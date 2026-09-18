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Тежки шамари за два от бъдещите съперници на Левски в Лига Европа

Тежки шамари за два от бъдещите съперници на Левски в Лига Европа

18 Септември, 2026 06:45 512 0

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Марсилия претърпя тежко поражение с 1:4 при визитата си в Истанбул на Бешикташ, докато чешкият Виктория Пилзен инкасира разгром с 0:3 на собствен терен от белгийския Роял Юнион СЖ

Тежки шамари за два от бъдещите съперници на Левски в Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Два от бъдещите съперници на Левски в основната фаза на Лига Европа записаха изключително разочароващи резултати на старта на кампанията си във втория по сила европейски клубен турнир. Френският гранд Марсилия претърпя тежко поражение с 1:4 при визитата си в Истанбул на Бешикташ, докато чешкият Виктория Пилзен инкасира разгром с 0:3 на собствен терен от белгийския Роял Юнион СЖ.

В Турция домакините поведоха още в 15-ата минута след точен изстрел на Илхан Факълъ в долния ъгъл. Марсилия на Бруно Женезио успя да възстанови паритета в 29-ата минута чрез Кейлиан Абдала, но след почивката Бешикташ нанесе съкрушителен двоен удар в рамките на броени минути. Първо Вацлав Черни се разписа с помощта на страничния стълб в 56-ата минута, а три минути по-късно Майкъл Мурийо засече с глава центриране от ъглов удар на Оркун Кьокджю за 3:1. Домакините не спряха дотук – Факълъ нацели напречната греда, а в 81-вата минута появилият се като резерва Ернест Поку заби четвърто попадение, с което оформи крайното 4:1. За капак французите дадоха и жертва в лицето на бранителя Дерек Корнелиус, който напусна принудително заради контузия.

Не по-малко кошмарна се оказа вечерта и за Виктория Пилзен в Чехия. Гостите от Роял Юнион СЖ наложиха тотален контрол и само серията от невероятни спасявания на вратаря Флориан Вигеле спаси домакините от още по-звучен шамар. Белгийският тим откри сметката си в 17-ата минута след гол на Релебохиле Мофокенг, а в края на първата част Матео Биондич завърши смъртоносна контраатака за 0:2. В 59-ата минута защитникът Ондржей Крикфалуси се извиси при центриране от корнер на Бесфорт Зенели и с глава фиксира класическото 0:3 за състава на Давид Хуберт.
Очаква се Браим Диас да получи предпочитание и да застане редом до Винисиус Жуниор и Килиан Мбапе в атаката на „кралете“.


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