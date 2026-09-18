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Антонели не изключи бъдеще във Ferrari

Антонели не изключи бъдеще във Ferrari

18 Септември, 2026 07:59 515 0

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Италианският пилот призна, че не затваря вратата към Скудерията, но има големи цели с настоящия си отбор

Антонели не изключи бъдеще във Ferrari - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Андреа Кими Антонели не изключва възможността един ден да кара за Ferrari, но засега мислите му са изцяло насочени към Mercedes. 20-годишният италианец, който е лидер в генералното класиране на Формула 1, говори пред “Automoto” за бъдещето си, отношенията с други спортни звезди и начина, по който се справя с огромното напрежение.

Антонели посочи Валентино Роси и Яник Синер като свои големи спортни примери. Той разказа и за близкото си приятелство с Марко Бедзеки и Матиа Фурлани, като подчерта колко ценно е да има около себе си спортисти, които разбират какво означава да се състезаваш на най-високо ниво. „Би било страхотно да постигна това, което направиха Роси и Синер. Радвам се да ги виждам да печелят и искам да правя същото, ако не и повече. Въпреки че да постигна повече от Синер е трудно“, заяви той.

Особено силна е връзката му с пилота от Moto GP Бедзеки. „Смятам Без за един от най-добрите си приятели. Подкрепяме се взаимно, а когато мога, ходя на неговите състезания. Когато сме у дома, излизаме заедно на вечеря“, разказа Антонели. Той не крие възхищението си и към Валентино Роси, най-вече заради психическата му устойчивост и способността да печели още преди да е започнало състезанието.

Що се отнася до бъдещето му във Формула 1, Антонели е категоричен, че в момента се чувства отлично в Mercedes. „Сега съм щастлив там, където съм. Имам чувството, че дължа нещо на Mercedes за всички възможности, които ми дадоха. Те повярваха в мен, когато бях само на 12 години, и ме подкрепяха през целия ми път“, заяви италианецът. Той все пак остави врата отворена за Ferrari: „Не изключвам нищо, но днес целта ми е да спечеля възможно най-много с Mercedes.“


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