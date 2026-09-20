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Четирима български боксьори влизат в битка за четвъртфиналите на Европейското първенство в София

Четирима български боксьори влизат в битка за четвъртфиналите на Европейското първенство в София

20 Септември, 2026 09:15 502 0

  • венелина поптолева-
  • роселин бачевски-
  • ергюнал себахтин-
  • румен руменов-
  • ленка бернардова-
  • йосиф костур-
  • максим рудик-
  • малик хасанов-
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  • софия-
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  • спортни новини

Първите ни двама представители се качват на ринга в следобедната сесия

Четирима български боксьори влизат в битка за четвъртфиналите на Европейското първенство в София - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Четири сблъсъка с българско участие са включени в днешната програма на Европейското първенство по бокс за мъже и жени, на което домакин е столичната зала „Асикс Арена“.

Първите ни двама представители се качват на ринга в следобедната сесия, чийто старт е от 13:30 часа:

  • Венелина Поптолева (кат. до 54 кг) стартира директно от осминафиналите срещу Ленка Бернардова от Чехия. Двубоят е трети подред на ринг „Б“.

  • Роселин Бачевски (кат. до 90 кг) също почиваше в първия кръг и излиза за първия си мач в турнира срещу Йосиф Костур от Словакия (мач №9 на ринг „Б“).

Вечерната програма започва в 18:00 часа и отново ще предложи два български осминафинала:

  • Ергюнал Себахтин (кат. до 50 кг) дебютира на шампионата на Стария континент с двубой срещу украинеца Максим Рудик, планиран под номер 5 на ринг „Б“.

  • Румен Руменов (кат. до 65 кг) затваря българското участие за деня в сблъсък срещу Малик Хасанов от Азербайджан (мач №8 на ринг „Б“).


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