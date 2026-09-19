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Моторист е загинал при челен сблъсък с камион в Хасковско, има и ранен

Моторист е загинал при челен сблъсък с камион в Хасковско, има и ранен

19 Септември, 2026 14:30 710 8

  • моторист-
  • катастрофа-
  • камион-
  • ранен

По първоначални данни малко преди обяд шестима мотористи се движели в група в посока Кърджали. В един момент един от тях се отделил от колоната и предприел изпреварване, при което последвал челен сблъсък с малък товарен автомобил. Ударът бил толкова силен, че камионът се преобърнал. Мотоциклетът се ударил и в лек автомобил

Моторист е загинал при челен сблъсък с камион в Хасковско, има и ранен - 1
Снимка: Нова телевизия
Нова телевизия Нова телевизия Телевизия с национално покритие

25-годишен моторист загина при тежка катастрофа край хасковското село Манастир. При пътния инцидент е пострадал и втори човек, съобщават от Нова телевизия.
По първоначални данни малко преди обяд шестима мотористи се движели в група в посока Кърджали. В един момент един от тях се отделил от колоната и предприел изпреварване, при което последвал челен сблъсък с малък товарен автомобил.
Ударът бил толкова силен, че камионът се преобърнал. Мотоциклетът се ударил и в лек автомобил. 25-годишният му водач е загинал. При произшествието е паднал и друг моторист от групата. Той е получил охлузвания.
Катастрофата предизвика сериозни затруднения в движението и в района се образуваха колони от автомобили. От АПИ съобщиха, че движението при 38-ия километър на път III-507 между Манастир и Книжовник е ограничено.

Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Манастир, Малево, Корен, Малък извор, Голям извор, Стамболово, Жълти бряг и Книжовник.


България
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