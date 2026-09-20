Пет дни до началото на предизборната кампания: Как ще протече надпреварата за „Дондуков“ 2

Малко повече от месец преди президентските избори и пет дни преди началото на предизборната кампания кандидатите заявяват готовност за конструктивен сблъсък на идеи. Все още обаче не са ясни имената на всички претенденти за поста, припомнят от bTV.
От управляващата партия, която застана зад кандидатурата на Илияна Йотова, заявяват, че очакват всеки кандидат да представи своята визия за президентската институция.
„Да видим една президентска кампания, която, разбира се, не е ориентирана към кална битка, към някакви компроматни схватки, а по-скоро да видим визията на всеки един от кандидатите по отношение на това как трябва да стои и как трябва да изглежда президентската институция“, заявиха от партията.
От „Възраждане“ ще обявят своя кандидат във Велико Търново на 22 септември – последният ден от срока на Централната избирателна комисия. Решението е взето след допитване сред симпатизантите на партията. От формацията отказват да потвърдят дали сред обсъжданите имена е и лидерът Костадин Костадинов.
„Няма нужда да спекулираме, да правим енигми кой би бил като име, кой не би бил. Едно от имената е ясно, предстои на 22-и да обявим имената“, заяви Цончо Ганев.
До изборите за седмия български президент остават 35 дни. Според политическите сили към момента тонът остава привидно спокоен, но има опасения, че по време на едномесечната кампания може да се стигне до очерняща и компроматна битка.
Сред основните кандидати Андрей Гюров, който участва в надпреварата заедно с Георги Кандев, заяви, че не се притеснява, че случаят „Петрохан“ може да се отрази на него или на кампанията му заради твърдения за връзки на лица от различни партии с казуса. Той заяви още, че очаква сериозна избирателна активност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Победа
12:36 20.09.2026
2 Евгени от Алфапласт
12:37 20.09.2026
3 Зеления
Коментиран от #13
12:38 20.09.2026
4 жорката Любеноф
12:46 20.09.2026
5 Фори
12:48 20.09.2026
6 Анонимен
Коментиран от #7
12:51 20.09.2026
7 Жълтопаветник
До коментар #6 от "Анонимен":С паветата за кво са?
12:54 20.09.2026
8 Като начало
12:57 20.09.2026
9 Последния Софиянец
12:59 20.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Нали тъй
13:05 20.09.2026
12 Математически
13:05 20.09.2026
13 РЕАЛИСТ
До коментар #3 от "Зеления":Ново двайсет. Гюров е бил в комуна за наркозависими. Ще се крие, разбира се. Няма сурат да се покаже. Тръгнаха с рогата срещу Йотова, ама да бяха си спомнили закона на Нютон, че на всяка сила има противоположна сила .
Коментиран от #17
13:07 20.09.2026
14 Като начало
13:09 20.09.2026
15 Как може да протече
И плюе яко
Резил
13:09 20.09.2026
16 4 лева дизела
13:11 20.09.2026
17 Забрави да кажеш
До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":Колко е велик и какъв гений е Путлето.
Коментиран от #19
13:13 20.09.2026
18 Цвете
13:15 20.09.2026
19 РЕАЛИСТ
До коментар #17 от "Забрави да кажеш":За България говорим , бе. Само Путин ви е в главата. Под статия за изборите в Русия нийде -дойде, ама под тази статия е глупост. Мрежата гърми. Соня Колтуклиева го разкри този наркоман Гюров, дето президент ниска да става.
Коментиран от #20
13:20 20.09.2026
20 Ай майкуууу
До коментар #19 от "РЕАЛИСТ":Коня Кютюклиева вика този
😂😂😂😂😂
13:22 20.09.2026
21 Усещам...
13:29 20.09.2026
22 Мнение
13:29 20.09.2026
23 Студопор
13:30 20.09.2026
24 Т.КОЛЕВ
КАТО ИМА НЯКАКВО АДЕКВАТНО НЕ ГЕНОЦИДНОТО ПОДОБРЕНИЕ НА ПЕНСИЙКИ,МИНИМ.ЗАПЛАТИ ПЪРВИ ОШЕ.В.5 СУТРИНТА ЧЕ ЧАКАМ ДА ГЛАСУВАМ НО ЗА СЕГА НЕ. АМАН ОТ.ЛУЖЦИ ОБЕШАВАЧИ КРАДЦИ И ЛИЦЕМЕРИ УПРАВНИЦИ ПОЛИТИЦИ В БЪЛГАРИЯ. АКО ЩЕ АВРАМ БАКАЛИНА ДА Е ПРЕЗИДЕНТ ИЛИ МИНИСТ.ПРЕДСЕДАТЕЛ ЗАКОНИТЕ СА ЗА ВСИЧКИ.
13:32 20.09.2026