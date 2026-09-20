Новини
България »
Всички градове »
Бивш зам.-шеф на ДАНС: Въпросът е дали взривовете в "ЕМКО" са в следствие на руско активно мероприятие

Бивш зам.-шеф на ДАНС: Въпросът е дали взривовете в "ЕМКО" са в следствие на руско активно мероприятие

20 Септември, 2026 11:17 873 32

  • данс-
  • заместник- председател-
  • емко-
  • взривове-
  • руснаци-
  • активно мероприятие

"В момента, чета изследвания на френски медии, българското разузнаване е последно по доверие от страна на западните си партньори", подчерта Петър Петров и напомни, че винаги сме разглеждани от западните ни партньори с една въпросителна.

Бивш зам.-шеф на ДАНС: Въпросът е дали взривовете в "ЕМКО" са в следствие на руско активно мероприятие - 1
Снимка: БНР
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Установени са някои неспазени мерки за сигурността на заводите, но не беше казано нищо да се усилва контраразузнавателното противодействие на заплахата, идваща по линия на руско разузнаване. Не чух да се предприемат мерки за координация и активна комуникация с партньорите по тази линия. Без такова взаимодействие стигането до обективната истина е невъзможно. Необходимо е да се даде отговор на този въпрос - дали тези взривове са в следствие на руско активно мероприятие на българска територия. Това трябва да е във фокуса на вниманието на службите към момента".

Това заяви пред БНР бившият зам.-председател на ДАНС Петър Петров в коментар за взривовете в складове за боеприпаси на оръжейната компания "ЕМКО" и проведения Съвет по сигурността, където беше обсъдена темата.

"В Съвета по сигурността бяха набелязани мерки, но те са в посока на изясняване какъв е режимът за съхраняване на такава продукция. Чух, че екипи от ДАНС и МВР ще инспектират такива складове, ще налагат санкции, ще се увеличава патрулно-постовата дейност в тези райони. Но това беше ангажимент на МРВ и ДАНС и към момента, те трябваше да са го правили това и в момента. Ако някой не е спазил режима, ако някой си е позволил да неглижира, той би следвало да носи своята отговорност. Но за мен по-важен е въпросът дали тези взривове са в следствие на планирано диверсионно-разузнавателното мероприятие, реализирано от руските служби", коментира той.

Според него това е напълно възможно, имайки предвид историята, която собственикът на "ЕМКО" Емилиян Гебрев има през последните години като цел. Той напомни инцидентите около него и това, че има повдигнати обвинения на руски граждани от българската прокуратура:

"2015 г. той стоя доста време в болница, а българската прокуратура твърдеше, че е ял нитратна рукола. 3 години по-късно при отравянето на Сергей Скрипал беше придобита информация, която показа, че тук, в България, са пребивавали лица от ГРУ към руската армия и те са влизали в страната с фалшива самоличност, пребивавали са в наети квартири, чак по-късно се видя, че един от тях дегизиран се разхожда в подземния паркинг на офиса на "ЕМКО" и има някаква интервенция спрямо автомобила на Емилиян Гебрев. Тази информация тогава не беше известна на българските служби. Тя дойде по линия на координацията с британските партньори. По тази линия на координация със западните ни партньори, което е най-важното към момента, беше получена информация за връзки между взривовете в Чехия, в селцето Врбетице, където е била съхранявана продукция на "ЕМКО", и тук няколко взрива през годините от 2011 г. до 2020 г., когато има взрив в завод на "Арсенал" до Мъглиж. И двата взрива в района на Иганово, където в складове на ВМЗ - Сопот също се е съхранявала продукция на "ЕМКО". От там дойде информация по линия на обмена с чешките партньори, че това има връзка с действия на руското военно разузнаване. Бяха повдигнати обвинения на 6 руски граждани".

По думите на Петър Петров е много важна тази преценка - дали става дума за действия на руското разузнаване, да се осъществи в пряка координация и взаимодействие с нашите евроатлантически партньори. Той напомни, че през годините е работено много усилено за получаване на доверието на специалните служби на нашите евроатлантическите партньори.

"В момента, чета изследвания на френски медии, българското разузнаване е последно по доверие от страна на западните си партньори", подчерта бившият зам.-председател на ДАНС и напомни, че винаги сме разглеждани от западните ни партньори с една въпросителна.

"Без информация от нашите партньори няма как сами да се справим срещу един такъв голям противник като руското разузнаване", категоричен бе той в интервю за предаването "Неделя 150".

"Собствениците на такива складове и заводи - каквито и предписания да спазят, каквито и мерки да вземат за собствената си охрана, ако става дума за операция на руското разузнаване, те няма да могат сами да успеят да се защитят, без държавата да влезе във функциите си".

Имайки предвид капацитета на Руската федерация в тази сфера, българската държава не може да се справи сама с тези процеси, изтъкна Петров и изказа мнението си, че ние трябва да разчитаме много на нашите партньори по линия на НАТО и ЕС.

Според него дългосрочната цел на руска хибридна операция у нас е една - да се постигне добра среда за реализиране на руските геополитически интереси на българска територия. По думите му Балканите са фокусиращи интерес на Руската федерация. "Тя винаги ще иска да запази своето влияние тук. Винаги ще иска да направи съответните пробиви в ключови сфери като сигурността, ще иска да придобие агентура в службите, на политическо ниво", обясни той.

"Има доста притеснителни факти, които би следвало да засилят вниманието на обществото. Ако обществото следи тези процеси и е наясно с тази заплаха, това би създало доста трудности в реализирането на такава операция. Българинът достатъчно добре съзнава реалностите, които го заобикалят. Ежедневно трябва да съхраняваме националния ни суверенитет, ежедневно трябва да осъществяваме мониторинг върху властимащите, върху всеки орган на държавна власт и ако има въпроси, които ни притесняват, да ги поставяме публично".


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе не бе

    7 2 Отговор
    Следствие са на руско пасивно меропрятие, мерси.

    11:24 20.09.2026

  • 2 А сегашният

    11 0 Отговор
    шеф на ДАНС какво казва? Другото е излишен политически шум.

    11:25 20.09.2026

  • 3 Чул, но не разбрал

    21 0 Отговор
    Но се изказал

    11:25 20.09.2026

  • 4 А50

    13 1 Отговор
    А защо руснаците да искат да взривяват Емко? Това ми е по-интересно и после ще питам следващо защо и така пет пъти докато стигнем до коренната причина.

    11:26 20.09.2026

  • 5 ха-ха-ха

    22 1 Отговор
    Браво! Точно така! Лично Путин ги е взривил! Смешници!

    11:26 20.09.2026

  • 6 Мишел

    16 0 Отговор
    Лично Путин пали фитилите!😀😀😀

    11:27 20.09.2026

  • 7 Сандо

    15 1 Отговор
    Е,и какво е ако са руски?Нима е толкова сложна логиката,че когато помагаш с всички сили и възможности на една воюваща страна,то другата ще се постарае,поне част от помощта ако не може да я спре,то поне да я затрудни?Не казвам,ч Русия е причината,просто припомням азбучни неща,които би трябвало да се знаят от заинтересованите и те да вземат мерки.Макар че има и други причини,които са също толкова логични,а от личен опит зная,че най-често това са човешки грешки.

    11:30 20.09.2026

  • 8 Мен Ме интересува !

    1 10 Отговор
    Дали Вривовете На !

    Румен Радев !

    Са руско активно мероприятие ?

    11:31 20.09.2026

  • 9 аре стига беее

    18 0 Отговор
    Тоя направо светец изкара ДС агента Емилиян Гебрев, с ореол.
    Добре, че са го изгонили от ДАНС тоя пенкилер на снимката. Сигурно руснаци му изскачат и от лютеницата, като я отвори. Смешник.

    11:33 20.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мишел

    13 1 Отговор
    Няма нужда от руснаци. Взривовете в такова предприятие дават възможност на собствениците да реализират продукция, декларирана като взривена.

    11:36 20.09.2026

  • 12 Да бе ,да ! 🤔

    16 0 Отговор
    Какво ли е да си бивше , уволнено от висока служба слугинче , което е обучено от новите господари , че плюейки по Освободителката ни Русия , ще заеме хубав пост ?

    11:36 20.09.2026

  • 13 Хмм

    17 0 Отговор
    щом Гебрев не може да осигури безопасността на складовете си, да се закрият

    11:37 20.09.2026

  • 14 111111

    10 0 Отговор
    С четири камери знам един месец назад кой и кога е бил край блока! Гебрев с такива възможности да си е опасал складовете с всякакви камери и датчици. И небето може да гледа. Записващите устройства може да са в взривозащитен бункер плюс отдалечен запис.
    Иначе дъвчем дъвки!

    11:38 20.09.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор
    АКО БЯХА БРАТУШКИТЕ
    НАПРАВО ЩЯХА ДА СМАЖАТ ПОД ГУМИТЕ
    ГЛАВАТА НА ГЪБАРКО :)

    11:42 20.09.2026

  • 16 виктория

    11 0 Отговор
    добре че е бивш!!

