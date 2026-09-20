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Захарова: Украйна и страните от ЕС „обучават“ младите хора на нацизъм
  Тема: Украйна

Захарова: Украйна и страните от ЕС „обучават“ младите хора на нацизъм

20 Септември, 2026 11:23 903 60

  • русия-
  • украйна-
  • младежи-
  • нацизъм-
  • мария захарова

По един или друг начин всичко се свежда до факта, че „новото поколение, когато дойде, ще оформи международните отношения по свой начин“

Захарова: Украйна и страните от ЕС „обучават“ младите хора на нацизъм - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Киевският режим и страните от ЕС ревностно „обучават“ младите хора на неонацистки идеи и остава въпросът дали те ще имат „съпротивата“ и имунитета към тези наративи. В крайна сметка именно младежите ще оформят общото бъдеще „по свой начин“, подчерта говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за ТАСС след Международния младежки фестивал.

Според дипломата всичко се свежда до факта, че „новото поколение, когато дойде, ще оформи международните отношения по свой начин“. „И идеите, мислите, философията, които те внасят в това, ще определят нашето бъдеще“, подчерта официалният представител на руското външно министерство.

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„Ако те са, повтарям, обучени, както прави Западът сега“, продължи Захарова, „както прави Украйна, както ревностно правят някои представители на Европейския съюз, в допълнение към колективните си националистически бдения...“ „Вижте състоянието, до което са стигнали Полша и балтийските държави“, настоя тя. „Това е наистина болезнено състояние, граничещо с действителната национализация на неонацистките идеи. Какво можем да очакваме от младежите там? Ще имат ли достатъчно устойчивост? Ще имат ли достатъчно имунитет към, както се казва, наративи, които им се внушават?“

Следователно, за да предотвратим войни по света, трябва преди всичко да провеждаме събития за младите хора. „Не тренировъчни лагери, където младите хора се обучават да мразят някого, а по-скоро фестивали за млади хора с мото, посветени на мира, приятелството и сътрудничеството, където младите хора могат да разгърнат своя потенциал, да развият истински връзки и да не бъдат принуждавани да измислят изкуствени програми, а просто да се наслаждават на възможностите, да реализират своите таланти, своите дарби“, обясни дипломатът. „Това е може би най-важното нещо, наистина.“


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Смока

    26 19 Отговор
    Стига с тоя нацизъм, ма.

    11:28 20.09.2026

  • 3 Захарова:

    23 20 Отговор
    Много сме безпомощни и страхливи с моя многоходов шеф Путулер. Бивш бакшиш н а стоянката в Ленинград

    Коментиран от #52

    11:28 20.09.2026

  • 4 Хахахаха

    30 20 Отговор
    Рашите са от ка чи ли. Обвиняват другите, в това което правят сами. Там от родолния дом ги обучават на война и оръжия.

    11:29 20.09.2026

  • 5 az СВО Победа 81

    18 24 Отговор
    Киев се провали в опита си да атакува Москва в третия ден на изборите!

    Повече от 1600 БПЛА са били пуснати за удари по Москва. Киев е планирал да устрои истински ад, но руснаците са се справили отлично!

    Коментиран от #11, #13, #21, #42

    11:29 20.09.2026

  • 6 Ми да направи нещо вместо да вие ахахах

    17 13 Отговор
    Защо вие така безпомощно и отчаяно? Да не би защото децата й са на запад?

    Коментиран от #16

    11:30 20.09.2026

  • 7 Дика

    19 13 Отговор
    Нацистите навремето нападнаха Русия, сега нацистите от Русия нападнаха Украйна.

    Коментиран от #12

    11:31 20.09.2026

  • 8 Нищо ново

    13 18 Отговор
    Това от години го виждаме . Мрежата е пълна със снимки на украинските нацистки кръволоци от Азов и Десен сектор , които преди СВО безнаказано убиваха цивилни рускоезични , жени и деца . За радост на евроатлантиците .

    Коментиран от #56

    11:31 20.09.2026

  • 9 Град Козлодуй

    14 15 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    11:31 20.09.2026

  • 10 няма проблем защото

    9 12 Отговор
    Русия ги денацифицира!

    11:32 20.09.2026

  • 11 Днес от сутринта

    21 15 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа 81":

    Цяла Москва гори, Пуслер избяга в Коми. Има десетки видеота от горяща Москва. Гори рафинерията край Москва.

    Коментиран от #17, #38

    11:32 20.09.2026

  • 12 не е вярно

    11 13 Отговор

    До коментар #7 от "Дика":

    Нацистите нападнаха украинците през 2014г. Русия ги защитава и денацифицира нацисти.

