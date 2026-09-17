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Задържаха млада жена за убийство в столичния квартал "Младост"

Задържаха млада жена за убийство в столичния квартал "Младост"

17 Септември, 2026 11:09 2 433 18

  • ж. к. младост-
  • убийство-
  • 21-годишна

Според държавното обвинение тя е нанесла фатален удар с нож в сърцето на жертвата, днес съдът решава за постоянния ѝ арест

Задържаха млада жена за убийство в столичния квартал "Младост" - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняема 21-годишната Д. Д. за тежко умишлено престъпление, извършено в столичния квартал „Младост“. Младата жена е обвинена, че в ранните часове на 13 септември 2026 г. е умъртвила мъж (А. Г.) с единичен удар с нож, попаднал директно в областта на сърцето.

Инцидентът е станал около 00:30 ч. през нощта. Досъдебното производство е образувано незабавно в деня на престъплението и е поето от 07 РУ–СДВР под ръководството и надзора на СГП, а на 15 септември случаят официално е приет по компетентност в Градската прокуратура.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемата първоначално бе задържана за срок до 72 часа. Днес държавното обвинение внася в Софийски градски съд искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо 21-годишната жена - „задържане под стража“.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някоя

    27 4 Отговор
    с изпържен мозък !

    11:11 17.09.2026

  • 2 ..ПЕШО от люлин 10

    8 3 Отговор
    ЕДУАРД НОЖИЦИТЕ😬

    11:14 17.09.2026

  • 3 бунтарски

    18 4 Отговор
    Проблем за извоюване на свобода, разрешен с един решителен удар.

    11:15 17.09.2026

  • 4 Пиянски спор между путинци

    9 27 Отговор
    кой е по-велик.

    11:26 17.09.2026

  • 5 Роската Психара

    13 10 Отговор
    Пишете я педофил и кажете, че е финансирана от ПП ДБ, че идат избори и трябва да покриваме наркотрафика, а народът недоволства от инфлацията.

    11:33 17.09.2026

  • 6 ????

    25 0 Отговор
    Всеки ден убийства , това държава ли е вече???

    11:38 17.09.2026

  • 7 12345

    2 0 Отговор
    в коя младост?

    11:50 17.09.2026

  • 8 Милиционер

    5 0 Отговор
    Била е жертва на престъпление или дрогирана до козирката. А спящия не се е събудил на сутринта да го питате защо има нож в сърцето.

    11:50 17.09.2026

  • 9 Значи много хитро

    8 3 Отговор
    В БГ по статистика има около 1.1 убийства на 100 хил човека (горе долу около средното за ЕС което е 0.8). Това са 60-70 на година. По две статии за всяко и човек остава с идеята, че народа се коли по улиците на общо основание.

    Не че и едно да има е Ок, но каква е целта, уважаеми Факти? Да искаме да има един бащица да ни пази, а не тая разюздана демокрация?

    За сравнение: САЩ 4-5 на 100 хил, Китай 0.5, Русия 7.8 (уж без военните), Турция 2.4. Света 5.2…

    Коментиран от #13, #15

    11:53 17.09.2026

  • 10 Айдеее

    5 3 Отговор
    Пак се почна със експертизи и присъди от панелните “експерти”. Те затова ви се подиграват от сайтчето, гледат ви сеира.

    11:54 17.09.2026

  • 11 ДС Прогресивно Ново начало

    2 4 Отговор
    Откакто комунистите взеха отново властта, народа прогресивно започна да обеднява и полудява! Всеки ден се увеличават случаите на агресия, побоища, убийства и кражби.

    Коментиран от #14

    12:04 17.09.2026

  • 12 Иван Костов

    4 1 Отговор
    Ами ако е бил виновен?

    12:04 17.09.2026

  • 13 С две думи казано

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Значи много хитро":

    Психиката е крехка, лесно се пречупва и прекършва. При правилно манипулиране и натиск в зоната от тъмната страна, имаш зомби а не индивид. Зомбитата се контролират лесно и правят много бели, като застрашават и себе си. Бързо преминават от тъмната страна и се възпроизвеждат сравнително бързо. С нужното търпение и правилно боравене с думите, имаш неизчерпаем избор.

    Коментиран от #17

    12:06 17.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Значи много хитро":

    По времето на СОЦ концлагера, само умишлените убийства са били над 450 на година.
    Само, че тогава никъде не пишеше, а който говореше го пращаха в Белене.
    Като гледам, наследниците на шумкарите заедно с куклите си, радев и йотова, на там ни водят.
    За единия най милото са му руските олигарси, КГБ офицерите, съветските ДРОГАри и хазартните босове, а на другата най ценно са наркотрафикантите и хазартните босове.

    12:11 17.09.2026

  • 16 В други сайтове

    2 0 Отговор
    Пише, че жената е от село Буковлък. Сто процентова шведка!

    12:14 17.09.2026

  • 17 Перо

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "С две думи казано":

    Чичко Шорош за това плаща, чрез НПО-та, да има немислещи зомбита, нечовешки елементи! Така държавния бюджет е под ръка на марионетките, които вече си имат партии - ПП/ДБ!

    12:17 17.09.2026

  • 18 Споко

    1 0 Отговор
    Ше я помилват

    12:22 17.09.2026