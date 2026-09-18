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Спортът по ТВ в петък (18 септември)

Спортът по ТВ в петък (18 септември)

18 Септември, 2026 06:19 502 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (18 септември) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

08:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Южна Корея - Индия, мач №1
10:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Южна Корея - Индия, мач №2
16:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Чехия - САЩ, мач №1
18:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Чехия - САЩ, мач №2
21:30 Футбол: Бундеслига, "Байерн" (Мюнхен) - "Унион" (Берлин)

Макс спорт 2

11:35 Moto GP: ГП на Австрия, първа тренировка
20:00 Баскетбол: Евролига, Суперкупа, 1/2-финал, "Дубай" - "Реал" (Мадрид)

Макс спорт 1

14:00 Голф: "PGA Чемпиъншип", II ден
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Албасете" - "Кордоба"

Евроспорт 2

14:30 Катерене (мъже и жени): Световни серии, Чунцин, скорост
22:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Балтимор, II ден

Евроспорт 1

14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Абруцо, IV етап
16:30 Колоездене (мъже): Шампионат на Фландрия
18:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Люксембург, III етап

Макс спорт 3

15:50 Moto GP: ГП на Австрия, тренировка
21:45 Футбол: Серия А, "Монца" - "Сасуоло"

Max One

17:00 Баскетбол: Евролига, Суперкупа, 1/2-финал, "Олимпиакос" - "Фенербахче"

bTV Action / Диема

17:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Дания - България, мач №1, Елмер Мьолер - Григор Димитров
19:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Дания - България, мач №2, Холгер Руне - Илиян Радулов

Нова спорт

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Волфсбург" - "Дармщат"
21:45 Футбол: Лига 1, "Монако" - "Ланс"

Диема спорт 2

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Гройтер Фюрт" - "Магдебург"
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Брентфорд" - "Челси"

Диема спорт

20:00 Футбол: Първа лига, "Славия" - "ЦСКА 1948"
23:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Канада - Франция, мач №1
01:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", Канада - Франция, мач №2

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Еспаньол" - "Елче"


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