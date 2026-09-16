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Владимир Путин: Тези парламентарни избори са барометър за подкрепата за войната! Руснаци, гласувайте!
  Тема: Украйна

Владимир Путин: Тези парламентарни избори са барометър за подкрепата за войната! Руснаци, гласувайте!

16 Септември, 2026 20:19 657 62

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • единна русия

Руският президент заяви в телевизионно обръщение към нацията в навечерието на вота, че отиването до урните ще помогне за победата на Русия в Украйна и ще демонстрира националната решителност пред външния натиск

Владимир Путин: Тези парламентарни избори са барометър за подкрепата за войната! Руснаци, гласувайте! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин днес определи гласуването на предстоящите парламентарни избори като барометър за подкрепата за войната в Украйна и призова хората да отидат до урните, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Изборите започват в петък и ще продължат три дни, като руските граждани ще изберат членовете на 450-местната долна камара на парламента - Държавната дума.

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Това са първите избори за състава на законодателния орган, откакто през февруари 2022 г. Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна. Вотът се произвежда в момент, в който резултатите от социологическите проучвания показват, че руснаците изпитват по-голяма тревога от начините, по които конфликтът ги засяга. Икономиката на Русия е подложена на натиск, а повечето от кандидатите с антивоенни възгледи не бяха допуснати до участие в изборите.

Руската политическа система е строго контролирана и преобладават очакванията, че управляващата партия „Единна Русия“, която се ползва с подкрепата на Путин, ще запази доминиращата си позиция, отбелязва Ройтерс.

Руският президент заяви в телевизионно обръщение към нацията в навечерието на вота, че отиването до урните ще помогне за победата на Русия в Украйна и ще демонстрира националната решителност пред външния натиск.

„Вашият избор за пореден път ще покаже, че милиони хора застават зад нашите войници, че сме единен народ, обединен от общи ценности, историческа памет, любов към родината и че никой няма да успее да ни раздели, изплаши или да подкопае нашата държавност и социално-политическата ни система“, каза Путин.

Той добави, че вотът ще бъде колективна реакция към тези, които се опитват да отслабят Русия, да възпрепятстват развитието ѝ, както и да я лишат от суверенитет и от правото ѝ сама да определя бъдещето си.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    10 18 Отговор
    смел подход

    Коментиран от #3, #8

    20:21 16.09.2026

  • 2 Руският народ

    7 16 Отговор
    ще реши..

    Коментиран от #5, #10

    20:22 16.09.2026

  • 3 Човекът

    7 12 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    търси подкрепа от народа си

    Коментиран от #43

    20:23 16.09.2026

  • 4 реалността

    16 5 Отговор
    То от гласа на хората нищо не зависи ,ама за пред камерите вика "ходете да гласувате" хахахахахах.Руснаците имат право на избор на много неща ,но нямат право да избират правителството и президента си.

    20:23 16.09.2026

  • 5 9988

    20 5 Отговор

    До коментар #2 от "Руският народ":

    Руският народ няма право на избор

    20:23 16.09.2026

  • 6 Град Крива паланка

    7 4 Отговор
    Дедо разкажи уште Една :)

    20:23 16.09.2026

  • 7 Превод от путински:

    17 5 Отговор
    "Който не гласува, ще скочи сам от висок етаж или ще изчезне безследно".

    20:24 16.09.2026

  • 8 Последния индианец

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    кандидатите с антивоенни възгледи не бяха допуснати до участие в изборите.

    Пълен фара както пише там просто има симулация на избори🙂
    "Руската политическа система е строго контролирана и преобладават очакванията, че управляващата партия „Единна Русия“, която се ползва с подкрепата на Путин, ще запази доминиращата си позиция"

    Коментиран от #25

    20:24 16.09.2026

  • 9 Пламен

    6 1 Отговор
    И аз имам пълна забрана да пиша тук . :)
    Има си начини... :)

    20:24 16.09.2026

  • 10 Готин виц

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Руският народ":

    Сам ли го измисли? 🥳🥳🥳

    Коментиран от #17, #18

    20:24 16.09.2026

  • 11 Ей това да си руснак е Божие наказание

    14 4 Отговор
    Гласуваш да ходиш да мреш.

    20:24 16.09.2026

  • 12 Каква изтрещяла кочина

    13 4 Отговор
    Да призовават за подкрепа и продължаване на войната и терора, и масовите убийства. После кой искал война и кой искал мир.

    20:24 16.09.2026

  • 13 Громико

    11 4 Отговор
    гласувайте,и ние ще се погрижим да станете курбан в Украйна.

    20:25 16.09.2026

  • 14 Червен кхмер

    13 4 Отговор
    В Русия няма избори, няма опозиция има зверска диктатура и еднолично управление над 26г.от диктатора Путлер.
    Ще гледаме поредния руZки фарс.

    20:26 16.09.2026

  • 15 Пуси

    11 3 Отговор
    Всички ни мразят, всички искат да ни нападат, всички искат да ни бият, ние не сме виновни за нищо.

    20:26 16.09.2026

  • 16 Владо

    7 3 Отговор
    Загубеняк.

