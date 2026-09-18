Путин национализира руските активи на Nestlé и Auchan

Руското дъщерно дружество на Auchan е предадено под временно управление на компанията "Л.Е.В. Менеджмънт".

Това разкри "Интерфакс". Агенцията цитира указ на руския президент Владимир Путин.

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Активите на компанията Nestlé в Русия също са предадени под временно управление на "Л.Е.В. Менеджмънт".

"Auchan" е френска корпорация, контролирана от семейната компания "Асоциация на семейство Мюлие".

След началото на войната на Русия срещу Украйна компанията "Auchan" заяви, че не възнамерява да напусне руския пазар.

"Nestle" е швейцарски транснационален концерн, най-големият производител на хранителни продукти в света.

За това, че в руските структури на "Nestle" може да бъде въведено временно управление, в средата на месец август писа вестник "Коммерсант".

Чрез процедурата за временно управление Кремъл национализира руския бизнес на много международни компании.

Сред беше и един от най-големите производители на бира в света — Carlsberg, на когото принадлежеше пивоварната компания "Балтика". Не трябва да се забравя и френската компания Danone, чийто руски активи също бяха иззети.

Бизнесът преминаваше под временно управление на Росимущество, а след това руски компании станаха новите собственици на иззетите активи.