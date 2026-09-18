Григор Димитров повежда България за Купа "Дейвис"

Григор Димитров ще поведе България в турнира за Купа "Дейвис" след 11-годишно отсъствие. Днес хасковлията излиза срещу Елмер Мьолер в първия мач от двубоя между България и Дания в Световната група I . Срещата започва в 17:00 часа и ще се проведе в зала “Royal Stage" в Хилерьод – предградие на Копенхаген.

След това на корта ще излязат Илиян Радулов и звездата на домакините Холгер Руне.

В събота са мачът на двойки и останалите срещи на сингъл.

Капитанът на нашия тим Валентин Димов разчита освен на Григор Димитров и Илиян Радулов, още на Александър Донски, Пьотр Нестеров и Александър Василев.

България ще се завърне в Световната група на Купа “Дейвис" при крайна победа над Дания.