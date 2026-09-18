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БФС обяви деня и часа на вечното дерби Левски – ЦСКА

БФС обяви деня и часа на вечното дерби Левски – ЦСКА

18 Септември, 2026 12:39 327 0

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Сблъсъкът между „сини“ и „червени“ е насрочен за 8 ноември, неделя, от 17:00 часа на националния стадион „Васил Левски“

БФС обяви деня и часа на вечното дерби Левски – ЦСКА - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският футболен cъюз обяви програмата за следващите три кръг в efbet Лига. Дългоочакваното дерби между Левски и ЦСКА в шампионата е насрочено за 13-ия кръг, който ще се състои в периода 6-8 ноември.

Сблъсъкът между „сини“ и „червени“ е насрочен за 8 ноември, неделя, от 17:00 часа на националния стадион „Васил Левски“.

Всички мачове по традиция може да наблюдавате в пряко предаване по DIEMA SPORT, както и на платформата PLAY DIEMA XTRA.

Ето и програмата по дни и часове за следващите три кръга в efbet Лига:

БФС обяви деня и часа на вечното дерби Левски – ЦСКА

БФС обяви деня и часа на вечното дерби Левски – ЦСКА

БФС обяви деня и часа на вечното дерби Левски – ЦСКА


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