Необичайна сеизмична активност е регистрирана край севернокорейския ядрен полигон Пунге-ри

Около севернокорейския полигон за ядрени опити „Пунге-ри“ е регистрирана неочаквана и продължителна сеизмична активност, особено след последния и най-мощен опит на режима през 2017 г. Това сочат данните на съвместен изследователски екип на южнокорейския Национален университет „Пусан“ и Китайския технологичен университет в Чънду, цитирани от агенция „Йонхап“, предава News.bg.
Изследователите са засекли рязко увеличение на броя на земетресенията в района на планината Мантап, където между 2006 и 2017 г. Северна Корея е взривила общо шест ядрени бомби в подземни тунели.
Земетресенията се увеличават след ядрените опити
За 11-годишния период учените са регистрирали около 60 земетресения, настъпили след първия ядрен опит на Северна Корея през 2006 г.
Според изследователите честотата на подобна сеизмична активност се е увеличила значително около 2013 г., след третия ядрен опит на страната.
Трусовете са станали по-мощни след най-мащабния и последен ядрен опит през 2017 г. Оттогава са регистрирани общо 1330 земетресения, съсредоточени в зона на разлом с ширина около 24 километра.
Докато земетресенията след предишните ядрени опити са били предимно краткотрайни, тези, последвали опита от 2017 г., са се засилили както по честота, така и по магнитуд през 2025 г., посочват изследователите.
Възможен трус с магнитуд до 6,4
Професор Ким Куанг-хи, ръководител на южнокорейския изследователски екип, заяви, че Северна Корея може да бъде засегната от земетресение с магнитуд до 6,4, ако разломната зона, в която са концентрирани предишните трусове, се активизира.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха,ха
Коментиран от #7
12:59 18.09.2026
2 14/88
13:13 18.09.2026
3 Хохо Бохо
13:18 18.09.2026
4 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #8
13:19 18.09.2026
5 Кимчо
13:20 18.09.2026
6 Но гледам
13:25 18.09.2026
7 Мишел
До коментар #1 от "Ха,ха":Нито ще се самозатрият , Нито някой смее да пробва да ги затрие.
13:59 18.09.2026
8 Серсемин
До коментар #4 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Фактите са винаги в минало време!
ЩЕ, ще, ще - няма как да бъде факт.
И не злоупотребявай с името на Едгар Кейси. Изобщо не си му на нивото.
14:08 18.09.2026
9 Наблюдател
Коментиран от #10
14:16 18.09.2026
10 От чужбина
До коментар #9 от "Наблюдател":Има споразумение за спиране на ядрените опити, т.е да не се гърмят никакви ядрени заряди, защото вкарват много радияция в природата. Сев.Корея не е подписала това споразумение и така може да прави каквото си иска. Отделно тези си опити ги правят под земята. Т.е всичката радиация си остава там. Предполагам, че преди това са изследвали района за подпочвени води и т.н...
Между другото, СССР е правил ядрен опит на своя европейска територия, не далече /според руските размери/ от град Толиати на изток.
14:25 18.09.2026