Необичайна сеизмична активност е регистрирана край севернокорейския ядрен полигон Пунге-ри

Около севернокорейския полигон за ядрени опити „Пунге-ри“ е регистрирана неочаквана и продължителна сеизмична активност, особено след последния и най-мощен опит на режима през 2017 г. Това сочат данните на съвместен изследователски екип на южнокорейския Национален университет „Пусан“ и Китайския технологичен университет в Чънду, цитирани от агенция „Йонхап“, предава News.bg.

Изследователите са засекли рязко увеличение на броя на земетресенията в района на планината Мантап, където между 2006 и 2017 г. Северна Корея е взривила общо шест ядрени бомби в подземни тунели.

Земетресенията се увеличават след ядрените опити

За 11-годишния период учените са регистрирали около 60 земетресения, настъпили след първия ядрен опит на Северна Корея през 2006 г.

Според изследователите честотата на подобна сеизмична активност се е увеличила значително около 2013 г., след третия ядрен опит на страната.

Трусовете са станали по-мощни след най-мащабния и последен ядрен опит през 2017 г. Оттогава са регистрирани общо 1330 земетресения, съсредоточени в зона на разлом с ширина около 24 километра.

Докато земетресенията след предишните ядрени опити са били предимно краткотрайни, тези, последвали опита от 2017 г., са се засилили както по честота, така и по магнитуд през 2025 г., посочват изследователите.

Възможен трус с магнитуд до 6,4

Професор Ким Куанг-хи, ръководител на южнокорейския изследователски екип, заяви, че Северна Корея може да бъде засегната от земетресение с магнитуд до 6,4, ако разломната зона, в която са концентрирани предишните трусове, се активизира.