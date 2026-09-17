Задържаха млада жена за убийство в столичния квартал "Младост"

Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняема 21-годишната Д. Д. за тежко умишлено престъпление, извършено в столичния квартал „Младост“. Младата жена е обвинена, че в ранните часове на 13 септември 2026 г. е умъртвила мъж (А. Г.) с единичен удар с нож, попаднал директно в областта на сърцето.
Инцидентът е станал около 00:30 ч. през нощта. Досъдебното производство е образувано незабавно в деня на престъплението и е поето от 07 РУ–СДВР под ръководството и надзора на СГП, а на 15 септември случаят официално е приет по компетентност в Градската прокуратура.
С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемата първоначално бе задържана за срок до 72 часа. Днес държавното обвинение внася в Софийски градски съд искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо 21-годишната жена - „задържане под стража“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някоя
11:11 17.09.2026
2 ..ПЕШО от люлин 10
11:14 17.09.2026
3 бунтарски
11:15 17.09.2026
4 Пиянски спор между путинци
11:26 17.09.2026
5 Роската Психара
11:33 17.09.2026
6 ????
11:38 17.09.2026
7 12345
11:50 17.09.2026
8 Милиционер
11:50 17.09.2026
9 Значи много хитро
Не че и едно да има е Ок, но каква е целта, уважаеми Факти? Да искаме да има един бащица да ни пази, а не тая разюздана демокрация?
За сравнение: САЩ 4-5 на 100 хил, Китай 0.5, Русия 7.8 (уж без военните), Турция 2.4. Света 5.2…
Коментиран от #13, #15
11:53 17.09.2026
10 Айдеее
11:54 17.09.2026
11 ДС Прогресивно Ново начало
Коментиран от #14
12:04 17.09.2026
12 Иван Костов
12:04 17.09.2026
13 С две думи казано
До коментар #9 от "Значи много хитро":Психиката е крехка, лесно се пречупва и прекършва. При правилно манипулиране и натиск в зоната от тъмната страна, имаш зомби а не индивид. Зомбитата се контролират лесно и правят много бели, като застрашават и себе си. Бързо преминават от тъмната страна и се възпроизвеждат сравнително бързо. С нужното търпение и правилно боравене с думите, имаш неизчерпаем избор.
Коментиран от #17
12:06 17.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Така е
До коментар #9 от "Значи много хитро":По времето на СОЦ концлагера, само умишлените убийства са били над 450 на година.
Само, че тогава никъде не пишеше, а който говореше го пращаха в Белене.
Като гледам, наследниците на шумкарите заедно с куклите си, радев и йотова, на там ни водят.
За единия най милото са му руските олигарси, КГБ офицерите, съветските ДРОГАри и хазартните босове, а на другата най ценно са наркотрафикантите и хазартните босове.
12:11 17.09.2026
16 В други сайтове
12:14 17.09.2026
17 Перо
До коментар #13 от "С две думи казано":Чичко Шорош за това плаща, чрез НПО-та, да има немислещи зомбита, нечовешки елементи! Така държавния бюджет е под ръка на марионетките, които вече си имат партии - ПП/ДБ!
12:17 17.09.2026
18 Споко
12:22 17.09.2026