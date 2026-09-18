Критики отвън разколебаха ЦСКА за Шпилевски

Преговорите между ЦСКА и сочения за нов старши треньор Алексей Шпилевски навлязоха в неочаквана фаза на застой. Въпреки че 38-годишният беларусин вече пристигна в София и разгледа стадион „Българска армия“ и базата в Панчарево, ръководството на „червените“ изразява сериозни колебания относно неговото назначаване. Причината за това са натрупаните негативни оценки за методите му на работа и тактическия му подход в предишните му клубове, съобщават спортните издания у нас.

Конфликти с играчи и агенти

Един от основните аргументи срещу Шпилевски е обратната връзка, която ръководните фактори в ЦСКА са получили от чуждестранни футболисти, мениджъри и агенти. Според информация на спортния портал Football24.bg, методите на младия специалист често се определят като твърде авторитарни, а интензивните му тренировъчни режими невинаги се приемат добре от съставите. Въпреки че има успехи с Арис Лимасол и Кайрат, неговите престои в германския Ерцгебирге Ауе и руския Пари Нижни Новгород завършиха с бързи уволнения и сериозно напрежение в съблекалнята.

Критиките от Русия: „Лозунги без покритие“

Особено остри в оценките си са футболните експерти в Русия, където Шпилевски не успя да стабилизира Пари НН и беше освободен. Както информира Gong.bg , бившата звезда на Левски и настоящ анализатор Владислав Радимов определя беларусина като треньор, който „на думи разбира от футбол, но е неспособен да води ефективни тренировъчни процеси“.

Още по-далеч в критиките си стига легендата Александър Мостовой. Пред руските медии той коментира, че Шпилевски е дошъл с гръмки лозунги за атакуващ футбол и висока преса, но реалните резултати са били „пълна нула“, определяйки назначението му в Русия като грешка.

Тактически риск и несигурност

Макар концепцията на Шпилевски да е изградена около „РБ модела“ за бърза вертикалност и агресивен натиск, критиците му посочват, че неговият план Б липсва, когато отборът му е подложен на дефанзивен натиск. Тези тактически слабости, съчетани с тежкия му характер, карат шефовете на ЦСКА да се замислят дали той е правилният човек за наследник на Христо Янев. Към момента се разглеждат още две чуждестранни алтернативи, а финалното решение на „армейците“ се очаква в следващите часове.