БФС обяви деня и часа на вечното дерби Левски – ЦСКА

Българският футболен cъюз обяви програмата за следващите три кръг в efbet Лига. Дългоочакваното дерби между Левски и ЦСКА в шампионата е насрочено за 13-ия кръг, който ще се състои в периода 6-8 ноември.

Сблъсъкът между „сини“ и „червени“ е насрочен за 8 ноември, неделя, от 17:00 часа на националния стадион „Васил Левски“.

Всички мачове по традиция може да наблюдавате в пряко предаване по DIEMA SPORT, както и на платформата PLAY DIEMA XTRA.

Ето и програмата по дни и часове за следващите три кръга в efbet Лига: