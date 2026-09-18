Хулио Веласкес: Един от най-добрите мачове на Левски, заслужавахме победата

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес не скри задоволството си от представянето на своите възпитаници, въпреки минималното поражение с 0:1 от РБ Залцбург на старта на същинската фаза в Лига Европа. Испанският наставник бе категоричен, че „сините“ са били по-добрият тим на терена и са изпуснали напълно заслужен положителен резултат.

След последния съдийски сигнал на Националния стадион „Васил Левски“ специалистът изтъкна високото качество в играта на тима:

„Представянето ни беше много позитивно. Откакто съм в Левски, това е един от най-добрите ни мачове. Когато сложим картите на масата, нашето представяне бе изключително добро. Горд съм с нашите играчи, минимално заслужавахме равенството“, започна Веласкес след края на мача на Националния стадион „Васил Левски“.

Треньорът отдаде дължимото на футболистите за смелостта и агресията срещу класен европейски опонент, като не пропусна да благодари и на пълните трибуни:

„Ако имаше отбор, който заслужаваше победата, това бе Левски София. Ние трябва да знаем капацитета си. Днес играхме на ниво Лига Европа. От първата минута показахме намеренията си срещу силен европейски отбор. Опитахме да атакуваме, да отнемаме топката, да ги провокираме да бъркат. Много съм горд с играчите, но съм разочарован от резултата, защото те заслужаваха друг резултат. Огромни благодарности към нашите фенове, които създадоха невероятна атмосфера и след мача показаха своята оценка към отбора“.

В заключение Веласкес подчерта, че отборът трябва реално да оцени показаното темпо и енергия, които да послужат за основа в следващите сблъсъци:

„Динамиката бе позитивна, играхме със страхотна енергия срещу такъв противник. Те имат страхотни млади играчи, но ние изравнихме интензитета, като изпуснахме да изравним в мача. Трябва да оценим представянето си. Когато не сме играли добре, ще сме директни, но трябва да разберем динамиката на мача“, завърши Веласкес.