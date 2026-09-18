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Путин национализира руските активи на Nestlé и Auchan
  Тема: Украйна

Путин национализира руските активи на Nestlé и Auchan

18 Септември, 2026 08:19 1 308 49

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин

Чрез процедурата за временно управление Кремъл национализира руския бизнес на много международни компании

Путин национализира руските активи на Nestlé и Auchan - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руското дъщерно дружество на Auchan е предадено под временно управление на компанията "Л.Е.В. Менеджмънт".

Това разкри "Интерфакс". Агенцията цитира указ на руския президент Владимир Путин.

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Активите на компанията Nestlé в Русия също са предадени под временно управление на "Л.Е.В. Менеджмънт".

"Auchan" е френска корпорация, контролирана от семейната компания "Асоциация на семейство Мюлие".

След началото на войната на Русия срещу Украйна компанията "Auchan" заяви, че не възнамерява да напусне руския пазар.

"Nestle" е швейцарски транснационален концерн, най-големият производител на хранителни продукти в света.

За това, че в руските структури на "Nestle" може да бъде въведено временно управление, в средата на месец август писа вестник "Коммерсант".

Чрез процедурата за временно управление Кремъл национализира руския бизнес на много международни компании.

Сред беше и един от най-големите производители на бира в света — Carlsberg, на когото принадлежеше пивоварната компания "Балтика". Не трябва да се забравя и френската компания Danone, чийто руски активи също бяха иззети.

Бизнесът преминаваше под временно управление на Росимущество, а след това руски компании станаха новите собственици на иззетите активи.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    26 10 Отговор
    Путин краде от западния третополов Епщайнов режим! Краде от избасилвачите на бебета на запад

    Коментиран от #3, #14, #25

    08:21 18.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Щом му

    43 6 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    замразяват активите, ще "краде" техните.Толкова е просто и логично.

    08:23 18.09.2026

  • 4 АХАХАХА 🙈🙈🙈😅😅😅🤣🤣💪

    38 4 Отговор
    Така се прави... Нека "демократичния" вой на петроханските нпо-та започне... СЕГА

    08:23 18.09.2026

  • 5 Овчар

    37 6 Отговор
    Абе стига сте увъртали..! Истината е че в БРИКС се търгува с национални валути и долара там вече е персона нон грата..!

    Коментиран от #12

    08:23 18.09.2026

  • 6 Правилно!

    29 2 Отговор
    След като не могат да се погрижат за собствеността си и персонала, нормално е държавата да се намеси! Ако у нас ЕВН си бие камшика(примерно), без ток ли ще стоим!

    Коментиран от #15

    08:24 18.09.2026

  • 7 6666

    1 21 Отговор
    Варварин.....

    08:24 18.09.2026

  • 8 Нормално

    32 1 Отговор
    Путин пак предупреди няколко години подред да спрат с кражбите на руски активи. Сега пак ще има рев.

    08:25 18.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Всичко ще бъде върнато

    22 2 Отговор
    щом им върнат замразените активи...с лихвите

    Коментиран от #19

    08:27 18.09.2026

  • 11 зИленски

    18 0 Отговор
    ЧЕСТИТО
    ЗАПАДА ГУБИ ОТ ВОЙНАТА
    НИЕ НАРОД ИМАМЕ,СПОКО

    08:27 18.09.2026

  • 12 Точно

    15 2 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    С системата Bricks Pay отдавна работи с национални валути и транзакциите остават невидими за Запада. Там им стиска чипика на някой;))

    08:28 18.09.2026

  • 13 Кабамилионеров

    6 1 Отговор
    Няма лошо,а.з пък приватизирах всички апе...титни имоти в града на Апостола.......за Офе.лия....и сли..венските ро.ми.

    08:30 18.09.2026

  • 14 Пич

    20 0 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Много важно, и много вярно казвате! Повечето или пропускат това за "западния елит", или не му отдават значение, като продължават да го смятат за конспирация!!!
    "Западният елит", извършва едни и същи сатанински ритуали, свързани с изнасилвания, но......и жертвоприношения на деца, ядене на човешка плът, и пиене на човешка кръв!!! Както минете през вековете, Жил дьо Ре, Ержбет Натори......и...... стигнете до файловете Епщайн - едни и същи кървави практики!!!

    08:30 18.09.2026

  • 15 Мунчо

    4 10 Отговор

    До коментар #6 от "Правилно!":

    Ако си бият камшика ЕРП то тук ще настане глад и студ, защото държавата е "умряла" и не може нито да управлява, нито да контролира каквото и да е.... ФАЛИТ ОТВСЯКЪДЕ.... 🤣🤣🤣🤣

    08:30 18.09.2026

  • 16 горски

    16 1 Отговор
    А вие как искате да е....Вижте какво става например с Нефтохим Бургас,полусобственност.....И друго,Германия ще изпраща оръжие да ти убиват народа и заводите,а техните ще са защитени......Не оправдавам Русия,всички го правят това от както свят светува...

    Коментиран от #21

    08:30 18.09.2026

  • 17 Гориил

    16 1 Отговор
    Всъщност това е една от сложните и тайни схеми за спасяване и запазване на компаниите Auchan и Nestlé от разруха и фалит.Висшето ръководство на чуждестранни компании само предлага на Москва различни начини за заобикаляне на санкциите и прави предложения за запазване на присъствието си чрез процедурата по прехвърляне на многомилиардните им активи за временно управление в трети ръце (в този случай се симулира квазинационализация и многопластова структурна камуфлаж).

    08:31 18.09.2026

  • 18 ППДБ

    10 1 Отговор
    Пеевски и боико как национализираха КТБ,нормално е ,като видиш няколко чувала с банкноти и ти да си вземеш един два.

    08:31 18.09.2026

  • 19 Същото западно и медийно лицемерие

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "Всичко ще бъде върнато":

    както ФинЕър се оплаква че не им разрешавали да летят над Русия а на китайските авиолинии разрешават, което води до фалит на западните компании, заради двойно по-дългия път до Азия. И не бико честно:):)

    08:33 18.09.2026

  • 20 кое тук

    6 0 Отговор
    да ни учуди?

    08:35 18.09.2026

  • 21 хе хе

    1 9 Отговор

    До коментар #16 от "горски":

    Германските заводи в русия предоставят продукция за руснаците. А вече не.
    Преди 3 години путлер национализира завода на Рено в подмосковието. После нададе вой, защо завода не иска сам да прави Лада Калина. Толкова си могат.

    08:37 18.09.2026

  • 22 Каквото-такова

    5 0 Отговор
    Каквото повикало - това се обадило.

    08:38 18.09.2026

  • 23 Гориил

    5 1 Отговор
    Броят на големите чуждестранни фирми и компании, които продължават да работят в Русия, надхвърля 7000 (5500 миналата година) и продължава да расте. Много чуждестранни компании промениха структурата си на собственост, структурата на управление и списъците си с основни бенефициенти, като се преместиха под юрисдикцията на трети държави (обикновено приятелски настроени към Русия).

    08:38 18.09.2026

  • 24 az СВО Победа 81

    11 0 Отговор
    Като че ли, ние не поставихме под "временно управление" активите на Лукойл в България?!?!

    Само че това, което се прави там пропагандата го нарича "национализация", а за това, което се прави тук и на другите места на запад с руските активи се пази мълчание и се нарича "временно управление".... 🤣

    Почувствахте ли колко е нелепа западната пропаганда?
    🤣

    08:38 18.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 3.14К

    3 0 Отговор
    Рафинериите на Лукойл, Газпром и Роснефт, кой ги управлява на територията на европейските държави?

    08:40 18.09.2026

  • 27 Трол

    2 0 Отговор
    Вестник ли да им чете?

    08:41 18.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Нищо не се национализира в Русия...

