Решено! Южна Корея няма да изпраща свои военни в Ормузкия проток

Южна Корея няма да изпраща свои военнослужещи в Ормузкия пролив, заяви президентът на Южна Корея Ли Чже Мен.

"Нека да бъде ясно. Няма да има изпращане на войски, което би довело до участие в конфликта. Няма да има никакво участие във войната", заяви Ли Чже Мен на пресконференция в петък, цитиран от "Ренхап".

Според президента Южна Корея трябва да предприеме "минимални мерки" за защита на своите граждани и петролните маршрути в този район, както правят и други държави.

В началото на септември от администрацията на Ли Чже Мен заявиха, че въпреки съобщенията на редица медии, Сеул не възнамерява да изпраща военни към Ормузкия пролив, като посочиха, че разглеждането на въпроса продължава.

От своя страна президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се е обърнал към Сеул с въпроса дали не би искал да участва в "ядреното разоръжаване на Ислямската република Иран", но е получил отрицателен отговор.