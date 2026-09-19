Два автомобила, микробус и тежкотоварен камион се удариха край Пазарджик, има пострадала жена

Четири превозни средства са се ударили при верижна катастрофа на главния път I-8 между Пазарджик и село Звъничево. В пътния инцидент са участвали два леки автомобила, микробус и тежкотоварен камион от Северна Македония, предават от БТА, цитирани от Нова телевизия.
При сблъсъка е пострадала 64-годишна жена от село Сестримо. Тя е транспортирана с травми и наранявания в Областната болница в Пазарджик. По данни на полицията жената е била в съзнание и контактна.
Заради произшествието движението в района е временно реорганизирано. В посока от Пазарджик към Звъничево автомобилите преминават само в едната лента, като трафикът се регулира от полицейски служители.
Пътуващите в обратната посока - към Пазарджик, се пренасочват по обходен маршрут през село Братаница. Причините и обстоятелствата, довели до верижната катастрофа, се изясняват.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЛЕЛЯ
Коментиран от #2, #4
15:57 19.09.2026
2 Българската
До коментар #1 от "ЛЕЛЯ":Простотия и неспазване на правилата е виновна
16:09 19.09.2026
3 Еде
16:12 19.09.2026
4 хехе
До коментар #1 от "ЛЕЛЯ":Гроздобера върви с пълна сила и кьораво, куцо и сакато е плъзнало по пътищата.
16:22 19.09.2026
5 Ъ ! Само Четири !
Какво Каррат Като Мравки !
Дай Тука 10-15 !
Какво ТУКА СЕ ИЗЛАГАТ !
16:46 19.09.2026