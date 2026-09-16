Владимир Путин: Тези парламентарни избори са барометър за подкрепата за войната! Руснаци, гласувайте!

Руският президент Владимир Путин днес определи гласуването на предстоящите парламентарни избори като барометър за подкрепата за войната в Украйна и призова хората да отидат до урните, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Изборите започват в петък и ще продължат три дни, като руските граждани ще изберат членовете на 450-местната долна камара на парламента - Държавната дума.
Това са първите избори за състава на законодателния орган, откакто през февруари 2022 г. Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна. Вотът се произвежда в момент, в който резултатите от социологическите проучвания показват, че руснаците изпитват по-голяма тревога от начините, по които конфликтът ги засяга. Икономиката на Русия е подложена на натиск, а повечето от кандидатите с антивоенни възгледи не бяха допуснати до участие в изборите.
Руската политическа система е строго контролирана и преобладават очакванията, че управляващата партия „Единна Русия“, която се ползва с подкрепата на Путин, ще запази доминиращата си позиция, отбелязва Ройтерс.
Руският президент заяви в телевизионно обръщение към нацията в навечерието на вота, че отиването до урните ще помогне за победата на Русия в Украйна и ще демонстрира националната решителност пред външния натиск.
„Вашият избор за пореден път ще покаже, че милиони хора застават зад нашите войници, че сме единен народ, обединен от общи ценности, историческа памет, любов към родината и че никой няма да успее да ни раздели, изплаши или да подкопае нашата държавност и социално-политическата ни система“, каза Путин.
Той добави, че вотът ще бъде колективна реакция към тези, които се опитват да отслабят Русия, да възпрепятстват развитието ѝ, както и да я лишат от суверенитет и от правото ѝ сама да определя бъдещето си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво
Коментиран от #3, #8
20:21 16.09.2026
2 Руският народ
Коментиран от #5, #10
20:22 16.09.2026
3 Човекът
До коментар #1 от "Браво":търси подкрепа от народа си
Коментиран от #43
20:23 16.09.2026
4 реалността
20:23 16.09.2026
5 9988
До коментар #2 от "Руският народ":Руският народ няма право на избор
20:23 16.09.2026
6 Град Крива паланка
20:23 16.09.2026
7 Превод от путински:
20:24 16.09.2026
8 Последния индианец
До коментар #1 от "Браво":кандидатите с антивоенни възгледи не бяха допуснати до участие в изборите.
Пълен фара както пише там просто има симулация на избори🙂
"Руската политическа система е строго контролирана и преобладават очакванията, че управляващата партия „Единна Русия“, която се ползва с подкрепата на Путин, ще запази доминиращата си позиция"
Коментиран от #25
20:24 16.09.2026
9 Пламен
Има си начини... :)
20:24 16.09.2026
10 Готин виц
До коментар #2 от "Руският народ":Сам ли го измисли? 🥳🥳🥳
Коментиран от #17, #18
20:24 16.09.2026
11 Ей това да си руснак е Божие наказание
20:24 16.09.2026
12 Каква изтрещяла кочина
20:24 16.09.2026
13 Громико
20:25 16.09.2026
14 Червен кхмер
Ще гледаме поредния руZки фарс.
20:26 16.09.2026
15 Пуси
20:26 16.09.2026
16 Владо
20:26 16.09.2026
17 ИИ съм
До коментар #10 от "Готин виц":логично е, такъв е лагоритъма
20:27 16.09.2026
18 Митрофанова
До коментар #10 от "Готин виц":Ти как мислиш?
20:27 16.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Българин
Коментиран от #26, #36
20:28 16.09.2026
21 Вова Дементиев
20:28 16.09.2026
22 избор при избори
За подкрепа за войната може да се организира кримски референдум.
20:28 16.09.2026
23 Фесебе
20:30 16.09.2026
24 Хаха
20:30 16.09.2026
25 да си го кажем
До коментар #8 от "Последния индианец":От 170 държави в класацията ,Русия е на 160-място по свобода на словото,което на практика означава,че от хората не зависи нищо и те не притежават правото да изказват свободно мнението си.В противен случай ще бъдат вкарани в затвора за период от 15 години или ще бъдат хвърлено от 8мия етаж.
Коментиран от #45
20:30 16.09.2026
26 Или
До коментар #20 от "Българин":грабител?
20:31 16.09.2026
27 az СВО Победа 81
Почувствахте ли колко е нелепа западната пропаганда???
🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #39, #42
20:31 16.09.2026
28 Ей това е демокрация
Коментиран от #33
20:31 16.09.2026
29 цирк московски
Коментиран от #34
20:32 16.09.2026
30 А тъй, точно тъй
20:33 16.09.2026
31 Че Думата
20:33 16.09.2026
32 Барометър
измерване на състоянието на руснака.
20:33 16.09.2026
33 фашистки рашастан в изолация
До коментар #28 от "Ей това е демокрация":Ти правиш ли разлика въобще между диктатура и демокрация бе шамшал ? Фашистка Русия оглавява класацията сред най-големите диктатури на тоя свят.Ти даваш ли си сметка,че ако майце продажник като тебе живееше в Русия ти щеше да си хвърлен от 20тия етаж ?
Коментиран от #37
20:34 16.09.2026
34 Да припомним за бутафорията
До коментар #29 от "цирк московски":В Молдова и Румъния а?
20:34 16.09.2026
35 Румен
20:35 16.09.2026
36 Санитар от Карлуково
До коментар #20 от "Българин":Браво! Утре те местя при Йозеф Гьобелс!!!
20:35 16.09.2026
37 "класацията"
До коментар #33 от "фашистки рашастан в изолация":Знаеш къде да си я завреш предполагам?
20:35 16.09.2026
38 стоян георгиев
20:35 16.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Канала
20:37 16.09.2026
41 Ей това е демокрация
20:37 16.09.2026
42 Ол1гоффрен,
До коментар #27 от "az СВО Победа 81":Сталин прави ли избори от 1941 година до 1945?
Коментиран от #51
20:37 16.09.2026
43 ИНТЕРЕСНО?
До коментар #3 от "Човекът":Владимир Путин често е определян от политически анализатори и социолози като еманация на съвременното руско общество и държавно устройство, тъй като неговото управление синтезира дългогодишни исторически традиции, обществени нагласи и геополитически амбиции на Русия.
Това виждане се основава на няколко основни стълба:
• Централизация на властта: Управлението му възражда традиционния за руската история модел на силната централна фигура (лидер), който резонира с историческата памет за царизма и съветския период.
• Национална гордост и реваншизъм: Политиката му отговаря на масовото чувство за уязвено национално достойнство след разпадането на СССР, залагайки на идеята за Русия като „велика сила“.
• Консервативни ценности: Прокарваната от Кремъл идеология се опира на традиционния морал, православието и противопоставянето на западния либерализъм, което среща широка подкрепа сред консервативните слоеве в страната.
От друга страна, много критици и опозиционни анализатори подчертават, че това не е естествена еманация, а резултат от строг държавен контрол над медиите, системно потискане на инакомислието и политическо инженерство, които изкуствено оформят съвременното руско обществено мнение.
Коментиран от #48, #52
20:38 16.09.2026
44 путя на задна
2022 г. — €12,6 млн.
2024 г. — €156 365 717
През 2024 оръжията за Украйна от България са вече на стойност 156,4 млн. евро, т.е. 12,4 пъти повече!
За 2025 данните не са публикувани, но можем да предположим със сигурност, че нарастват.
Освен това:
Само за 2024 г. износът на военните заводи от България за Полша, Чехия и Румъния е €2,60 млрд.! Ако спекулираме (защото такава статистика няма достъпна), че 50% от тези доставки - €2,60 млрд, отново отиват за Украйна, получава се още една сума от €1,3 млрд.
След тази статистика спокойно можем да твърдим, че България е и продължава да бъде един важен доставчик на оръжие и боеприпаси за Украйна, от което получава милиарди евра!
След тази статистика трябва да си ,,гьон-сурат”, за да призоваваш многократно за спиране на оръжието от ЕС за Украйна!
Декларация от срещата Радев-Фицо -
,,Войната в Украйна няма военно решение...
- Призоваваме за спиране на огъня и сядане на масата на преговори…
- Ще спим в Брюксел, но ще запазим правото на вето в ЕС…
- Правото на вето е право на жизнеспособност на Европейския съюз
- Не ни трябват повече оръжия, а дипломация…
- Опитите за военно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация...
- Не се притесняваме да отстояваме българския национален интерес"
Познайте, дали Радев е споменал нещо за Русия ?
Апела му е
Коментиран от #50
20:38 16.09.2026
45 Преди руснаците бяха крепостни
До коментар #25 от "да си го кажем":Сега са роби.
Коментиран от #56
20:39 16.09.2026
46 Утмуртия
20:39 16.09.2026
47 Радев
20:40 16.09.2026
48 Загубих
До коментар #43 от "ИНТЕРЕСНО?":ти мисълта?
20:40 16.09.2026
49 Сатана Z
Коментиран от #53
20:40 16.09.2026
50 Пепи Волгата
До коментар #44 от "путя на задна":Аз избрах ЕВРОТО!
20:41 16.09.2026
51 Не е
До коментар #42 от "Ол1гоффрен,":и преди,и след!
20:41 16.09.2026
52 Ценности
До коментар #43 от "ИНТЕРЕСНО?":Семейни ценности, а пък
Путин с пет любовници и десет незаконни деца.
20:42 16.09.2026
53 Като си иде
До коментар #49 от "Сатана Z":един ден?
20:42 16.09.2026
54 Това е НАЦИЯ бре
20:42 16.09.2026
55 Китайците
20:43 16.09.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Ха сега де...
20:44 16.09.2026
58 Дон Корлеоне
20:45 16.09.2026
59 Нямате аргументи атлантенца
20:46 16.09.2026
60 Запознат
20:47 16.09.2026
61 Драго
20:47 16.09.2026
62 Аз подкрепям
20:47 16.09.2026