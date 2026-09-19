Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ботев Пловдив ще търси трети пореден успех при гостуването на Септември София

Ботев Пловдив ще търси трети пореден успех при гостуването на Септември София

19 Септември, 2026 11:33 372 0

  • септември софия-
  • ботев пловдив-
  • мач-
  • efbet лига-
  • геро писков-
  • първа лига

Мачът е на Националния стадион "Васил Левски от 16:30 часа

Ботев Пловдив ще търси трети пореден успех при гостуването на Септември София - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Септември София посреща Ботев Пловдив в мач от десетия кръг на efbet Лига. Срещата между столичани и пловдивчани започва в 16:30 часа. Главен съдия на двубоя ще бъде Геро Писков.

Септември е в серия от две поредни загуби, след като загуби драматично от Ботев Враца с 2:3 на Националния стадион "Васил Левски, а след това записа неуспех и при визитата си на Лудогорец в Разград - 1:2. Столичани имат осем точки на десетата позиция във временното класиране.

Ботев Пловдив от своя страна влиза в двубоя в отлично настроение, след като победи Локомотив в пловдивското дерби в предишния кръг. "Канарчетата", водени от Станислав Генчев, имат 13 точки на шестото място.

Билетите за привържениците ще са на цена 15 евро и ще бъдат налични на касите пред сектор „А“ един час преди първия съдийски сигнал.

Последната среща между двата тима бе на 3 март, а Ботев Пловдив победи с 2:0.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове