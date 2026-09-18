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Звезда на Реал Мадрид сяда на пейката за дербито с Атлетико

Звезда на Реал Мадрид сяда на пейката за дербито с Атлетико

18 Септември, 2026 06:30 444 0

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Явлението Ян Диоманде впечатли срещу Елче, но вероятно ще започне като резерва на „Метрополитано“

Звезда на Реал Мадрид сяда на пейката за дербито с Атлетико - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ян Диоманде се очаква да остане на резервната скамейка на Реал Мадрид в предстоящото дерби с Атлетико Мадрид. Според „MARCA“ 19-годишният нападател няма да получи нов шанс като титуляр, въпреки че току-що записа най-силното си представяне с екипа на „кралския клуб“.

Диоманде, който пристигна през лятото от РБ Лайпциг срещу сериозна трансферна сума, започна за втори пореден мач. При победата с 3:2 над Елче той действаше по десния фланг и се отличи с асистенция за втория гол на Реал Мадрид.

Въпреки силното си представяне младият котдивоарец вероятно ще отстъпи мястото си в стартовия състав за дербито в неделя. „Въпреки че е най-скъпото попълнение в историята на Реал Мадрид, той вероятно ще започне на пейката в дербито на „Метрополитано“, пише „MARCA“.

Очаква се Браим Диас да получи предпочитание и да застане редом до Винисиус Жуниор и Килиан Мбапе в атаката на „кралете“.


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