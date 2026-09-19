Новини
Спорт »
Волейбол »
България се изправя срещу Германия на ЕвроВолей в битка за място на четвъртфиналите

България се изправя срещу Германия на ЕвроВолей в битка за място на четвъртфиналите

19 Септември, 2026 11:04 557 3

  • националният отбор по волейбол-
  • българия-
  • германия-
  • евроволей 2026-
  • волейбол

Двубоят е от 19:00 часа

България се изправя срещу Германия на ЕвроВолей в битка за място на четвъртфиналите - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националният отбор по волейбол на България излиза срещу тима на Германия в драматичен осминафинален сблъсък от Европейското първенство, на което страната ни е съдомакин съвместно с Италия, Румъния и Финландия. „Лъвовете“ си осигуриха класирането напред, след като завършиха на трето място в предварителна Група В в София, а техният съперник заема втората позиция в Група D.

До този момент и двата състава са допуснали по едно поражение в груповата фаза. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини отстъпиха пред Украйна с 1:3 гейма, докато Бундестима отстъпи пред олимпийския шампион Франция с 0:3 в Клуж-Напока.

За днешния решителен сблъсък Бленджини ще може да разчита на най-добрите си състезатели. В лагера на Германия, воден от италианския специалист Масимо Боти, обаче има сериозни кадърни проблеми – извън строя поради контузии са ключови фигури като посрещача Мориц Карлицек и разпределителя Йоханес Тиле.

Двубоят е от 19:00 часа и ще бъде излъчен по бТВ Екшън.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха😂😂😂😂

    0 3 Отговор
    "Кадърни" проблеми!😂😂😂 Ангелчо не си е губил времето да ходи на училище!😂😂

    11:13 19.09.2026

  • 2 Сзо

    0 3 Отговор
    Бих казал че Германия се изправя срещу България.

    11:23 19.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове