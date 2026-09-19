България се изправя срещу Германия на ЕвроВолей в битка за място на четвъртфиналите

Националният отбор по волейбол на България излиза срещу тима на Германия в драматичен осминафинален сблъсък от Европейското първенство, на което страната ни е съдомакин съвместно с Италия, Румъния и Финландия. „Лъвовете“ си осигуриха класирането напред, след като завършиха на трето място в предварителна Група В в София, а техният съперник заема втората позиция в Група D.

До този момент и двата състава са допуснали по едно поражение в груповата фаза. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини отстъпиха пред Украйна с 1:3 гейма, докато Бундестима отстъпи пред олимпийския шампион Франция с 0:3 в Клуж-Напока.

За днешния решителен сблъсък Бленджини ще може да разчита на най-добрите си състезатели. В лагера на Германия, воден от италианския специалист Масимо Боти, обаче има сериозни кадърни проблеми – извън строя поради контузии са ключови фигури като посрещача Мориц Карлицек и разпределителя Йоханес Тиле.

Двубоят е от 19:00 часа и ще бъде излъчен по бТВ Екшън.