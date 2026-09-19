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Тежка авария остави голяма част от Варна без вода

Тежка авария остави голяма част от Варна без вода

19 Септември, 2026 14:09 746 15

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  • без вода

Екипи на ВиК работят по отстраняването на мащабен пробив на магистрален водопровод в морската столица

Тежка авария остави голяма част от Варна без вода - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сериозен и неочакван инцидент по водопреносната мрежа предизвика мащабно прекъсване на водоподаването в голяма част от град Варна. Тежка авария на главен магистрален водопровод остави без капка вода хиляди домакинства в почивния ден. Пробивът е локализиран по ключово трасе, което захранва няколко от големите градски квартали, съобщиха от диспечерския център на водоснабдителното дружество.
Засегнати от водната криза са десетки хиляди граждани. Екипите на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) – Варна са мобилизирани на пълни обороти и са изпратени на мястото на аварията с тежка техника, за да започнат незабавни аварийно-ремонтни дейности.
Кои райони във Варна са най-тежко засегнати
Според официалната и актуална информация към този час, без водоснабдяване остават следните зони в града:
Квартал „Левски“ – в голяма част от високите и ниските зони;
Квартал „Чайка“ – изцяло прекъснато водно захранване;
Районът около Паметника на българо-съветската дружба и близките по-малки местности;
Част от цветния квартал и абонатите около бул. „Васил Левски“.
Поради мащаба на пробива и необходимостта от източване на огромни количества вода по трасето преди същинския ремонт, налягането е спаднало и в някои от централните части на Варна.
„Пробивът е изключително сериозен. Налага се подмяна на голям участък от амортизираната тръба. Правим всичко възможно да съкратим технологичното време за ремонт“, коментираха дежурните инженери от ВиК дружеството.
Кога се очаква да бъде възстановено водоподаването
От ръководството на ВиК-Варна уверяват, че ремонтните групи ще работят без прекъсване до пълното отстраняване на проблема. Първоначалните разчети сочат, че нормалното водоподаване и налягане по мрежата се очаква да бъдат възстановени до късните часове на днешния ден. Въпреки това, от дружеството предупреждават, че при евентуални усложнения в процеса на заваряване и укрепване на магистралния водопровод, срокът може да бъде удължен.
Гражданите се призовават да се запасят с необходимите количества вода за битови нужди. Актуална информация за напредъка на ремонтите и евентуални нови спирания в други квартали можете да следите в реално време на официалния портал на ВиК-Варна (vikvarna.com)


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бут Баро

    3 0 Отговор
    Да се ..фъргат.. у морето шукар баце

    14:32 19.09.2026

  • 2 Куба без ток

    4 0 Отговор
    Варна и без вода... ха ха ха

    Коментиран от #8

    14:44 19.09.2026

  • 3 То все така е с атлантенцата

    4 0 Отговор
    Тежка авария на главен магистрален водопровод ...

    14:45 19.09.2026

  • 4 Геро

    2 0 Отговор
    Вода в изобилие до тях-Черно море, а те нямат вода за пиене! Пийте от Алино баба,
    там водата не спира!

    14:46 19.09.2026

  • 5 Голямо ровене

    4 3 Отговор
    Teзи пукащи се тръби са наследството от великия соц.Живях доста години на запад.За 18 години спряха водата само веднъж.Във Варна улиците са кръпка до кръпка от вик аварии. Всяка седмица има авария.

    Коментиран от #6

    14:50 19.09.2026

  • 6 Кухорого,

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Голямо ровене":

    37 години не са ремонтирани, заради розови еднорози като теб!

    Коментиран от #9

    15:00 19.09.2026

  • 7 Варна вода

    3 0 Отговор
    Инцидентите с ВиК във Варна не са нито сериозни, нито неочаквани. Презастрояването и дългогодишната лоша подръжка на водопреносната мрежа водят до все по-често инциденти и до все по-лошо качество на "услугата", а цената на кубик вече отива към три евро. Водата отдавна не е питейна, а става само хотелиерите да си пълнят басейните на пролет. Иначе става поне за пералня, баня и тоалетна, но не и за пиене.

    15:00 19.09.2026

  • 8 Градски транспорт

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Куба без ток":

    Зимата като ви спрат порното от Топлофикация София, ще видим кой ще злорадства.

    15:02 19.09.2026

  • 9 Ае чугун

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Кухорого,":

    Това да не ти масквич да го ремонтираш .

    15:12 19.09.2026

  • 10 ЗА ПРОПАДНАЛА БЪЛГАРИЯ , ЕДНА СПУКАНА

    2 0 Отговор
    ТРЪБА Е ТЕЖКА АВАРИЯ , ВЪПРЕКИ ЧЕ Е ЕЖЕДНЕВИЕ ......... РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ЛЕКА АВАРИЯ И ТЕЖКА Е ЧЕ ПРИ ТЕЖКАТА НЯМА КАК ДА СЕ НАБИЕ ЧЕП ОТ ПРОГНИЛО ДЪРВО И ДА СЕ ЗЕМАТ ПАРИТЕ , А ТРЯБВА ИЛИ НОВА ДА СЕ ПРИСАДИ ИЛИ ДА СЕ ЗАВАРЯВА ПРОГНИЛАТА ВЕЧЕ 100 ГОДИШНА ТАКАВА ! ТЕЖКИ АВАРИИ ВЕЧЕ НАБЛЮДАВАМЕ И ПРИ ТОКУ ЩО ИЗВЪРШЕНИ ЦЯЛОСТНИ РЕМОНТИ , НЕ ЗНАМ ЗАЩО НАРЕЧЕНИ ,,ВОДЕН ЦИКЪЛ" И СТРУВАЩИ СТОТИЦИ МИЛИОНИ ! БЪЛГАРИЯ Е В ТЕЖКА ГЕРБАВА АВАРИЯ !

    15:14 19.09.2026

  • 11 А колко открадна

    1 0 Отговор
    На Борисов и ГЕРБ водопровода се разпадна.

    15:16 19.09.2026

  • 12 И сега как ще се измиете от тръбата с ла

    1 0 Отговор
    За Борисов важи приказката "Това, което съм направил, само не можете да го поправите", а при Тодор Живков беше друго.

    15:19 19.09.2026

  • 13 Борисов

    1 1 Отговор
    Това, което ние построихме, вие не можете да го ремонтирате!“

    15:21 19.09.2026

  • 14 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    Иначе искали милите Банга ранга при тях

    15:22 19.09.2026

  • 15 ВЪВ ВАРНА В ТЕЖКА АВАРИЯ СЕ ОКАЗА

    2 0 Отговор
    ЦЯЛ НЕЗАКОНЕН И НЕВИДИМ ГРАД НА УКРАИНСКАТА ФАШИСТКА МАФИЯ ХРАНТУТЕНА ОТ ЕВРОСЪЮЗА , САЩ И НАТО С ПРЯКОТО БЕЗУЧАСТИЕ НА КМЕТА И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ХРАНТУТЕНИ ЛИЧНО ОТ НАС - ЕЛЕКТОРАТА ! ТОЗИ ГРАД СЕ ОКАЗА И СЪС ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ЧУЖДА ПРЕСТЪПНА ДЪРЖАВА !

    15:23 19.09.2026

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