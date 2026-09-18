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Собственикът на Милан привика Аморим след серията без победа

Собственикът на Милан привика Аморим след серията без победа

18 Септември, 2026 09:00 655 1

  • джери кардинале-
  • рубен аморим-
  • футбол-
  • милан

„Росонерите“ загубиха от Бенфика в сряда, а представянето на отбора в последните двубои е предизвикало недоволство у собственика Джери Кардинале

Собственикът на Милан привика Аморим след серията без победа - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Джери Кардинале продължава да вярва на португалския треньор, но иска обяснение за слабата форма на „росонерите“

Ръководството на Милан ще проведе разговор с Рубен Аморим след серията от три мача без победа във всички турнири. „Росонерите“ загубиха от Бенфика в сряда, а представянето на отбора в последните двубои е предизвикало недоволство у собственика Джери Кардинале. Въпреки това позицията на Аморим не е застрашена.

Според близкия до Милан журналист Даниеле Лонго, собственикът на „РедБърд“ продължава да има пълно доверие на португалския специалист и вярва, че той може да остави своя отпечатък в клуба. Кардинале обаче иска да разбере какво според треньора се е объркало през последните две седмици и защо резултатите и играта на отбора са се влошили.

Допълнително объркване е предизвикало разминаването в думите на Аморим относно трансферната политика. Само преди няколко дни той оцени с 10 от 10 летния трансферен прозорец на клуба, но преди мача с Бенфика заяви, че съставът все още не е напълно адаптиран към неговата система.


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