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Ян Облак защити Хулиан Алварес и заяви амбиции за титлата преди дербито с Реал Мадрид

Ян Облак защити Хулиан Алварес и заяви амбиции за титлата преди дербито с Реал Мадрид

19 Септември, 2026 12:01 383 0

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Словенецът припомни, че сезонът е маратон

Ян Облак защити Хулиан Алварес и заяви амбиции за титлата преди дербито с Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Капитанът и вратар на Атлетико Мадрид Ян Облак застана твърдо зад съотборника си Хулиан Алварес на фона на недоволството от страна на феновете заради пропадналия му трансфер в Барселона.

Словенският страж увери, че в съблекалнята сагата отдавна е затворена страница. По думите му аржентинският нападател е напълно концентриран върху представянето си на терена, влага 100 процента от възможностите си и има пълната подкрепа на целия тим за постигане на високи резултати.

Облак коментира и предстоящото сблъсък срещу градския съперник Реал Мадрид, като акцентира върху високите цели на отбора. Стражът подчерта, че подобни мачове са мечта за всеки футболист и нагласата винаги е единствено за победа.

Словенецът припомни, че сезонът е маратон с добри и трудни моменти, но отборът трябва да запази вяра до самия край.


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