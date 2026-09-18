Собственикът на Милан привика Аморим след серията без победа

Джери Кардинале продължава да вярва на португалския треньор, но иска обяснение за слабата форма на „росонерите“

Ръководството на Милан ще проведе разговор с Рубен Аморим след серията от три мача без победа във всички турнири. „Росонерите“ загубиха от Бенфика в сряда, а представянето на отбора в последните двубои е предизвикало недоволство у собственика Джери Кардинале. Въпреки това позицията на Аморим не е застрашена.

Според близкия до Милан журналист Даниеле Лонго, собственикът на „РедБърд“ продължава да има пълно доверие на португалския специалист и вярва, че той може да остави своя отпечатък в клуба. Кардинале обаче иска да разбере какво според треньора се е объркало през последните две седмици и защо резултатите и играта на отбора са се влошили.

Допълнително объркване е предизвикало разминаването в думите на Аморим относно трансферната политика. Само преди няколко дни той оцени с 10 от 10 летния трансферен прозорец на клуба, но преди мача с Бенфика заяви, че съставът все още не е напълно адаптиран към неговата система.