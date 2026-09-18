Треньорът на вратарите на Лудогорец също поема към Трабзонспор

Дългогодишният треньор на вратарите в Лудогорец Здравко Здравков може да последва Томас Райс в Трабзонспор, съобщава журналистът Фуркан Узун. Много е вероятно 55-годишният специалист също да премине в турския клуб.
Здравков познава отлично местния футбол, след като е играл за Истанбулспор, Аданаспор и Ризеспор.
Томас Райс официално подписа с Трабзонспор в четвъртък. Със сигурност част от щаба му ще бъдат неговите помощници Тон Локхоф и Даниел Зенкович, с които работи в Разград.
Здравко Здравков кара втори период в Лудогорец. Той работи в клуба между 2018 и 2019 година, а след това от 2023 година досега. Бившият национален вратар е работил още в Славия, Левски, анголският Интерклуб, както и китайски клубове. Бил е част от щаба и на националния отбор на България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Типично
11:02 18.09.2026
2 Луноходец
Коментиран от #3
11:06 18.09.2026
3 Левски 1914
До коментар #2 от "Луноходец":Те и мъжете по света си сменят колите ,жените ,бирата и други, но отбора не,а червените фенове са единствени в света дето си смениха отбора и започнаха да викат за тези дето ги млатиха като тъпан на сватба 8 - 0.
11:15 18.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Домусчиев
11:17 18.09.2026
6 Дерменджиев
Лудогорец Оле!
11:19 18.09.2026
7 Хорейшио
11:37 18.09.2026
8 Сзо
11:37 18.09.2026