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Микел Артета отворен за преотстъпване на 16-годишния суперталант Макс Дауман

Микел Артета отворен за преотстъпване на 16-годишния суперталант Макс Дауман

20 Септември, 2026 08:47 374 0

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Интерес към халфа вече проявява старши треньорът на Лутън Джак Уилшър

Микел Артета отворен за преотстъпване на 16-годишния суперталант Макс Дауман - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Арсенал Микел Артета потвърди, че клубът е готов да пусне тийнейджъра Макс Дауман под наем, стига обстоятелствата през зимния трансферен прозорец да са подходящи. 16-годишният футболист отново привлече вниманието към себе си, след като отбеляза два гола при първата си поява за сезона при победата с 4:2 над Ипсуич за Купата на Лигата.

Испанският наставник разкри на пресконференция, че бъдещето на младока ще се преценява на всеки шест месеца в зависимост от минутите му на терена и нуждите на първия състав:

„Не сме разглеждали оферти, защото бяхме напълно категорични, че искаме Макс в състава за предсезонната подготовка и след това да видим докъде сме стигнали. На всеки шест месеца ще преценяваме кое е най-доброто за него. Зависи от много фактори – от какво се нуждае той, от какво има нужда отборът, с каква дълбочина разполагаме и какви минути получава. Трябва да сме отворени за опции, но в момента фокусът му е тук.“

Интерес към халфа вече проявява старши треньорът на Лутън и бивш играч на „топчиите“ Джак Уилшър, който е проведе разговор с Артета за евентуален наем в Лига 1. Дауман ще навърши 17 години на 31 декември – точно ден преди отварянето на зимния трансферен прозорец, което правно ще му позволи да премине в друг клуб под наем.

Арсенал вече има опит с подобен ход при младите си звезди – Итън Нуанери първо бе преотстъпен на Марсилия, а през този сезон трупа опит в Борусия Дортмунд. Запитан дали възрастта на Дауман не е пречка, Артета направи паралел със собствената си кариера, припомняйки, че самият той е преминал в Пари Сен Жермен едва на 17 години.



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