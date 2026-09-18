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Решено! Южна Корея няма да изпраща свои военни в Ормузкия проток
  Тема: Иранската криза

Решено! Южна Корея няма да изпраща свои военни в Ормузкия проток

18 Септември, 2026 07:49 722 20

  • южна корея-
  • иран-
  • ормузки проток

Според президента Южна Корея трябва да предприеме "минимални мерки" за защита на своите граждани и петролните маршрути в този район, както правят и други държави

Решено! Южна Корея няма да изпраща свои военни в Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Южна Корея няма да изпраща свои военнослужещи в Ормузкия пролив, заяви президентът на Южна Корея Ли Чже Мен.

"Нека да бъде ясно. Няма да има изпращане на войски, което би довело до участие в конфликта. Няма да има никакво участие във войната", заяви Ли Чже Мен на пресконференция в петък, цитиран от "Ренхап".

Според президента Южна Корея трябва да предприеме "минимални мерки" за защита на своите граждани и петролните маршрути в този район, както правят и други държави.

В началото на септември от администрацията на Ли Чже Мен заявиха, че въпреки съобщенията на редица медии, Сеул не възнамерява да изпраща военни към Ормузкия пролив, като посочиха, че разглеждането на въпроса продължава.

От своя страна президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се е обърнал към Сеул с въпроса дали не би искал да участва в "ядреното разоръжаване на Ислямската република Иран", но е получил отрицателен отговор.


Южна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    3 8 Отговор
    страхливци

    07:51 18.09.2026

  • 2 Оги

    12 1 Отговор
    Явно не им се мре за евреите. Ако не беше на власт Радев отдавна коритото дръзки щеше да е потънало там. Ганчо е пръв.

    Коментиран от #10, #11

    07:54 18.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шопо

    3 6 Отговор
    С помощ от България САЩ може да победят Иран.

    07:55 18.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    9 0 Отговор
    Англосаксонския упадък.

    07:56 18.09.2026

  • 8 ЛЕ о ПА р Д

    0 0 Отговор
    дрегрд гхфгхф

    07:56 18.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ъъъъ не!

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Оги":

    Нашите корита не могат да доплават до там! За да потънат с чест!

    08:11 18.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ами

    3 1 Отговор
    Парен каша духа. Корейците съзнават, че уйдисването на акъла на западните кухавелници винаги завършва зле, както показва горчивия им опит

    08:24 18.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мнение

    2 0 Отговор
    Напълно очаквано от азиатските столипиновци.

    Коментиран от #18

    08:31 18.09.2026

  • 18 име

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Мнение":

    Как пък не се намери поне едно евроатлантическо мишле с дупце да се качи на надуваемата натовска лодка и да ходи да отваря или затваря Ормузкия проток!?

    08:35 18.09.2026

  • 19 българина

    0 2 Отговор
    корейските решения са по тъпи и от колите им. Аз реших да не съм милиардер и да не раждам деца..... щото имам много избор и опции! това са им решенията

    08:35 18.09.2026

  • 20 Механик

    0 0 Отговор
    Но това не пречи на Ю. Корея да прати един КЕЙ-ПОП батальон. Там е пълно с меки мъже.

    09:04 18.09.2026

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