    2 2 Отговор
    истината е , че такива приятели на Путин като милиардера Кремльов получват част
    от активите на приватизираните от "Вова" дружества!
    И такива "синчета" като " Таджика" Кремльов , плащат сватбите на Доналд- младши с парите
    от" уж- национализирани" западни компаний!!!!
    Путин чрез олигархията му , е беспорно най-богатия руснак в света!!!

    08:43 18.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    2 1 Отговор
    Путин диктува правилата

    08:43 18.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Те май

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ами":

    На други места "пушат", но тука излиза.

    08:46 18.09.2026

  • 36 Лакеите на Пентагона

    0 0 Отговор
    Реципрочно, а не унизително, като с безвизовия янки-башибозук.

    08:48 18.09.2026

  • 37 Гориил

    2 0 Отговор
    Кремъл е изключително предпазлив и внимателен към чуждестранните компании, подложени на санкционен натиск, и активно сътрудничи с тях в тази тайна операция за спасяване и запазване на техните активи. Национализацията е само една от формите на защита и гаранция за имунитет. След войната процесът на връщане ще бъде бърз и ефективен.

    08:48 18.09.2026

  • 38 Факти 🚾

    2 0 Отговор
    Сайт за балъци

    08:48 18.09.2026

  • 39 Национализация

    1 2 Отговор
    Винаги национализацията завършва с купони за хляб

    08:49 18.09.2026

  • 40 няма край

    0 2 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма край.

    08:49 18.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Артилерист

    3 0 Отговор
    Тази смяна на управлението на фирми може да е реакция на новия санкционен списък на САЩ и управляващите урсуло-елити в Европа на над 1000 фирми и търговци, които оперират на руския пазар. Или практическо приложение на закона за равното противодействие на всяко действие. Съзнавам, че е лековато, но какво да се прави като ни принуждават към такива разсъждения...

    08:54 18.09.2026

  • 43 1222

    2 0 Отговор
    Западните компании по заповед си взеха чукалата и напуснаха Русия. Целта беше тя да рухне за няколко месеца. Напуснаха компании от сорта на Сименс до такива, които произвеждаха тоалетна хартия и гвоздеи. Какво трябваше да направи държавата, да ги изостави да се разграбят или да им продължи живота. Сименс избяга и мислеше, че Русия остава без 100 МВат турбини, но сбърка. Руснаците продължиха дейността на фирмата и сега произвеждат 110 МВат турбини със 100% собствена технология.

    Коментиран от #48

    08:54 18.09.2026

  • 44 Гориил

    2 0 Отговор
    Аморалните и цинични шефове на чуждестранни фирми и компании никога няма да изоставят руския пазар. Те са уверени в пълната сигурност на своите активи и само чакат благоприятно време.

    Коментиран от #46

    08:54 18.09.2026

  • 45 Механик

    1 0 Отговор
    Е па те нали всичките западни компания бяха солидарни с Украина и бяха се изтеглили от РУсия още 22-ра година? Кви са тия Нестле-местле?
    А по отношение на въпросната новина, искам да ви напомня че още 22-ра година "колюктифния запад" открадна няколко стотин милиарда на руски компании и физически лица. Което разбира се бе обявено като супер геройска постъпка.

    08:57 18.09.2026

  • 46 Ама кой да ни каже

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Гориил":

    Имат договор с РФ, след войната активите им се връщат срещу символичния 1$. Дори сега, когато се управляват от руски фирми, печалбите им се внасят в специален фонд и при край на войната им се дават.

    08:58 18.09.2026

  • 47 социализма е супер

    0 0 Отговор
    докато не свършат чиждите пари.
    После... купони за хляб.

    08:58 18.09.2026

  • 48 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "1222":

    Турбините с мощност 110 MW се произвеждат от руската корпорация „Сатурн“ в град Рибинск (тя произвежда двигатели за всички модификации на бойните самолети „Сухой“) и нямат никаква връзка с корпорацията „Сименс“.

    08:59 18.09.2026

  • 49 Темен

    0 1 Отговор
    Така Путин ще национализира и Панаира на Гергов, а него ще го направи почетен консул в ГУЛАГ.

    09:02 18.09.2026

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