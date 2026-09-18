Григор Димитров повежда България за Купа "Дейвис"

Григор Димитров ще поведе България в турнира за Купа "Дейвис" след 11-годишно отсъствие. Днес хасковлията излиза срещу Елмер Мьолер в първия мач от двубоя между България и Дания в Световната група I . Срещата започва в 17:00 часа и ще се проведе в зала “Royal Stage" в Хилерьод – предградие на Копенхаген.
След това на корта ще излязат Илиян Радулов и звездата на домакините Холгер Руне.
В събота са мачът на двойки и останалите срещи на сингъл.
Капитанът на нашия тим Валентин Димов разчита освен на Григор Димитров и Илиян Радулов, още на Александър Донски, Пьотр Нестеров и Александър Василев.
България ще се завърне в Световната група на Купа “Дейвис" при крайна победа над Дания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бай Данью
10:05 18.09.2026
2 Изпадна от топ 100
10:07 18.09.2026
3 Майк Алън Патън
И защо реши сега да дойде ?
Какво се крие зад фактите ?
Коментиран от #4
10:35 18.09.2026
4 дядо дръмпир
До коментар #3 от "Майк Алън Патън":В момента за мача на Григор с мьолде коефициента е Григор 1.11 ,а мьолде 8.07....за мача на руне и Радулов е1,31/3,83...затова играе за да може мачовете от 2ден да са решаващи за класирането.Без Григор нямаше да имаме тези шансове.
10:48 18.09.2026
5 По-добре
11:00 18.09.2026