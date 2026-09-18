Новини
Спорт »
Световен футбол »
Игор Тудор пред назначение в италиански клуб

Игор Тудор пред назначение в италиански клуб

18 Септември, 2026 08:28 381 0

  • игор тудор-
  • футбол-
  • венеция

Хърватинът може да се завърне в Серия А, ако Джовани Стропа не успее да промени ситуацията

Игор Тудор пред назначение в италиански клуб - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Игор Тудор може да получи нов шанс в Серия А, след като Венеция го разглежда като основен кандидат за треньорския пост. Хърватският специалист за последно води Тотнъм през миналия сезон, но престоят му в Лондон беше кратък и Роберто Де Дзерби в крайна сметка пое “шпорите”.

Според “SportItalia”, цитирана от “Calciomercato”, позицията на настоящия наставник на Венеция Джовани Стропа е сериозно застрашена. Клубът е разочарован от началото на сезона, като в момента се намира на последното място в класирането на Серия А и търси бърза промяна.

Ако резултатите не се подобрят, ръководството ще обмисли треньорска рокада, а Тудор е начело на списъка с потенциални заместници. Следващият мач на Венеция е срещу Лацио, който все още няма загуба от началото на сезона. Нов провал може да ускори раздялата със Стропа.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове