Тежка авария остави голяма част от Варна без вода

Сериозен и неочакван инцидент по водопреносната мрежа предизвика мащабно прекъсване на водоподаването в голяма част от град Варна. Тежка авария на главен магистрален водопровод остави без капка вода хиляди домакинства в почивния ден. Пробивът е локализиран по ключово трасе, което захранва няколко от големите градски квартали, съобщиха от диспечерския център на водоснабдителното дружество.

Засегнати от водната криза са десетки хиляди граждани. Екипите на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) – Варна са мобилизирани на пълни обороти и са изпратени на мястото на аварията с тежка техника, за да започнат незабавни аварийно-ремонтни дейности.

Кои райони във Варна са най-тежко засегнати

Според официалната и актуална информация към този час, без водоснабдяване остават следните зони в града:

Квартал „Левски“ – в голяма част от високите и ниските зони;

Квартал „Чайка“ – изцяло прекъснато водно захранване;

Районът около Паметника на българо-съветската дружба и близките по-малки местности;

Част от цветния квартал и абонатите около бул. „Васил Левски“.

Поради мащаба на пробива и необходимостта от източване на огромни количества вода по трасето преди същинския ремонт, налягането е спаднало и в някои от централните части на Варна.

„Пробивът е изключително сериозен. Налага се подмяна на голям участък от амортизираната тръба. Правим всичко възможно да съкратим технологичното време за ремонт“, коментираха дежурните инженери от ВиК дружеството.

Кога се очаква да бъде възстановено водоподаването

От ръководството на ВиК-Варна уверяват, че ремонтните групи ще работят без прекъсване до пълното отстраняване на проблема. Първоначалните разчети сочат, че нормалното водоподаване и налягане по мрежата се очаква да бъдат възстановени до късните часове на днешния ден. Въпреки това, от дружеството предупреждават, че при евентуални усложнения в процеса на заваряване и укрепване на магистралния водопровод, срокът може да бъде удължен.

Гражданите се призовават да се запасят с необходимите количества вода за битови нужди. Актуална информация за напредъка на ремонтите и евентуални нови спирания в други квартали можете да следите в реално време на официалния портал на ВиК-Варна (vikvarna.com)

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