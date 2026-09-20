Четирима български боксьори влизат в битка за четвъртфиналите на Европейското първенство в София

Четири сблъсъка с българско участие са включени в днешната програма на Европейското първенство по бокс за мъже и жени, на което домакин е столичната зала „Асикс Арена“.

Първите ни двама представители се качват на ринга в следобедната сесия, чийто старт е от 13:30 часа:

Венелина Поптолева (кат. до 54 кг) стартира директно от осминафиналите срещу Ленка Бернардова от Чехия. Двубоят е трети подред на ринг „Б“.

Роселин Бачевски (кат. до 90 кг) също почиваше в първия кръг и излиза за първия си мач в турнира срещу Йосиф Костур от Словакия (мач №9 на ринг „Б“).

Вечерната програма започва в 18:00 часа и отново ще предложи два български осминафинала:

Ергюнал Себахтин (кат. до 50 кг) дебютира на шампионата на Стария континент с двубой срещу украинеца Максим Рудик, планиран под номер 5 на ринг „Б“.

Румен Руменов (кат. до 65 кг) затваря българското участие за деня в сблъсък срещу Малик Хасанов от Азербайджан (мач №8 на ринг „Б“).