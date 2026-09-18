САЩ санкционираха един от най-богатите хора в Иран

САЩ наложиха санкции на иранската борса за криптовалути BitBank, съобщиха от Министерството на финансите на страната.

Според ведомството тази организация се контролира от Бабак Занджани, виден ирански предприемач и финансист, който се смята за един от най-богатите хора в страната. Занджани преди това беше в черен списък от САЩ. Според информация, предоставена от американските власти, ограничения се налагат и на разработчика на платформата BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, и на трима от бизнес партньорите на Занджани от неговата фирма Dot One.

На практика действията на правителството на САЩ означават, че активите на тези лица и компании, ако бъдат открити в юрисдикцията на САЩ, ще бъдат замразени. Освен това на американските граждани вече е забранено да извършват каквито и да е бизнес сделки с участващите лица, а влизането в Съединените щати ще бъде отказано на лица, включени в черен списък.

САЩ наложиха ограничителни мерки срещу Занджани през януари 2026 г. Вашингтон твърди, че неговите компании улесняват заобикалянето на западните санкции срещу Иран. Освен това, американските власти смятат, че Занджани и неговите компании предоставят подкрепа на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (елитното подразделение на иранските въоръжени сили).