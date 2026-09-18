Спартак Варна уреди документите на футболист на Гьозтепе

Спартак Варна информира, че всички необходими документи на Закария Тиндано вече са готови и футболистът е картотекиран за участие в официалните срещи на отбора. Котдивоарецът ще играе при "соколите" през този сезон под наем от Гьозтепе.

След забавянето по административните процедури Тиндано вече може да бъде включван в състава и е на разположение на треньорския щаб.

"Благодарим на Закария за търпението, професионализма и отдадеността, които демонстрира през този период и във всяка тренировка с отбора.

Пожелаваме му здраве, успех и силни изяви в предстоящите битки със синьо-бялата фланелка!", написаха от клуба.