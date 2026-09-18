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Нойзи отрече да си е присадил коса

Нойзи отрече да си е присадил коса

18 Септември, 2026 07:48 1 127 29

  • ивайло цветков-нойзи-
  • присадил-
  • коса-
  • прическа-
  • мария игнатова

Ивайло Цветков-Нойзи изненада с новата си визия и предизвика любопитство сред познатите си

Нойзи отрече да си е присадил коса - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ивайло Цветков-Нойзи изненада с новата си визия и предизвика любопитство сред познатите си. Журналистът вече е с по-дълга коса, която оформя по нов начин, а промененият му външен вид веднага породи въпроси дали не е прибегнал до трансплантация, пише marica.bg.

„Не бе, не съм си присадил коса! Просто си я пуснах по-дълга, да се вее, направих си прическа, а доскоро бях нула номер, затова ви се е сторило“, обясни Нойзи, който явно е решил да експериментира с визията си.

Нойзи отрече да си е присадил коса

Журналистът коментира и отношението си към разкрасителните процедури. По думите му не е човек, който прекалено се вманиачава по външния си вид, макар че напоследък промяната му определено прави впечатление.

„Аз не съм толкова суетен, колкото може би изглежда понякога. Не съм против различните вмешателства, хората да правят каквото решат със себе си, но в този случай не е точно така“, допълни той.

Откакто е женен за Мария Игнатова, Нойзи очевидно полага повече грижи за визията си. 54-годишният журналист демонстрира по-различен стайлинг и видимо потъмняла кожа, което не остана незабелязано от околните.

Двамата с Мария се радват на семейното си щастие, а съвсем скоро водещата ще отпразнува рождения си ден. Нойзи вече обмисля как да изненада любимата си за празника.

Мария Игнатова неведнъж е споделяла колко сантиментална е към подаръците от близките си. Един от най-паметните подаръци, които е получавала, е бил от бившия ѝ партньор Димитър Рачков – гоблен в рамка, който тя пази цели 18 години.

„Аз съм сантиментална. Понякога съм чувствителна, но много позитивна“, е споделяла Мария.

Нойзи и Игнатова прекараха лятото заедно, като двамата се похвалиха с почивка и сериозен летен загар. В началото на новата учебна година пък всеки от тях изпрати дете на училище – журналистът 17-годишната си дъщеря Анна, а Мария 16-годишния Виктор. И двете деца са от предишните им бракове.


Междувременно за Игнатова тази година няма да има нов телевизионен сезон като водеща. В „Пееш или лъжеш“ нейното място ще заеме близката ѝ приятелка Алекс Раева. Любопитното е, че двете са почти връстници и празнуват рождените си дни само през два дни – Мария е на 26 септември, а Алекс на 24 септември.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 батСали

    5 2 Отговор
    коса не е присадил, ама го засади на Марийка...

    Коментиран от #18

    07:54 18.09.2026

  • 4 Голяма

    12 0 Отговор
    вест за някаква си нечия коса ?!

    07:54 18.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дзак

    3 0 Отговор
    Гел ми дай!

    07:55 18.09.2026

  • 7 хахаха

    14 0 Отговор
    Ивайло Цветков-Нойзи изненада с новата си визия - появи се трезвен:)

    Коментиран от #10

    07:56 18.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 тц тц

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "хахаха":

    Нойзи отрече да е бил трезвен някога

    07:57 18.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ех...

    5 0 Отговор
    Ако можеше завалията да си присади и един И Й, за предпочитане от магаре, и Марчето щеше да засияе и зацъфти!
    Защото снимката показва човек, който не я е уважавал поне от миналата година, евентуално...

    07:57 18.09.2026

  • 13 На тоя алкохолик

    9 0 Отговор
    Трябва да му бъде присаден мозък.
    А фмария Игнатова дали си е присъдила вълна?

    Коментиран от #19

    08:01 18.09.2026

  • 14 Василеску

    10 0 Отговор
    Преди малко написах, че никой не се интерекува от Нойзи, а от цените на горивата, зимата, стоките , мерките за намаляване на кражбите отолигархията, едрия бизнес и някои държавни и общински администрации, нещо, което за по-нагледно се нариа мафия. Без никакви обиди - самата истина. И бе изтрито. Нека главния редактор на сайта каже дали стои зад обратно мнение.

    Коментиран от #20, #26

    08:01 18.09.2026

  • 15 Ами

    7 0 Отговор
    Сурата му е грозен като душата ,каквото и да си присъди нищо няма да подобри:))

    08:01 18.09.2026

  • 16 Акъл море, глава шамандура

    7 0 Отговор
    А, нещо друго не си ли е присадил Нойзи? Някоя мисирка да провери, моля.

    08:01 18.09.2026

  • 17 Рогоносец, 🫎🫎🫎

    7 0 Отговор
    Не Нойзи, косата не може да ти прикрие рогата!

    08:04 18.09.2026

  • 18 Марийка

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "батСали":

    Не е вярно, само стои гледа и надига бутилката, докато млади бичета ме тарашат.

    08:06 18.09.2026

  • 19 Абе

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "На тоя алкохолик":

    Мария така се бричи, че каквото и да си присади все обричена си ходи!

    08:08 18.09.2026

  • 20 Новичок

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Василеску":

    Как ,продажници да имат мнение !?$@ Платете им вие и ще напишат каквото им кажете.Пфу...

    08:14 18.09.2026

  • 21 в кратце

    0 0 Отговор
    Нойзи отрече да си е присадил носа.

    08:15 18.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 някой си

    3 0 Отговор
    не ме интересува косата на този алкохолик ! интересува ме защо пише анти-българска пропаганда от името на дойче веле

    08:30 18.09.2026

  • 25 гост

    1 0 Отговор
    Ами Нойзито що го няма на снимките с Марчето...аха...защото не е много за пред хора.

    08:35 18.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Чубака

    0 0 Отговор
    Може да отрича и да има сестра, ама щом вече са го нарочили.

    08:53 18.09.2026

  • 29 Перо

    1 0 Отговор
    И кой го интересува тоя унтерменш от БГ екипа на DW?

    08:55 18.09.2026