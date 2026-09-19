Новини
България »
Всички градове »
Два автомобила, микробус и тежкотоварен камион се удариха край Пазарджик, има пострадала жена

Два автомобила, микробус и тежкотоварен камион се удариха край Пазарджик, има пострадала жена

19 Септември, 2026 15:55 649 5

  • автомобили-
  • микробус-
  • камион-
  • катастрофа-
  • пазарджик-
  • пострадала жена

Жената е транспортирана с травми и наранявания в Областната болница в Пазарджик. По данни на полицията тя е била в съзнание и контактна. 

Два автомобила, микробус и тежкотоварен камион се удариха край Пазарджик, има пострадала жена - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Четири превозни средства са се ударили при верижна катастрофа на главния път I-8 между Пазарджик и село Звъничево. В пътния инцидент са участвали два леки автомобила, микробус и тежкотоварен камион от Северна Македония, предават от БТА, цитирани от Нова телевизия.

При сблъсъка е пострадала 64-годишна жена от село Сестримо. Тя е транспортирана с травми и наранявания в Областната болница в Пазарджик. По данни на полицията жената е била в съзнание и контактна.
Заради произшествието движението в района е временно реорганизирано. В посока от Пазарджик към Звъничево автомобилите преминават само в едната лента, като трафикът се регулира от полицейски служители.

Пътуващите в обратната посока - към Пазарджик, се пренасочват по обходен маршрут през село Братаница. Причините и обстоятелствата, довели до верижната катастрофа, се изясняват.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛЕЛЯ

    5 0 Отговор
    Пишете каква е причината за този сблъсък

    Коментиран от #2, #4

    15:57 19.09.2026

  • 2 Българската

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЛЕЛЯ":

    Простотия и неспазване на правилата е виновна

    16:09 19.09.2026

  • 3 Еде

    0 0 Отговор
    И от кога това е новина?

    16:12 19.09.2026

  • 4 хехе

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЛЕЛЯ":

    Гроздобера върви с пълна сила и кьораво, куцо и сакато е плъзнало по пътищата.

    16:22 19.09.2026

  • 5 Ъ ! Само Четири !

    0 0 Отговор
    Тия Се излагат !

    Какво Каррат Като Мравки !

    Дай Тука 10-15 !

    Какво ТУКА СЕ ИЗЛАГАТ !

    16:46 19.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол