Моторист е загинал при челен сблъсък с камион в Хасковско, има и ранен

25-годишен моторист загина при тежка катастрофа край хасковското село Манастир. При пътния инцидент е пострадал и втори човек, съобщават от Нова телевизия.
По първоначални данни малко преди обяд шестима мотористи се движели в група в посока Кърджали. В един момент един от тях се отделил от колоната и предприел изпреварване, при което последвал челен сблъсък с малък товарен автомобил.
Ударът бил толкова силен, че камионът се преобърнал. Мотоциклетът се ударил и в лек автомобил. 25-годишният му водач е загинал. При произшествието е паднал и друг моторист от групата. Той е получил охлузвания.
Катастрофата предизвика сериозни затруднения в движението и в района се образуваха колони от автомобили. От АПИ съобщиха, че движението при 38-ия километър на път III-507 между Манастир и Книжовник е ограничено.
Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Манастир, Малево, Корен, Малък извор, Голям извор, Стамболово, Жълти бряг и Книжовник.
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