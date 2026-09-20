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Пет дни до началото на предизборната кампания: Как ще протече надпреварата за „Дондуков“ 2

Пет дни до началото на предизборната кампания: Как ще протече надпреварата за „Дондуков“ 2

20 Септември, 2026 12:35 527 24

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  • предизборна кампания-
  • президент

До изборите за седмия български президент остават 35 дни

Пет дни до началото на предизборната кампания: Как ще протече надпреварата за „Дондуков“ 2 - 1
Снимка: БГНЕС
bTV bTV Телевизия бТВ

Малко повече от месец преди президентските избори и пет дни преди началото на предизборната кампания кандидатите заявяват готовност за конструктивен сблъсък на идеи. Все още обаче не са ясни имената на всички претенденти за поста, припомнят от bTV.

От управляващата партия, която застана зад кандидатурата на Илияна Йотова, заявяват, че очакват всеки кандидат да представи своята визия за президентската институция.

„Да видим една президентска кампания, която, разбира се, не е ориентирана към кална битка, към някакви компроматни схватки, а по-скоро да видим визията на всеки един от кандидатите по отношение на това как трябва да стои и как трябва да изглежда президентската институция“, заявиха от партията.

От „Възраждане“ ще обявят своя кандидат във Велико Търново на 22 септември – последният ден от срока на Централната избирателна комисия. Решението е взето след допитване сред симпатизантите на партията. От формацията отказват да потвърдят дали сред обсъжданите имена е и лидерът Костадин Костадинов.

„Няма нужда да спекулираме, да правим енигми кой би бил като име, кой не би бил. Едно от имената е ясно, предстои на 22-и да обявим имената“, заяви Цончо Ганев.

До изборите за седмия български президент остават 35 дни. Според политическите сили към момента тонът остава привидно спокоен, но има опасения, че по време на едномесечната кампания може да се стигне до очерняща и компроматна битка.

Сред основните кандидати Андрей Гюров, който участва в надпреварата заедно с Георги Кандев, заяви, че не се притеснява, че случаят „Петрохан“ може да се отрази на него или на кампанията му заради твърдения за връзки на лица от различни партии с казуса. Той заяви още, че очаква сериозна избирателна активност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Победа

    5 7 Отговор
    Само Възраждане !

    12:36 20.09.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    7 1 Отговор
    С кал и плюнки. Както от време оно.😎

    12:37 20.09.2026

  • 3 Зеления

    7 6 Отговор
    Гюров и Кандев са се скрили като мишки, заради случая Петрохан и не дават никакви интервюта от пресконференцията на прокуратурата до сега. Голям страх !!!

    Коментиран от #13

    12:38 20.09.2026

  • 4 жорката Любеноф

    5 5 Отговор
    Бе не те я открихме отдавна в полза на дрога.рката!

    12:46 20.09.2026

  • 5 Фори

    8 4 Отговор
    Не е равнопоставено действащ президент да прави предизборна кампания с държавен ресурс. Цялото НСО и държава са впрегнати е нейната кампания.

    12:48 20.09.2026

  • 6 Анонимен

    7 4 Отговор
    Стига сте разпространявали лъжи тук няма никакви избори има наложени диктаторски счупеняци и назначаване пожизнено на тандем Йотова Радев

    Коментиран от #7

    12:51 20.09.2026

  • 7 Жълтопаветник

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    С паветата за кво са?

    12:54 20.09.2026

  • 8 Като начало

    7 1 Отговор
    На всички младежи....подарък по единп...акет...от Пет...рич....ката сол......от сърце.

    12:57 20.09.2026

  • 9 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Аз ще гласувам за Росен Миленов.Единственият достоен.

    12:59 20.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Нали тъй

    3 7 Отговор
    Илияна Йотова с кандидата на Възраждане на балотаж.

    13:05 20.09.2026

  • 12 Математически

    8 2 Отговор
    Съотношение...1към 1000 съдби,заради схе...мата на Рун....дьо ...с плате...ното по...мил...ване.

    13:05 20.09.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Зеления":

    Ново двайсет. Гюров е бил в комуна за наркозависими. Ще се крие, разбира се. Няма сурат да се покаже. Тръгнаха с рогата срещу Йотова, ама да бяха си спомнили закона на Нютон, че на всяка сила има противоположна сила .

    Коментиран от #17

    13:07 20.09.2026

  • 14 Като начало

    6 0 Отговор
    На всички младежи....подарък по единп...акет...от Пет...рич....ката сол......от сърце.

    13:09 20.09.2026

  • 15 Как може да протече

    4 4 Отговор
    Още не е започнала и Гюров цяла сутрин ни залива със самооценка колко е велик
    И плюе яко
    Резил

    13:09 20.09.2026

  • 16 4 лева дизела

    8 0 Отговор
    ОСТАВКА КРАДЦИ МА БЪДЕЩЕТО НИ!!!

    13:11 20.09.2026

  • 17 Забрави да кажеш

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":

    Колко е велик и какъв гений е Путлето.

    Коментиран от #19

    13:13 20.09.2026

  • 18 Цвете

    5 1 Отговор
    НОМЕР 13, КОГА ГЮРОВ Е БИЛ НАРКОЗАВИСИМ ? ТВОЯТА КИЛИЯ ЩЕ БЪДЕ СЪС СЕВЕРНО ИЗЛОЖЕНИЕ.

    13:15 20.09.2026

  • 19 РЕАЛИСТ

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Забрави да кажеш":

    За България говорим , бе. Само Путин ви е в главата. Под статия за изборите в Русия нийде -дойде, ама под тази статия е глупост. Мрежата гърми. Соня Колтуклиева го разкри този наркоман Гюров, дето президент ниска да става.

    Коментиран от #20

    13:20 20.09.2026

  • 20 Ай майкуууу

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "РЕАЛИСТ":

    Коня Кютюклиева вика този
    😂😂😂😂😂

    13:22 20.09.2026

  • 21 Усещам...

    2 0 Отговор
    ...че всяка втора дума ще съдържа петрохан и палавият дебелан ;) , незнам как вече не им е неудобно, пхахахахахаха!

    13:29 20.09.2026

  • 22 Мнение

    2 0 Отговор
    Предизборната кампания за другарката Йотова тече от почти десет години. Не слиза от екраните на телевизиите. Е, това ли се нарича равнопоставеност?

    13:29 20.09.2026

  • 23 Студопор

    0 0 Отговор
    5 пари не давам! Нито симпатизирам на някой, нито мисля, че ще има ефект.

    13:30 20.09.2026

  • 24 Т.КОЛЕВ

    0 0 Отговор
    АЗ ВЕЧЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО НЕ ГЛАСУВАМ.
    КАТО ИМА НЯКАКВО АДЕКВАТНО НЕ ГЕНОЦИДНОТО ПОДОБРЕНИЕ НА ПЕНСИЙКИ,МИНИМ.ЗАПЛАТИ ПЪРВИ ОШЕ.В.5 СУТРИНТА ЧЕ ЧАКАМ ДА ГЛАСУВАМ НО ЗА СЕГА НЕ. АМАН ОТ.ЛУЖЦИ ОБЕШАВАЧИ КРАДЦИ И ЛИЦЕМЕРИ УПРАВНИЦИ ПОЛИТИЦИ В БЪЛГАРИЯ. АКО ЩЕ АВРАМ БАКАЛИНА ДА Е ПРЕЗИДЕНТ ИЛИ МИНИСТ.ПРЕДСЕДАТЕЛ ЗАКОНИТЕ СА ЗА ВСИЧКИ.

    13:32 20.09.2026

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