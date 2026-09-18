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В ЦСКА се разколебаха за Алексей Шпилевски

В ЦСКА се разколебаха за Алексей Шпилевски

18 Септември, 2026 12:59 789 0

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38-годишният беларусин, който е продукт на германската треньорска школа, а в кратката си кариера вече има две титли – с Кайрат на Казахстан и с Арис Лимасол в Кипър – не е успял да убеди „червените“ шефове, че е подходящ за поста

В ЦСКА се разколебаха за Алексей Шпилевски - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


ЦСКА вече стартира един от най-важните кастинги през последните години в търсене на нов треньор. „Мач Телеграф“ съобщава, че до финалната битка за наследник на Христо Янев са стигнали трима души. Първият от тях – Алексей Шпилевски – вече представи концепцията си пред ръководството на клуба, но според запознати резултатът не е особено положителен. 38-годишният беларусин, който е продукт на германската треньорска школа, а в кратката си кариера вече има две титли – с Кайрат на Казахстан и с Арис Лимасол в Кипър – не е успял да убеди „червените“ шефове, че е подходящ за поста. Така към днешна дата ситуацията е следната: Шпилевски в ЦСКА – по-скоро не! Припомняме, че беларусинът се провали в Русия, където води Пари НН, но не успя да спаси тима от изпадане. Това накара медиите и специалистите в страната да сринат младия специалист от критики.

Бившият футболист на Левски Владислав Радимов определи Шпилевски като неспособен да води тренировки, въпреки че на думи разбира от футбол. Друга легенда на руския футбол – Александър Мостовой – беше още по-остър. „Питате ме как оценявам работата на Шпилевски? Нула, нищо. Не разбирам как футболните шефове намират такива треньори? Кой ги бута напред? Аз съм честен човек и не се страхувам да казвам истината. Като става въпрос за Шпилевски, винаги се задавам въпроса – кой е той? Той и още няколко треньора са унижение за футбола. Дойде тук с лозунги и викове за атакуващ футбол с висока преса. И нищо не се получи. Освен, разбира се, хубавата му заплата“, коментира Мостовой.

Решението на ЦСКА да не предлага договор на Шпилевски не е окончателно.

Очаква се до края на седмицата у нас да дойдат и другите двама кандидати за треньор, които също ще имат среща с ръководството, за да представят концепцията си за развитието на ЦСКА. Става дума за чуждестранни специалисти. Едва след тези две срещи ще стане ясен окончателният избор на „червените“. При всички положения обаче отборът ще има нов треньор по време на паузата в efbet Лига за мачовете на националните отбори.


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