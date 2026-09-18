Дженифър Лопес показа новия си дом за $18 млн. – истинска „къща на Барби“

Дженифър Лопес за първи път показа на почитателите си част от новото си луксозно жилище в Хидън Хилс, Калифорния. Певицата е платила 18 милиона долара за впечатляващото имение, което е придобила през февруари 2025 г., след раздялата си с Бен Афлек, пише marica.bg.

След покупката Лопес не бърза да се нанесе в имота. В продължение на около година жилището е било подложено на сериозен ремонт и преустройство, докато бъде превърнато в пространство, което отговаря на личния стил на звездата.

В крайна сметка певицата се е преместила там през май, а сега реши да даде на феновете си възможност да надникнат в новия ѝ дом. Публикуваните от нея снимки разкриват интериор, в който преобладават нежни розови и бели нюанси.

Розовото присъства на много места в жилището, включително чрез впечатляващ диван, а цветни аранжировки допълват женствената атмосфера. Сред личните вещи, които се виждат на кадрите, е и пианото Steinway на Лопес.

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Именно заради избрания интериор домът вече е описван като истинска „къща на Барби“. Обстановката е едновременно женствена, цветна и игрива, като розовите и белите акценти заемат централно място в цялостната концепция.

Новото имение на Дженифър Лопес обаче не впечатлява само с интериора. Имотът е разположен върху приблизително 2,5 акра площ и разполага с основна къща, която предлага внушително количество удобства.

В нея има пет спални и осем бани, както и луксозно оборудвана кухня. За забавленията на семейството и гостите е предвидено и частно кино.

Към основния дом са добавени още редица екстри, характерни за подобен клас имоти. В имението има отделна къща за гости, както и голям басейн с джакузи.

Лопес разполага и със специално пространство за конна езда. Имотът включва конюшня с пет бокса и собствен манеж, което допълва списъка с удобства в новия ѝ дом.

Покупката на имението идва в особен момент от личния живот на звездата. Тя придобива имота през февруари 2025 г., след раздялата си с Бен Афлек, а днешният му облик до голяма степен се възприема като част от нов етап в живота ѝ.

След ремонта Лопес вече може да се наслади на напълно преобразеното пространство, което очевидно е съобразено както с вкуса ѝ, така и с начина ѝ на живот.

Междувременно певицата все още не е приключила с имотните въпроси, свързани с бившия ѝ съпруг. Огромното имение в Бел Еър, което Лопес и Афлек придобиха по време на брака си, продължава да се предлага за продажба.

Цената на този имот вече е 50 милиона долара – сума, която показва мащаба на луксозната недвижима собственост, с която двойката е разполагала по време на съвместния си живот.

Докато имението в Бел Еър чака нов собственик, Дженифър Лопес вече е направила новия си дом свое лично пространство. Розовите и белите цветове, пищните детайли и множеството удобства придават на къщата характерен облик, който напълно се вписва в звездния имидж на певицата.

Така домът за 18 милиона долара се превръща не просто в поредната луксозна покупка на Лопес, а в своеобразно отражение на новия период от живота ѝ – далеч от общия имот с Бен Афлек и с изцяло променена атмосфера около нея.