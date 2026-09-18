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Григор Димитров повежда България за Купа "Дейвис"

Григор Димитров повежда България за Купа "Дейвис"

18 Септември, 2026 09:59 451 5

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В събота са мачът на двойки и останалите срещи на сингъл

Григор Димитров повежда България за Купа "Дейвис" - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Григор Димитров ще поведе България в турнира за Купа "Дейвис" след 11-годишно отсъствие. Днес хасковлията излиза срещу Елмер Мьолер в първия мач от двубоя между България и Дания в Световната група I . Срещата започва в 17:00 часа и ще се проведе в зала “Royal Stage" в Хилерьод – предградие на Копенхаген.
След това на корта ще излязат Илиян Радулов и звездата на домакините Холгер Руне.

В събота са мачът на двойки и останалите срещи на сингъл.

Капитанът на нашия тим Валентин Димов разчита освен на Григор Димитров и Илиян Радулов, още на Александър Донски, Пьотр Нестеров и Александър Василев.

България ще се завърне в Световната група на Купа “Дейвис" при крайна победа над Дания.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Данью

    5 0 Отговор
    Кауня се сети, че без БГ е за никъде

    10:05 18.09.2026

  • 2 Изпадна от топ 100

    6 0 Отговор
    и реши да припечели от БГ.

    10:07 18.09.2026

  • 3 Майк Алън Патън

    3 0 Отговор
    Някой знае ли защо цели 11 години Григор не игра за България ?
    И защо реши сега да дойде ?
    Какво се крие зад фактите ?

    Коментиран от #4

    10:35 18.09.2026

  • 4 дядо дръмпир

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Майк Алън Патън":

    В момента за мача на Григор с мьолде коефициента е Григор 1.11 ,а мьолде 8.07....за мача на руне и Радулов е1,31/3,83...затова играе за да може мачовете от 2ден да са решаващи за класирането.Без Григор нямаше да имаме тези шансове.

    10:48 18.09.2026

  • 5 По-добре

    0 0 Отговор
    да не повежда България, че достатъчно сме затънали. Няма нужда да дълбаем нови невиждани дълбини.

    11:00 18.09.2026

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