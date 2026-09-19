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Дунав Русе домакинства на Ботев Враца - Георги Чиликов отново начело на "драконите"

Дунав Русе домакинства на Ботев Враца - Георги Чиликов отново начело на "драконите"

19 Септември, 2026 10:36 463 0

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  • георги чиликов-
  • първа лига

Двубоят е от 14:00 часа днес

Дунав Русе домакинства на Ботев Враца - Георги Чиликов отново начело на "драконите" - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Дунав Русе посреща Ботев Враца в двубой от десетия кръг на efbet Лига. Срещата, която започва в 14:00ч., ще бъде ръководена от Любослав Любомиров.

Дунав Русе започна лошо сезона като след девет изиграни мача има само една победа срещу Локомотив Пловдив и едно равенство с Локомотив София. Това доведе до треньорска промяна. Емануел Луканов бе заменен от наставника качил Дунав в елита, а именно Георги Чиликов.

Ботев Враца пък не показва доброто лице, което тимът имаше в края на миналия сезон. Врачани записаха две победи и две равенства от началото на сезона, но последният хикс бе в предишния кръг, и то срещу шампиона Левски.


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