    20:26 16.09.2026

  • 17 ИИ съм

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Готин виц":

    логично е, такъв е лагоритъма

    20:27 16.09.2026

  • 18 Митрофанова

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Готин виц":

    Ти как мислиш?

    20:27 16.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Българин

    3 14 Отговор
    Всички руснаци обичат войната, защото руснака е народ Победител! И след като веднъж са тръгнали да осовбождават поробените, то само техния Лидер може да нареди, кога войанта приключва!

    Коментиран от #26, #36

    20:28 16.09.2026

  • 21 Вова Дементиев

    7 1 Отговор
    Гласувайте,гласувайте

    20:28 16.09.2026

  • 22 избор при избори

    8 3 Отговор
    След забрана дори на умерената Яблоко, то единствения избор е Единна Русия.
    За подкрепа за войната може да се организира кримски референдум.

    20:28 16.09.2026

  • 23 Фесебе

    8 2 Отговор
    разбило апартамента на пенсионерка критикувала Путин,но тя изчезнала:)))

    20:30 16.09.2026

  • 24 Хаха

    10 2 Отговор
    Изборите били барометър за Груз200.

    20:30 16.09.2026

  • 25 да си го кажем

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "Последния индианец":

    От 170 държави в класацията ,Русия е на 160-място по свобода на словото,което на практика означава,че от хората не зависи нищо и те не притежават правото да изказват свободно мнението си.В противен случай ще бъдат вкарани в затвора за период от 15 години или ще бъдат хвърлено от 8мия етаж.

    Коментиран от #45

    20:30 16.09.2026

  • 26 Или

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    грабител?

    20:31 16.09.2026

  • 27 az СВО Победа 81

    3 8 Отговор
    Значи в Русия "няма" демокрация, защото правят избори, а в бивша Украйна "имало" демокрация, защото изборите са забранени.....

    Почувствахте ли колко е нелепа западната пропаганда???

    🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #39, #42

    20:31 16.09.2026

  • 28 Ей това е демокрация

    4 8 Отговор
    А не коптор като в ЕС и Украйна ! Евала за което.

    Коментиран от #33

    20:31 16.09.2026

  • 29 цирк московски

    5 3 Отговор
    "кандидатите с антивоенни възгледи не бяха допуснати до участие в изборите." ХАХАХАХАХАХА.Това е да живееш в руската диктатура :D ИЛи умираш за фашисткия диктатор или отичаш в канала :D

    Коментиран от #34

    20:32 16.09.2026

  • 30 А тъй, точно тъй

    1 6 Отговор
    вотът ще бъде колективна реакция към тези, които се опитват да отслабят Русия, да възпрепятстват развитието ѝ, както и да я лишат от суверенитет и от правото ѝ сама да определя бъдещето си.

    20:33 16.09.2026

  • 31 Че Думата

    5 1 Отговор
    има ли думата?

    20:33 16.09.2026

  • 32 Барометър

    6 1 Отговор
    Какъв барометър бе? Най-добре спиртомер или тъпомер са приборите за
    измерване на състоянието на руснака.

    20:33 16.09.2026

  • 33 фашистки рашастан в изолация

    8 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ей това е демокрация":

    Ти правиш ли разлика въобще между диктатура и демокрация бе шамшал ? Фашистка Русия оглавява класацията сред най-големите диктатури на тоя свят.Ти даваш ли си сметка,че ако майце продажник като тебе живееше в Русия ти щеше да си хвърлен от 20тия етаж ?

    Коментиран от #37

    20:34 16.09.2026

  • 34 Да припомним за бутафорията

    1 5 Отговор

    До коментар #29 от "цирк московски":

    В Молдова и Румъния а?

    20:34 16.09.2026

  • 35 Румен

    3 2 Отговор
    Ако имам двойно гражданство,ще гласувам за Единна Расия!

    20:35 16.09.2026

  • 36 Санитар от Карлуково

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Браво! Утре те местя при Йозеф Гьобелс!!!

    20:35 16.09.2026

  • 37 "класацията"

    1 4 Отговор

    До коментар #33 от "фашистки рашастан в изолация":

    Знаеш къде да си я завреш предполагам?

    20:35 16.09.2026

  • 38 стоян георгиев

    6 0 Отговор
    Путин продължава с шегите.да.гласувяли руснаците...все едно има някакво значение дали ще гласуват и за кого...хха

    20:35 16.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Канала

    3 1 Отговор
    БТВ и Нова ще правят ли студиянс експери и аналлизатори?

    20:37 16.09.2026

  • 41 Ей това е демокрация

    1 6 Отговор
    Нищо общо с европейските фалшификации и назначения на смотаняци за който никой не е гласувал

    20:37 16.09.2026

  • 42 Ол1гоффрен,

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "az СВО Победа 81":

    Сталин прави ли избори от 1941 година до 1945?

    Коментиран от #51

    20:37 16.09.2026

  • 43 ИНТЕРЕСНО?

