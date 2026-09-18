Решено! Южна Корея няма да изпраща свои военни в Ормузкия проток

Южна Корея няма да изпраща свои военнослужещи в Ормузкия пролив, заяви президентът на Южна Корея Ли Чже Мен.
"Нека да бъде ясно. Няма да има изпращане на войски, което би довело до участие в конфликта. Няма да има никакво участие във войната", заяви Ли Чже Мен на пресконференция в петък, цитиран от "Ренхап".
Според президента Южна Корея трябва да предприеме "минимални мерки" за защита на своите граждани и петролните маршрути в този район, както правят и други държави.
В началото на септември от администрацията на Ли Чже Мен заявиха, че въпреки съобщенията на редица медии, Сеул не възнамерява да изпраща военни към Ормузкия пролив, като посочиха, че разглеждането на въпроса продължава.
От своя страна президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се е обърнал към Сеул с въпроса дали не би искал да участва в "ядреното разоръжаване на Ислямската република Иран", но е получил отрицателен отговор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 14/88
07:51 18.09.2026
2 Оги
Коментиран от #10, #11
07:54 18.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Шопо
07:55 18.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ
07:56 18.09.2026
8 ЛЕ о ПА р Д
07:56 18.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ъъъъ не!
До коментар #2 от "Оги":Нашите корита не могат да доплават до там! За да потънат с чест!
08:11 18.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ами
08:24 18.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мнение
Коментиран от #18
08:31 18.09.2026
18 име
До коментар #17 от "Мнение":Как пък не се намери поне едно евроатлантическо мишле с дупце да се качи на надуваемата натовска лодка и да ходи да отваря или затваря Ормузкия проток!?
08:35 18.09.2026
19 българина
08:35 18.09.2026
20 Механик
09:04 18.09.2026