    11:44 20.09.2026

  • 17 Теодор Тагаренко

    8 0 Отговор
    И този нещастник е бил зам.председател на ДАНС. Всичко ни е такова....

    12:01 20.09.2026

  • 18 Факт

    5 0 Отговор
    Всички бивши да се изходят.И не са взривове а пожари,и защо все на Гебрев,като има десетки с друга собственост?

    12:12 20.09.2026

  • 19 Хохо Бохо

    2 0 Отговор
    Да не се окаже, че са за прикриване на незаконни доставки към ембаргови държави

    12:16 20.09.2026

  • 20 Матриало ин ги е кофти

    3 0 Отговор
    Боже, какви дебили са били служители на ДАНС!?
    Дано сегашните да са малко по добри!? Ама като гледам нивото на "политиците", силно се съмнявам!!!

    12:19 20.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 чорапа

    0 4 Отговор
    клечи пред мутрафоня, и не смее да църка.Нищо,че братския народ прави атентати отново в собствената му държава.Който е русофил , не е човек.

    12:25 20.09.2026

  • 23 Перо

    5 0 Отговор
    Какво разбира от ДАНС тоя унтерменш и джихадист от ПП? Това, че е бил слугинаж на политически пост не го прави професионалист! Службата за сигурност трябва да провери всички версии и едва когато установи че е саботаж, трябва да търси виновника, без оглед от коя държава е! След ареста може да се посочи държавата! Това може да е последна дума от реализацията! Тази агенция трябва да се закрие и направи с нова структура и кадрово обезпечени служители, а не като горния партиен секретар на ПП, чужд агент и слугинаж! Нивото на ДС беше с 1000 г. напред!

    12:28 20.09.2026

  • 24 Смешник

    1 0 Отговор
    Най вероятно да Гебрев отдавна изнася оръжия за фашиския режим в Украйна и се явява легитимна цел

    Коментиран от #25

    12:28 20.09.2026

  • 25 покрай

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Смешник":

    стандартните опорки, дай определение за фашизъм, и къде го видя в украйна?Виж какво става в русия, и кажи къде е фашизма.То вашето не е тролене , а мозъчна смърт.Да ви пенсионират ботовете , за да не се мъчите.

    Коментиран от #28

    12:32 20.09.2026

  • 26 Истината

    3 0 Отговор
    Няма как да има сигурност в държавата България, когато огромния щаб на кадрите на антидържавна сигурност са навсякъде в управлението .

    12:32 20.09.2026

  • 27 толкова ку№@хи същества

    5 0 Отговор
    да попитам само емко ли пройзвежда оръжия в България - само емко ли изпраща оръжия за украйна май НЕ- а защо от 2011 година само емко има проблеми а другите фирми не .ако някой си направи труда да провери за миналата година емко е платила 150 000 лева данъци а е продала оръжия за милиарди защо никой не казва това - защо никой не казва че охраната на сладове с оръжия е поверена на пенсионери смешна история .ако Русия има пръст щеше всикчо да е изгоряло до сега

    12:33 20.09.2026

  • 28 за какви опорки говориш бре трол

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "покрай":

    фашизма е в украйна има хиляди документални филми и доказателства за това .мозъчната смърт вече е настъпила при теб много се друсаш с фентанил наркоман .то според теб и калушев не е педофил но се доказа че е така либералните тара$тайки сте тотал щета

    Коментиран от #29

    12:37 20.09.2026

  • 29 и пак

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "за какви опорки говориш бре трол":

    опорки, общи приказки.Даже чат бота-а е по адекватен от теб.Тъжно, тъжно...Изкара ли копейките за днес, или трябва да се напъваш още?

    Коментиран от #31

    12:40 20.09.2026

  • 30 Само да напомня

    1 0 Отговор
    Да, де! Все Путин ви е виновен!

    12:40 20.09.2026

  • 31 хаха съдра№нпедерастха

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "и пак":

    какви копейки бре либерално тарат@айко любител на педофилията какви ботове тъпм№аймунскизадни@к кажи сега изрази мнение за бандата на калушев вероятно и там имат пръст руснаци нали или просто феновете на пп дб сет толкова болни

    12:51 20.09.2026

  • 32 що за въпроси ? ЕСТЕСТВЕНО Е РУСИЯ И

    0 0 Отговор
    ПУТИН ДА СА ИЗВЪРШИЛИ ВЗРИВОВЕТЕ ------ КАК МОЖЕ ДА ИМА СЪМНЕНИЕ В ТОВА , А И ВЪВ ВЕСНИКА ПИШЕ ПЪК И ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА КАЗАХА !

    12:56 20.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол