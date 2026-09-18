Путин национализира руските активи на Nestlé и Auchan

Руското дъщерно дружество на Auchan е предадено под временно управление на компанията "Л.Е.В. Менеджмънт".
Това разкри "Интерфакс". Агенцията цитира указ на руския президент Владимир Путин.
Активите на компанията Nestlé в Русия също са предадени под временно управление на "Л.Е.В. Менеджмънт".
"Auchan" е френска корпорация, контролирана от семейната компания "Асоциация на семейство Мюлие".
След началото на войната на Русия срещу Украйна компанията "Auchan" заяви, че не възнамерява да напусне руския пазар.
"Nestle" е швейцарски транснационален концерн, най-големият производител на хранителни продукти в света.
За това, че в руските структури на "Nestle" може да бъде въведено временно управление, в средата на месец август писа вестник "Коммерсант".
Чрез процедурата за временно управление Кремъл национализира руския бизнес на много международни компании.
Сред беше и един от най-големите производители на бира в света — Carlsberg, на когото принадлежеше пивоварната компания "Балтика". Не трябва да се забравя и френската компания Danone, чийто руски активи също бяха иззети.
Бизнесът преминаваше под временно управление на Росимущество, а след това руски компании станаха новите собственици на иззетите активи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #3, #14, #25
08:21 18.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Щом му
До коментар #1 от "ФАКТ":замразяват активите, ще "краде" техните.Толкова е просто и логично.
08:23 18.09.2026
4 АХАХАХА 🙈🙈🙈😅😅😅🤣🤣💪
08:23 18.09.2026
5 Овчар
Коментиран от #12
08:23 18.09.2026
6 Правилно!
Коментиран от #15
08:24 18.09.2026
7 6666
08:24 18.09.2026
8 Нормално
08:25 18.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Всичко ще бъде върнато
Коментиран от #19
08:27 18.09.2026
11 зИленски
ЗАПАДА ГУБИ ОТ ВОЙНАТА
НИЕ НАРОД ИМАМЕ,СПОКО
08:27 18.09.2026
12 Точно
До коментар #5 от "Овчар":С системата Bricks Pay отдавна работи с национални валути и транзакциите остават невидими за Запада. Там им стиска чипика на някой;))
08:28 18.09.2026
13 Кабамилионеров
08:30 18.09.2026
14 Пич
До коментар #1 от "ФАКТ":Много важно, и много вярно казвате! Повечето или пропускат това за "западния елит", или не му отдават значение, като продължават да го смятат за конспирация!!!
"Западният елит", извършва едни и същи сатанински ритуали, свързани с изнасилвания, но......и жертвоприношения на деца, ядене на човешка плът, и пиене на човешка кръв!!! Както минете през вековете, Жил дьо Ре, Ержбет Натори......и...... стигнете до файловете Епщайн - едни и същи кървави практики!!!
08:30 18.09.2026
15 Мунчо
До коментар #6 от "Правилно!":Ако си бият камшика ЕРП то тук ще настане глад и студ, защото държавата е "умряла" и не може нито да управлява, нито да контролира каквото и да е.... ФАЛИТ ОТВСЯКЪДЕ.... 🤣🤣🤣🤣
08:30 18.09.2026
16 горски
Коментиран от #21
08:30 18.09.2026
17 Гориил
08:31 18.09.2026
18 ППДБ
08:31 18.09.2026
19 Същото западно и медийно лицемерие
До коментар #10 от "Всичко ще бъде върнато":както ФинЕър се оплаква че не им разрешавали да летят над Русия а на китайските авиолинии разрешават, което води до фалит на западните компании, заради двойно по-дългия път до Азия. И не бико честно:):)
08:33 18.09.2026
20 кое тук
08:35 18.09.2026
21 хе хе
До коментар #16 от "горски":Германските заводи в русия предоставят продукция за руснаците. А вече не.
Преди 3 години путлер национализира завода на Рено в подмосковието. После нададе вой, защо завода не иска сам да прави Лада Калина. Толкова си могат.
08:37 18.09.2026
22 Каквото-такова
08:38 18.09.2026
23 Гориил
08:38 18.09.2026
24 az СВО Победа 81
Само че това, което се прави там пропагандата го нарича "национализация", а за това, което се прави тук и на другите места на запад с руските активи се пази мълчание и се нарича "временно управление".... 🤣
Почувствахте ли колко е нелепа западната пропаганда?
🤣
08:38 18.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 3.14К
08:40 18.09.2026
27 Трол
08:41 18.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Нищо не се национализира в Русия...
от активите на приватизираните от "Вова" дружества!
И такива "синчета" като " Таджика" Кремльов , плащат сватбите на Доналд- младши с парите
от" уж- национализирани" западни компаний!!!!
Путин чрез олигархията му , е беспорно най-богатия руснак в света!!!
08:43 18.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
08:43 18.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Те май
До коментар #30 от "Ами":На други места "пушат", но тука излиза.
08:46 18.09.2026
36 Лакеите на Пентагона
08:48 18.09.2026
37 Гориил
08:48 18.09.2026
38 Факти 🚾
08:48 18.09.2026
39 Национализация
08:49 18.09.2026
40 няма край
08:49 18.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Артилерист
08:54 18.09.2026
43 1222
Коментиран от #48
08:54 18.09.2026
44 Гориил
Коментиран от #46
08:54 18.09.2026
45 Механик
А по отношение на въпросната новина, искам да ви напомня че още 22-ра година "колюктифния запад" открадна няколко стотин милиарда на руски компании и физически лица. Което разбира се бе обявено като супер геройска постъпка.
08:57 18.09.2026
46 Ама кой да ни каже
До коментар #44 от "Гориил":Имат договор с РФ, след войната активите им се връщат срещу символичния 1$. Дори сега, когато се управляват от руски фирми, печалбите им се внасят в специален фонд и при край на войната им се дават.
08:58 18.09.2026
47 социализма е супер
После... купони за хляб.
08:58 18.09.2026
48 Гориил
До коментар #43 от "1222":Турбините с мощност 110 MW се произвеждат от руската корпорация „Сатурн“ в град Рибинск (тя произвежда двигатели за всички модификации на бойните самолети „Сухой“) и нямат никаква връзка с корпорацията „Сименс“.
08:59 18.09.2026
49 Темен
09:02 18.09.2026