че нямат данни на въпросното гише, те разполагат с всичките ви данни, защото има пред лелката компютър с база данни на фирма ДАВИД Холдинг АД и е въпрос на 2-3 кликвания, за да ви каже нещо за вас, което дори и вие не знаете. Просто сте изглеждали като прошляк и са ви натирили да се махате.

    08:42 18.09.2026

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