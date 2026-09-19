Ботев Пловдив ще търси трети пореден успех при гостуването на Септември София

Септември София посреща Ботев Пловдив в мач от десетия кръг на efbet Лига. Срещата между столичани и пловдивчани започва в 16:30 часа. Главен съдия на двубоя ще бъде Геро Писков.

Септември е в серия от две поредни загуби, след като загуби драматично от Ботев Враца с 2:3 на Националния стадион "Васил Левски, а след това записа неуспех и при визитата си на Лудогорец в Разград - 1:2. Столичани имат осем точки на десетата позиция във временното класиране.

Ботев Пловдив от своя страна влиза в двубоя в отлично настроение, след като победи Локомотив в пловдивското дерби в предишния кръг. "Канарчетата", водени от Станислав Генчев, имат 13 точки на шестото място.

Билетите за привържениците ще са на цена 15 евро и ще бъдат налични на касите пред сектор „А“ един час преди първия съдийски сигнал.

Последната среща между двата тима бе на 3 март, а Ботев Пловдив победи с 2:0.