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Спартак Варна уреди документите на футболист на Гьозтепе

Спартак Варна уреди документите на футболист на Гьозтепе

18 Септември, 2026 11:59 400 1

  • закария тиндано-
  • спартак варна-
  • футбол

След забавянето по административните процедури Тиндано вече може да бъде включван в състава и е на разположение на треньорския щаб

Спартак Варна уреди документите на футболист на Гьозтепе - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спартак Варна информира, че всички необходими документи на Закария Тиндано вече са готови и футболистът е картотекиран за участие в официалните срещи на отбора. Котдивоарецът ще играе при "соколите" през този сезон под наем от Гьозтепе.

След забавянето по административните процедури Тиндано вече може да бъде включван в състава и е на разположение на треньорския щаб.

"Благодарим на Закария за търпението, професионализма и отдадеността, които демонстрира през този период и във всяка тренировка с отбора.

Пожелаваме му здраве, успех и силни изяви в предстоящите битки със синьо-бялата фланелка!", написаха от клуба.


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  • 1 Едно

    0 0 Отговор
    и също изречение написано три пъти, не е означава, че това е статия. Друг е въпроса, че нищо не се споменава на колко години е, на какъв пост играе футболиста. Дори не съм и очаквал повече, но ако има възможност постарайте се малко, от малко. Ако това е върха на развитие, то по-добре си търсете друга работа.

    12:31 18.09.2026

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