Арда посреща нестабилния Черно море в мач от 10 кръг на Първа лига

Арда Кърджали се изправя срещу Черно море в третия мач от съботната програма на 10-ия кръг в efbet Лига. Двубоят на стадион "Арена Арда" стартира в 19:00 часа и ще бъде предаван на живо по Диема спорт. Главен съдия на срещата е Георги Кабаков.

Арда е пети в класирането с 16 точки и се намира в серия от две поредни загуби - 2:3 от Ботев Пловдив и 1:4 от ЦСКА. Кърджалийци бележат неизменно във всеки свой мач от първенството дотук, а номер 1 сред реализаторите в редиците на Арда е Бирсент Карагарен с 4 гола. Загубата от "канарчетата" бе първа у дома през кампанията, след като преди това момчетата на Александър Тунчев бяха натрупали три поредни победи.

Черно море идва в Кърджали като 12-ти с 5 точки. Варненци нямат успех в последните си три мача след две последователни загуби с 1:3 от ЦСКА и 0:1 от Локомотив Пловдив и нелепо равенство 2:2 срещу Локомотив София. Мачът със столичните "железничари" бе в ръцете на "зелено-белите" - преднина от 2:0 и игра с човек повече след червен картон на футболист на Локомотив. Черно море обаче допусна изравняване, което влоши още повече ситуацията в класирането. Старши треньорът Илиан Илиев няма да може да разчита за мача на "Арена Арда" на Александър Колев, Лучано Скуадроне, Давид Телеш, Селсо Сидни и Емануил Няголов.

За последно двата тима играха един срещу друг през месец май на стадион "Тича" във Варна, когато Арда надделя над Черно море с 3:2. Бирсент Карагарен се разписа на два пъти за успеха на кърджалийци, а едно попадение добави Серкан Юсеин. За "моряците" точни бяха Давид Телеш и Асен Дончев.

Билетните каси на стадион "Арена Арда" ще работят от 10:00 часа до края на първото полувреме. Цените са следните:

Сектор А ложа - 10 евро

Сектори А, В, Г - 5 евро