Дунав Русе домакинства на Ботев Враца - Георги Чиликов отново начело на "драконите"

Дунав Русе посреща Ботев Враца в двубой от десетия кръг на efbet Лига. Срещата, която започва в 14:00ч., ще бъде ръководена от Любослав Любомиров.

Дунав Русе започна лошо сезона като след девет изиграни мача има само една победа срещу Локомотив Пловдив и едно равенство с Локомотив София. Това доведе до треньорска промяна. Емануел Луканов бе заменен от наставника качил Дунав в елита, а именно Георги Чиликов.

Ботев Враца пък не показва доброто лице, което тимът имаше в края на миналия сезон. Врачани записаха две победи и две равенства от началото на сезона, но последният хикс бе в предишния кръг, и то срещу шампиона Левски.