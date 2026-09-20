Пет дни до началото на предизборната кампания: Как ще протече надпреварата за „Дондуков“ 2

Малко повече от месец преди президентските избори и пет дни преди началото на предизборната кампания кандидатите заявяват готовност за конструктивен сблъсък на идеи. Все още обаче не са ясни имената на всички претенденти за поста, припомнят от bTV.

От управляващата партия, която застана зад кандидатурата на Илияна Йотова, заявяват, че очакват всеки кандидат да представи своята визия за президентската институция.

„Да видим една президентска кампания, която, разбира се, не е ориентирана към кална битка, към някакви компроматни схватки, а по-скоро да видим визията на всеки един от кандидатите по отношение на това как трябва да стои и как трябва да изглежда президентската институция“, заявиха от партията.

От „Възраждане“ ще обявят своя кандидат във Велико Търново на 22 септември – последният ден от срока на Централната избирателна комисия. Решението е взето след допитване сред симпатизантите на партията. От формацията отказват да потвърдят дали сред обсъжданите имена е и лидерът Костадин Костадинов.

„Няма нужда да спекулираме, да правим енигми кой би бил като име, кой не би бил. Едно от имената е ясно, предстои на 22-и да обявим имената“, заяви Цончо Ганев.

До изборите за седмия български президент остават 35 дни. Според политическите сили към момента тонът остава привидно спокоен, но има опасения, че по време на едномесечната кампания може да се стигне до очерняща и компроматна битка.

Сред основните кандидати Андрей Гюров, който участва в надпреварата заедно с Георги Кандев, заяви, че не се притеснява, че случаят „Петрохан“ може да се отрази на него или на кампанията му заради твърдения за връзки на лица от различни партии с казуса. Той заяви още, че очаква сериозна избирателна активност.