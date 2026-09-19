Изцяло американски финал в Гуадалахара: Ива Йович срещу Пейтън Стърнс в битка за титлата

Американските тенисистки Ива Йович и Пейтън Стърнс се класираха за финала на турнира на твърда настилка в Гуадалахара, Мексико. И двете състезателки стигнаха до последния сблъсък в надпреварата с впечатляваща серия и без нито един загубен сет.

18-годишната Йович, която е поставена под №2 в схемата и защитава титлата си от миналата година, бе категорична на полуфиналите срещу 6-ата в схемата Кристина Букша от Испания, надделявайки с 6:4, 6:1 за 1 час и 33 минути. Намиращата се на 16-о място в световната ранглиста американка постигна третия си пореден чист успех на турнира при първия си професионален мач срещу 44-ата в света испанка.

На финала тя ще се изправи срещу сънародничката си Пейтън Стърнс (№60 в ранглистата), която елиминира 8-ата поставена Людмила Самсонова от Русия със 7:6(7), 6:2 след 2 часа и 9 минути битка. За Стърнс това бе четвърти двусетов успех в Мексико и първа среща на професионално ниво срещу Самсонова.

Предстоящият финал ще бъде и първи официален двубой между Ива Йович и Пейтън Стърнс.