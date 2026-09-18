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Необичайна сеизмична активност е регистрирана край севернокорейския ядрен полигон Пунге-ри

Необичайна сеизмична активност е регистрирана край севернокорейския ядрен полигон Пунге-ри

18 Септември, 2026 12:54 1 281 10

  • северна корея-
  • сеизмична активност-
  • пунге-ри-
  • ядрен полигон

Учени от Южна Корея и Китай предупреждават за засилване на земетресенията в района след последния ядрен опит на Пхенян през 2017 г.

Необичайна сеизмична активност е регистрирана край севернокорейския ядрен полигон Пунге-ри - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Около севернокорейския полигон за ядрени опити „Пунге-ри“ е регистрирана неочаквана и продължителна сеизмична активност, особено след последния и най-мощен опит на режима през 2017 г. Това сочат данните на съвместен изследователски екип на южнокорейския Национален университет „Пусан“ и Китайския технологичен университет в Чънду, цитирани от агенция „Йонхап“, предава News.bg.

Изследователите са засекли рязко увеличение на броя на земетресенията в района на планината Мантап, където между 2006 и 2017 г. Северна Корея е взривила общо шест ядрени бомби в подземни тунели.

Земетресенията се увеличават след ядрените опити

За 11-годишния период учените са регистрирали около 60 земетресения, настъпили след първия ядрен опит на Северна Корея през 2006 г.

Според изследователите честотата на подобна сеизмична активност се е увеличила значително около 2013 г., след третия ядрен опит на страната.

Трусовете са станали по-мощни след най-мащабния и последен ядрен опит през 2017 г. Оттогава са регистрирани общо 1330 земетресения, съсредоточени в зона на разлом с ширина около 24 километра.

Докато земетресенията след предишните ядрени опити са били предимно краткотрайни, тези, последвали опита от 2017 г., са се засилили както по честота, така и по магнитуд през 2025 г., посочват изследователите.

Възможен трус с магнитуд до 6,4

Професор Ким Куанг-хи, ръководител на южнокорейския изследователски екип, заяви, че Северна Корея може да бъде засегната от земетресение с магнитуд до 6,4, ако разломната зона, в която са концентрирани предишните трусове, се активизира.


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха,ха

    6 7 Отговор
    Тия че се самозатрият🤣😂😂

    Коментиран от #7

    12:59 18.09.2026

  • 2 14/88

    5 0 Отговор
    пу-ка ми

    13:13 18.09.2026

  • 3 Хохо Бохо

    8 7 Отговор
    Липсата на петрол и наличието на ЯО рязко разколебава краварите от демократизиране на най-тоталитарния режим!!!

    13:18 18.09.2026

  • 4 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 6 Отговор
    В НАЙ СКОРО ВРЕМЕ ........................ ЛОЕНИЯ ТЪРБУХ КИМ ЧЕН УН ЩЕ ...................... ИZБУХНЕ И ВZРИВИ В СОБСТВЕНИЯ СИ ЯДРЕН ПОЛИГОН "ПУНГЕ - РИ" ................,..... ФАКТ !

    Коментиран от #8

    13:19 18.09.2026

  • 5 Кимчо

    4 5 Отговор
    Всичко е наред. Опита беше успешен. Да не опръскахте калника?

    13:20 18.09.2026

  • 6 Но гледам

    1 5 Отговор
    земетресеният бият по Япония, що ли така?

    13:25 18.09.2026

  • 7 Мишел

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ха,ха":

    Нито ще се самозатрият , Нито някой смее да пробва да ги затрие.

    13:59 18.09.2026

  • 8 Серсемин

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Фактите са винаги в минало време!
    ЩЕ, ще, ще - няма как да бъде факт.
    И не злоупотребявай с името на Едгар Кейси. Изобщо не си му на нивото.

    14:08 18.09.2026

  • 9 Наблюдател

    2 0 Отговор
    Северна Корея има територия колкото България и 4 пъти по-голямо население. Представяте ли си какво е въздействието на ядрените ѝ опити върху здравето на хората? Американците правеха опити в пустинята на Невада, руснаците в пустинята на Казахстан, французите в Сахара, никой вече не прави, само корейците.

    Коментиран от #10

    14:16 18.09.2026

  • 10 От чужбина

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Наблюдател":

    Има споразумение за спиране на ядрените опити, т.е да не се гърмят никакви ядрени заряди, защото вкарват много радияция в природата. Сев.Корея не е подписала това споразумение и така може да прави каквото си иска. Отделно тези си опити ги правят под земята. Т.е всичката радиация си остава там. Предполагам, че преди това са изследвали района за подпочвени води и т.н...
    Между другото, СССР е правил ядрен опит на своя европейска територия, не далече /според руските размери/ от град Толиати на изток.

    14:25 18.09.2026

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