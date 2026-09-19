Eмил Радев: Обсъдих с Борисов поканата на Йотова. Виждам в нея много диалогичен човек

Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев защити решението си да се включи в инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова за президент. В „Офанзива с Любо Огнянов“ той заяви, че не вижда противоречие между подкрепата си за нейната кандидатура и членството си в ГЕРБ, тъй като партията няма собствен кандидат на президентските избори.

„Вътрешно противоречие няма, защото на тези избори партия ГЕРБ реши, че няма да издига кандидат. Ние нямаме собствен кандидат. Ако имахме такъв, аз щях да работя за него и активно да водя кампания“, заяви Радев.

Той обясни, че след като получил поканата от Йотова, първо уведомил лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и ръководството на партията. По думите му изчакал и окончателното решение формацията да не влиза в президентската надпревара със своя кандидат.

„Разбира се, обсъдихме с господин Борисов тази покана. Изчакахме да видим какво ще бъде решението на партията. Без одобрението на ръководството - аз съм в тази партия от 20 години - никога не бих действал на своя глава“, подчерта евродепутатът.

Радев обясни решението си с впечатленията, натрупани от съвместната им работа в Европейския парламент. По думите му двамата са работили по теми, свързани с Шенген, механизма за наблюдение над България и Румъния и електронното правосъдие.

„Виждам в нея много диалогичен човек. Виждам човек, който надхвърля тесните партийни интереси. Ние работихме заедно много добре в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи“, заяви Радев.

Той припомни, че по това време Йотова е била част от групата на социалистите, а той - от Европейската народна партия, но според него политическите им различия не са възпрепятствали съвместната им работа.

„Винаги, когато ставаше въпрос за интересите на България, Илияна Йотова беше един от партньорите, с които успявахме заедно с други колеги да прокарваме българския интерес. И успяхме - свалихме мониторинга, България влезе в Шенген“, каза той.

Евродепутатът коментира и факта, че в инициативния комитет за Йотова участват представители на различни политически сили, включително фигури от левицата. „Това, че съм се включил да подкрепя мажоритарния кандидат Илияна Йотова, по никакъв начин не ни сближава идеологически. Аз съм десен човек. Тук гласуваме за мажоритарни кандидати“, заяви Радев.

Той подчерта, че подкрепата му е персонална и не означава промяна на политическата му принадлежност. „Позволил съм си да подкрепя човек, за когото наистина съм убеден в качествата му и човек, който работи за интересите на България. Това, че имаме идеологически различия в политиките и във външната политика, по никакъв начин не омаловажава качествата на Илияна Йотова“, каза Радев.

На въпрос дали решението му може да доведе до раздяла с ГЕРБ, евродепутатът беше категоричен, че няма подобно намерение. „Аз съм от 20 години в ГЕРБ. Това е единствената партия, в която съм членувал. Мисля, че докато се занимавам с политика, ще остана член на ГЕРБ“, заяви той.

Според него участието му в инициативния комитет не нарушава устава на партията и не е действие, предприето без знанието на нейното ръководство. Радев коментира и решението на ГЕРБ да не издига собствен кандидат. По думите му то не е стратегическа грешка. Той посочи, че партията насочва вниманието си към предстоящите местни избори.

Попитан защо е избрал Йотова вместо Андрей Гюров, Радев отново се позова на съвместната си работа с нея. „Илияна Йотова е надмогвала тесните партийни интереси и продължава да работи в интерес на България“, заяви той.

В същото време Радев отправи критики към политическата сила, от която идва Гюров, обвинявайки нейни представители, че през годините са изпращали сигнали до европейските институции в защита на вътрешнополитически позиции. Това е политическа оценка на евродепутата.

За партньорството на ЕС с Канада

В разговора беше обсъдена и речта за състоянието на Европейския съюз на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и идеята за нов тип партньорство с държави като Канада, Австралия и Нова Зеландия. Според Радев подобно сближаване би било полезно не само за европейската икономика, но и за сигурността. „На Европейския съюз му трябват партньори, които са предвидими, които играят по правилата, които не налагат изненадващи мита или не заплашват със спиране на търговията. Разбира се, един от тези партньори е Канада“, заяви той.

По думите му потенциалното партньорство може да обхване още образованието, студентския обмен и сигурността. „Предизвикателствата пред Европейския съюз през последните години са прекалено много - говорим за външни заплахи, имиграция, война, справяне с хибридни атаки. Така че всичко това ще направи Европейския съюз много по-силен“, смята Радев.

За Украйна: ЕС трябва да бъде на масата за преговори

Евродепутатът коментира и войната в Украйна. Според него ЕС има интерес от възможно най-бързо постигане на мир, но трябва да участва и в самия преговорен процес. „Всички ние, целият Европейски съюз, искаме най-после да се постигне мир в Украйна. Но виждаме, че пета година това не се случва. Ние подкрепяме справедливата украинска кауза“, заяви Радев.

Той посочи икономическите последици и бежанския поток като част от ефектите, които войната има върху страните от ЕС. „Искаме постигането на бърз мир, Европейският съюз да е на масата на преговорите, защото не можем само да понасяме негативите и да бъдем изключени от преговорния процес. Искаме бъдеще на границите на Европа, което да гарантира години наред сигурност и стабилност“, каза евродепутатът.

На въпрос дали военната подкрепа за Киев трябва да бъде намалена, Радев отговори отрицателно. „До края на войната военната помощ за Украйна трябва да е такава, каквато сме обещали да даваме. Това е и инвестиция в сигурността на Европейския съюз“, заяви той.

Според евродепутата войната е показала слабостите в отбранителната готовност на Европа и необходимостта ЕС да инвестира повече в собствените си способности.