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Човекът":

    Владимир Путин често е определян от политически анализатори и социолози като еманация на съвременното руско общество и държавно устройство, тъй като неговото управление синтезира дългогодишни исторически традиции, обществени нагласи и геополитически амбиции на Русия.
    Това виждане се основава на няколко основни стълба:
    • Централизация на властта: Управлението му възражда традиционния за руската история модел на силната централна фигура (лидер), който резонира с историческата памет за царизма и съветския период.
    • Национална гордост и реваншизъм: Политиката му отговаря на масовото чувство за уязвено национално достойнство след разпадането на СССР, залагайки на идеята за Русия като „велика сила“.
    • Консервативни ценности: Прокарваната от Кремъл идеология се опира на традиционния морал, православието и противопоставянето на западния либерализъм, което среща широка подкрепа сред консервативните слоеве в страната.
    От друга страна, много критици и опозиционни анализатори подчертават, че това не е естествена еманация, а резултат от строг държавен контрол над медиите, системно потискане на инакомислието и политическо инженерство, които изкуствено оформят съвременното руско обществено мнение.

    Коментиран от #48, #52

    20:38 16.09.2026

  • 44 путя на задна

    4 0 Отговор
    През 2022 г, 33% от боеприпасите и 40% от горивата, Украйна получава (не даром) от България. Изразено в € само за оръжието:
    2022 г. — €12,6 млн.
    2024 г. — €156 365 717
    През 2024 оръжията за Украйна от България са вече на стойност 156,4 млн. евро, т.е. 12,4 пъти повече!
    За 2025 данните не са публикувани, но можем да предположим със сигурност, че нарастват.
    Освен това:
    Само за 2024 г. износът на военните заводи от България за Полша, Чехия и Румъния е €2,60 млрд.! Ако спекулираме (защото такава статистика няма достъпна), че 50% от тези доставки - €2,60 млрд, отново отиват за Украйна, получава се още една сума от €1,3 млрд.

    След тази статистика спокойно можем да твърдим, че България е и продължава да бъде един важен доставчик на оръжие и боеприпаси за Украйна, от което получава милиарди евра!

    След тази статистика трябва да си ,,гьон-сурат”, за да призоваваш многократно за спиране на оръжието от ЕС за Украйна!

    Декларация от срещата Радев-Фицо -

    ,,Войната в Украйна няма военно решение...
    - Призоваваме за спиране на огъня и сядане на масата на преговори…
    - Ще спим в Брюксел, но ще запазим правото на вето в ЕС…
    - Правото на вето е право на жизнеспособност на Европейския съюз
    - Не ни трябват повече оръжия, а дипломация…
    - Опитите за военно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация...
    - Не се притесняваме да отстояваме българския национален интерес"

    Познайте, дали Радев е споменал нещо за Русия ?
    Апела му е

    Коментиран от #50

    20:38 16.09.2026

  • 45 Преди руснаците бяха крепостни

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "да си го кажем":

    Сега са роби.

    Коментиран от #56

    20:39 16.09.2026

  • 46 Утмуртия

    3 0 Отговор
    и Дагестан гласуват ли?

    20:39 16.09.2026

  • 47 Радев

    4 0 Отговор
    Да пратиш наблюдатели ей и после да прославят демокрацията в Русия ! Всич на луд не се прави. И да правят филмчета !

    20:40 16.09.2026

  • 48 Загубих

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "ИНТЕРЕСНО?":

    ти мисълта?

    20:40 16.09.2026

  • 49 Сатана Z

    0 5 Отговор
    За да я има Русия народът трябва да подържа Владимир Путин.

    Коментиран от #53

    20:40 16.09.2026

  • 50 Пепи Волгата

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "путя на задна":

    Аз избрах ЕВРОТО!

    20:41 16.09.2026

  • 51 Не е

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ол1гоффрен,":

    и преди,и след!

    20:41 16.09.2026

  • 52 Ценности

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "ИНТЕРЕСНО?":

    Семейни ценности, а пък
    Путин с пет любовници и десет незаконни деца.

    20:42 16.09.2026

  • 53 Като си иде

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Сатана Z":

    един ден?

    20:42 16.09.2026

  • 54 Това е НАЦИЯ бре

    2 2 Отговор
    Това не ви е жалкият ЕС

    20:42 16.09.2026

  • 55 Китайците

    3 0 Отговор
    в Сибир,ще гласуват ли?

    20:43 16.09.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Ха сега де...

    3 0 Отговор
    Къде са Радев и Йотова да ни убедят, че войната в Украйна няма военно решение? Защо не го кажат на Путин, а ни надуват главите с празни приказки?

    20:44 16.09.2026

  • 58 Дон Корлеоне

    1 0 Отговор
    Ще гласуват по интернет.

    20:45 16.09.2026

  • 59 Нямате аргументи атлантенца

    0 2 Отговор
    сами виждате къде е демокрацията нали? А нека в Украйна избори да направят а?

    20:46 16.09.2026

  • 60 Запознат

    3 0 Отговор
    Ще се събудим една сутрин с новината, че путин е много болен и не може да управлява.

    20:47 16.09.2026

  • 61 Драго

    2 0 Отговор
    Дано ги загубиш!

    20:47 16.09.2026

  • 62 Аз подкрепям

    0 0 Отговор
    Рамзан!

    20:47 16.09.2026

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