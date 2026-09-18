Нойзи отрече да си е присадил коса

Ивайло Цветков-Нойзи изненада с новата си визия и предизвика любопитство сред познатите си. Журналистът вече е с по-дълга коса, която оформя по нов начин, а промененият му външен вид веднага породи въпроси дали не е прибегнал до трансплантация, пише marica.bg.

„Не бе, не съм си присадил коса! Просто си я пуснах по-дълга, да се вее, направих си прическа, а доскоро бях нула номер, затова ви се е сторило“, обясни Нойзи, който явно е решил да експериментира с визията си.

Журналистът коментира и отношението си към разкрасителните процедури. По думите му не е човек, който прекалено се вманиачава по външния си вид, макар че напоследък промяната му определено прави впечатление.

„Аз не съм толкова суетен, колкото може би изглежда понякога. Не съм против различните вмешателства, хората да правят каквото решат със себе си, но в този случай не е точно така“, допълни той.

Откакто е женен за Мария Игнатова, Нойзи очевидно полага повече грижи за визията си. 54-годишният журналист демонстрира по-различен стайлинг и видимо потъмняла кожа, което не остана незабелязано от околните.

Двамата с Мария се радват на семейното си щастие, а съвсем скоро водещата ще отпразнува рождения си ден. Нойзи вече обмисля как да изненада любимата си за празника.

Мария Игнатова неведнъж е споделяла колко сантиментална е към подаръците от близките си. Един от най-паметните подаръци, които е получавала, е бил от бившия ѝ партньор Димитър Рачков – гоблен в рамка, който тя пази цели 18 години.

„Аз съм сантиментална. Понякога съм чувствителна, но много позитивна“, е споделяла Мария.

Нойзи и Игнатова прекараха лятото заедно, като двамата се похвалиха с почивка и сериозен летен загар. В началото на новата учебна година пък всеки от тях изпрати дете на училище – журналистът 17-годишната си дъщеря Анна, а Мария 16-годишния Виктор. И двете деца са от предишните им бракове.

Междувременно за Игнатова тази година няма да има нов телевизионен сезон като водеща. В „Пееш или лъжеш“ нейното място ще заеме близката ѝ приятелка Алекс Раева. Любопитното е, че двете са почти връстници и празнуват рождените си дни само през два дни – Мария е на 26 септември, а Алекс на 24 септември.