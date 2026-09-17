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Алекс Николов: Крайно нелепо е да наричате 22-годишно момче "убиец"

Алекс Николов: Крайно нелепо е да наричате 22-годишно момче "убиец"

17 Септември, 2026 22:29 965 24

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  • волейбол-
  • спорт-
  • полша-
  • евроволей 2026

Повод за реакцията му станаха острите критики и нападки, дошли основно от полска страна, заради емоционален жест по време на драматичния тайбрек в срещата между България и Полша

Алекс Николов: Крайно нелепо е да наричате 22-годишно момче "убиец" - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лидерът и топ реализатор на мъжкия ни национален отбор по волейбол Александър Николов излезе с обширна и категорична позиция в социалните мрежи. Повод за реакцията му станаха острите критики и нападки, дошли основно от полска страна, заради емоционален жест по време на драматичния тайбрек в срещата между България и Полша.

В паметния двубой, изигран пред над 13 000 екзалтирани зрители по трибуните, посрещачът изнесе рецитал и реализира феноменалните 36 точки, извеждайки лъвовете до исторически успех с 3:2 гейма. Радостта му в заключителните моменти обаче предизвика сериозен отзвук и обвинения в Полша.

Николов се обърна директно към волейболната общественост и полските фенове, подчертавайки тяхната висока спортна култура:

"Бих искал да се изкажа по един „въпрос“, който възникна след вчерашната ни победа над Полша. Това е послание към всички волейболни фенове, но най-вече към поляците. На първо място, полските привърженици имат репутацията на едни от най-разбиращите, ако не и на най-интелигентните фенове в света. Вашата волейболна култура е на възможно най-високото ниво и съм сигурен, че подкрепата, която получава отборът ви, е ненадмината. Именно затова очаквам от вас да проявявате и най-голямо разбиране към емоциите, празнуванията и провокациите на игрището. Особено като се има предвид, че полският отбор е доста противоречив пример в това отношение – нещо, срещу което, както всички знаят, нямам абсолютно нищо против. Напротив, наслаждавам се както на техническо съревнование на високо ниво, така и на така наречената „психологическа война“ или психологическата страна на спорта. През годините съм бил критикуван и наричан по какви ли не начини, защото не крия чувствата си и показвам неподправената страст и енергия, които изпитвам, когато играя този спорт. Напълно осъзнавам, че това не се харесва на всички. Нито искам, нито очаквам всеки да ме харесва като спортист. Независимо от сцените на игрището по време на даден двубой обаче, винаги съм първият, който подава ръка на съперника. Защото поне в нашия спорт сме съперници единствено от първия до последния съдийски сигнал. Има обаче нещо, което не мога да приема."

Националът изрази възмущението си от крайните квалификации по негов адрес:

"Да наречете 22-годишно момче „убиец“ или „човек, който прерязва гърла“, заради празнуване, насочено към СОБСТВЕНАТА ни публика и резервните ни състезатели, в разгара на тайбрек, когато емоциите са достигнали връхната си точка, е откровено КРАЙНО НЕЛЕПО. Осъзнавате ли изобщо ДО КАКВА СТЕПЕН изваждате случилото се от контекста? Излишно е да казвам, че дори за миг през ума ми не е минавала мисъл за каквото и да било насилие, още по-малко за „убиването“ на някого заради волейболен мач. Не съм имал НИКАКВО – и подчертавам, НИКАКВО – намерение да проявявам неуважение или каквато и да било „бруталност“. ОСОБЕНО към мои колеги волейболисти. Настоятелно призовавам всички подобни мисли и внушения да бъдат държани възможно най-далеч от нашия спорт. Отново казвам: може да не ме харесвате като спортист колкото си искате, но никога не поставяйте под съмнение ЧОВЕШКАТА ми страна и не слагайте името ми и думата „убиец“ в едно и също изречение. Нека всички запазим известна доза непредубеденост, дори когато гледаме на играчите през определена призма. Особено когато дълбоко в себе си всички знаете, че не е имало никакви лоши намерения. Ако е Божията воля да се срещнем отново в по-късен етап на турнира, пожелавам си да изиграем още един исторически мач, на който целият волейболен свят да се наслади. С най-голямо уважение ви пожелавам здраве и успехи."


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поредният

    7 6 Отговор
    Комплексиран българин - юнак голям “спортмен”.

    Коментиран от #12

    22:36 17.09.2026

  • 2 Перфектно обезглавяване на поляците

    5 7 Отговор
    Всички българи те подкрепяме

    22:39 17.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Такъв си

    6 0 Отговор
    Тук в къщата ви в Горна Малина срязахте гумите на микробус, паркирал отпред... ИМА записи

    22:42 17.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Оставка на тъпото

    3 0 Отговор
    Владко ни колов

    Коментиран от #10

    22:44 17.09.2026

  • 10 Владо тъпото

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Оставка на тъпото":

    Няма па да дам оставка!

    Коментиран от #13

    22:45 17.09.2026

  • 11 Владо тъпото

    1 0 Отговор
    Няма па да дам оставка!

    22:47 17.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Е НЯМА ПА

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Владо тъпото":

    Няма НЯМА....... НЯМА

    22:48 17.09.2026

  • 14 Грозен като баба си

    3 0 Отговор
    Вчера я срещнах.... НЕ МОА ДА СПЯ...

    22:50 17.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хххх

    0 0 Отговор
    Ххххх

    22:58 17.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Бръм

    0 1 Отговор
    Браво момче! Мъжка игра, мъжки думи!

    Коментиран от #22

    23:00 17.09.2026

  • 21 Горна Малина

    1 0 Отговор
    Мрази тези Идиоти-разграничаваме се от тях

    23:01 17.09.2026

  • 22 Бръм бръм

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Бръм":

    Бръм бръм бръм...... Вгъзъти бръм

    23:02 17.09.2026

  • 23 Лецки залзибург

    1 1 Отговор
    Ше порим полякините на екс по плажовете , пък нека се възмущава Полша, че падна кат варен курбан

    Коментиран от #24

    23:04 17.09.2026

  • 24 Смотан си

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Лецки залзибург":

    ЛЯГАЙ си

    23:10 17.09.2026

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