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САЩ санкционираха един от най-богатите хора в Иран

САЩ санкционираха един от най-богатите хора в Иран

18 Септември, 2026 08:21 624 4

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  • бабак занджани

Наложиха рестрикции на иранската борса за криптовалути BitBank

САЩ санкционираха един от най-богатите хора в Иран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ наложиха санкции на иранската борса за криптовалути BitBank, съобщиха от Министерството на финансите на страната.

Според ведомството тази организация се контролира от Бабак Занджани, виден ирански предприемач и финансист, който се смята за един от най-богатите хора в страната. Занджани преди това беше в черен списък от САЩ. Според информация, предоставена от американските власти, ограничения се налагат и на разработчика на платформата BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, и на трима от бизнес партньорите на Занджани от неговата фирма Dot One.

На практика действията на правителството на САЩ означават, че активите на тези лица и компании, ако бъдат открити в юрисдикцията на САЩ, ще бъдат замразени. Освен това на американските граждани вече е забранено да извършват каквито и да е бизнес сделки с участващите лица, а влизането в Съединените щати ще бъде отказано на лица, включени в черен списък.

САЩ наложиха ограничителни мерки срещу Занджани през януари 2026 г. Вашингтон твърди, че неговите компании улесняват заобикалянето на западните санкции срещу Иран. Освен това, американските власти смятат, че Занджани и неговите компании предоставят подкрепа на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (елитното подразделение на иранските въоръжени сили).


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Живеете в кошмарен режим

    1 0 Отговор
    В САЩ и режимите в западна Европа няма нито един санкционеран и псъден за изнасилване на бебета на острова на западния политически брокер Епщайн.

    Коментиран от #3

    08:30 18.09.2026

  • 2 Калоян

    2 0 Отговор
    Задокеанците налагат санкции на всичко , което не им отърва по причини каквито си решат , защото така са пожелали.

    08:33 18.09.2026

  • 3 И епщайнов режим от петроханци и бебе ее

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Живеете в кошмарен режим":

    Епщайноеият режим в САЩ се меси навсякъде, за да инсталира "демокрация" и "демократи" на местните индианци.

    08:35 18.09.2026

  • 4 и на

    0 0 Отговор
    мен, както и на него мечтата ми е да не ходя в САЩ.

    08:45 18.09.2026