Игор Тудор пред назначение в италиански клуб

Игор Тудор може да получи нов шанс в Серия А, след като Венеция го разглежда като основен кандидат за треньорския пост. Хърватският специалист за последно води Тотнъм през миналия сезон, но престоят му в Лондон беше кратък и Роберто Де Дзерби в крайна сметка пое “шпорите”.

Според “SportItalia”, цитирана от “Calciomercato”, позицията на настоящия наставник на Венеция Джовани Стропа е сериозно застрашена. Клубът е разочарован от началото на сезона, като в момента се намира на последното място в класирането на Серия А и търси бърза промяна.

Ако резултатите не се подобрят, ръководството ще обмисли треньорска рокада, а Тудор е начело на списъка с потенциални заместници. Следващият мач на Венеция е срещу Лацио, който все още няма загуба от началото на сезона. Нов провал може да ускори раздялата със Стропа.