Спортът по ТВ в петък (18 септември)

08:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Южна Корея - Индия, мач №1
10:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Южна Корея - Индия, мач №2
16:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Чехия - САЩ, мач №1
18:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Чехия - САЩ, мач №2
21:30 Футбол: Бундеслига, "Байерн" (Мюнхен) - "Унион" (Берлин)
Макс спорт 2
11:35 Moto GP: ГП на Австрия, първа тренировка
20:00 Баскетбол: Евролига, Суперкупа, 1/2-финал, "Дубай" - "Реал" (Мадрид)
Макс спорт 1
14:00 Голф: "PGA Чемпиъншип", II ден
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Албасете" - "Кордоба"
Евроспорт 2
14:30 Катерене (мъже и жени): Световни серии, Чунцин, скорост
22:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Балтимор, II ден
Евроспорт 1
14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Абруцо, IV етап
16:30 Колоездене (мъже): Шампионат на Фландрия
18:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Люксембург, III етап
Макс спорт 3
15:50 Moto GP: ГП на Австрия, тренировка
21:45 Футбол: Серия А, "Монца" - "Сасуоло"
Max One
17:00 Баскетбол: Евролига, Суперкупа, 1/2-финал, "Олимпиакос" - "Фенербахче"
bTV Action / Диема
17:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Дания - България, мач №1, Елмер Мьолер - Григор Димитров
19:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Дания - България, мач №2, Холгер Руне - Илиян Радулов
Нова спорт
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Волфсбург" - "Дармщат"
21:45 Футбол: Лига 1, "Монако" - "Ланс"
Диема спорт 2
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Гройтер Фюрт" - "Магдебург"
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Брентфорд" - "Челси"
Диема спорт
20:00 Футбол: Първа лига, "Славия" - "ЦСКА 1948"
23:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Канада - Франция, мач №1
01:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Канада - Франция, мач №2
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Ла Лига, "Еспаньол" - "Елче"
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