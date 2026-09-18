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Треньорът на вратарите на Лудогорец също поема към Трабзонспор

Треньорът на вратарите на Лудогорец също поема към Трабзонспор

18 Септември, 2026 11:00 752 8

  • лудогорец-
  • здравко здравков-
  • томас райс-
  • трабзонспор-
  • футбол

Здравков познава отлично местния футбол, след като е играл за Истанбулспор, Аданаспор и Ризеспор

Треньорът на вратарите на Лудогорец също поема към Трабзонспор - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Дългогодишният треньор на вратарите в Лудогорец Здравко Здравков може да последва Томас Райс в Трабзонспор, съобщава журналистът Фуркан Узун. Много е вероятно 55-годишният специалист също да премине в турския клуб.

Здравков познава отлично местния футбол, след като е играл за Истанбулспор, Аданаспор и Ризеспор.

Томас Райс официално подписа с Трабзонспор в четвъртък. Със сигурност част от щаба му ще бъдат неговите помощници Тон Локхоф и Даниел Зенкович, с които работи в Разград.

Здравко Здравков кара втори период в Лудогорец. Той работи в клуба между 2018 и 2019 година, а след това от 2023 година досега. Бившият национален вратар е работил още в Славия, Левски, анголският Интерклуб, както и китайски клубове. Бил е част от щаба и на националния отбор на България.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Типично

    3 0 Отговор
    по български, проекта "Луноходец", приключи.

    11:02 18.09.2026

  • 2 Луноходец

    0 2 Отговор
    Във всички водещи европейски отбори се сменят по трима четирима треньори на сезон. Това е практика просто.

    Коментиран от #3

    11:06 18.09.2026

  • 3 Левски 1914

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Луноходец":

    Те и мъжете по света си сменят колите ,жените ,бирата и други, но отбора не,а червените фенове са единствени в света дето си смениха отбора и започнаха да викат за тези дето ги млатиха като тъпан на сватба 8 - 0.

    11:15 18.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Домусчиев

    1 0 Отговор
    Не бе върнете се бе мъама ви

    11:17 18.09.2026

  • 6 Дерменджиев

    1 1 Отговор
    Пенсията ми е малка, вземете ме за малко
    Лудогорец Оле!

    11:19 18.09.2026

  • 7 Хорейшио

    0 0 Отговор
    Вили Вуцов е свободен ,да го взимат. Ще може да си води подкаста от съблекалнята както правеше с Миньор Перник

    11:37 18.09.2026

  • 8 Сзо

    0 0 Отговор
    Ами да вземе целия Лудогорец да поеме към Турция. И без това Делиормана е вече полу турски. .

    11:37 18.09.2026

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