    Коментиран от #44

    11:33 20.09.2026

  • 13 Ако беше малко образован

    15 11 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа 81":

    Нямаше да ни занимаваш с долнопробен путинизъм.

    11:33 20.09.2026

  • 14 Сандо

    7 11 Отговор
    Това в окраината се прави далеч преди СВО и винаги съм се чудил наистина ли руското ръководство не вижда това.Но по-лошото е,че няма да мине много време и европа ще пропищи от тия свои възпитаници.

    11:33 20.09.2026

  • 15 Трол

    6 9 Отговор
    Пълна лъжа, нацизъм никога не е съществувал.

    11:33 20.09.2026

  • 16 Путин

    8 5 Отговор

    До коментар #6 от "Ми да направи нещо вместо да вие ахахах":

    Не можем, Сорос ни държи за то ките. И стиска.

    11:34 20.09.2026

  • 17 Мдаа

    15 8 Отговор

    До коментар #11 от "Днес от сутринта":

    На петата година от Киев за два дня браним и бягаме от Москва.
    Мдаа...

    Коментиран от #20

    11:35 20.09.2026

  • 18 Една тръба, но с нещо

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Путин многоходовия тръбар":

    друго идва да те поздрави и теб.

    Коментиран от #37, #57

    11:35 20.09.2026

  • 19 Сандо

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Путин многоходовия тръбар":

    Здравей,бедни ми центавърчо!Как е днес,как беше вчера,трошиш ли клавиатурата,заработваш ли яко,плащат ли ти извънредни или си по старата тарифа?

    Коментиран от #22

    11:35 20.09.2026

  • 20 Путлер от Ладата дето не пали:

    12 5 Отговор

    До коментар #17 от "Мдаа":

    - Москва не е паднала още.

    Коментиран от #28

    11:36 20.09.2026

  • 21 гру гайтанджиева

    8 5 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа 81":

    Колега от къде черпиш тези фейкове?

    Коментиран от #27

    11:36 20.09.2026

  • 22 Путин тръбаря

    8 3 Отговор

    До коментар #19 от "Сандо":

    Нека има газ и въглища в твоята къща в с. Мечка

    Коментиран от #43

    11:37 20.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Факт

    10 7 Отговор
    Фашагите кремльовски са г.. ЕЙ нацистите и ПРОКЛЯТИЕТО за Човечеството!
    Единствено пълна Анихилация лекува тая монголска про каза

    11:39 20.09.2026

  • 26 Какво му е лошото на "нацизма"

    9 8 Отговор
    щом в Русия е станал държавна идеология?

    11:39 20.09.2026

  • 27 Реалист

    9 4 Отговор

    До коментар #21 от "гру гайтанджиева":

    Колегата е някакво куку, което от много години се среща навсякъде из медиите. Явно безработен младеж с богати родители комунисти и не му трябва да работи и по цял ден съчинява руска пропаганда. Даже не я преписва, а си я измисля.

    Коментиран от #34

    11:41 20.09.2026

  • 28 Мдаа

    11 3 Отговор

    До коментар #20 от "Путлер от Ладата дето не пали:":

    За същият Путлер ли пишеш дето (уж)гласува
    пред компютър с пиратски Уиндоус?За същият Путлер пишеш дето избяга по боксерки от готвача?

    11:41 20.09.2026

  • 29 ЕДГАР КЕЙСИ

    11 6 Отговор
    А ТИ ДРУГАРКО МАША "ОБУЧАВАТЕ" МЛАДИТЕ ХОРА НА ....................... КОМУНОФАШИZЪМ ДА УБИВАТ .................... ФАКТ !

    11:41 20.09.2026

  • 30 Ай майкуууу

    4 2 Отговор
    😂😂😂😂😂😂

    11:43 20.09.2026

  • 31 Герги

    12 6 Отговор
    Това тръгна от Кремъл...лесно да се употребява думата фашизъм...нацизъм...и като се има в предвид кой започна всичко,звучи пошло...ама много пошло..

    11:44 20.09.2026

  • 32 Очото

    10 6 Отговор
    Единствено по кремля ТВ върви Ежедневно НЕО Нацизма москалски! Там се унищожават Нации, етноси,народи,..там се хвърля Атома по цял свят,..там се представя Нацизма като..добродетел а Фюрера Педофил като герой!

    11:45 20.09.2026

  • 33 123

    5 7 Отговор
    От 108 години Русия е еврейска кочина! Турците вече открито казват, че войната с евреите е неизбежна, а китайският външен министър официално каза, че еврейските държави трябва да бъдат унищожени. Следователно Израел ще бъде унищожен, а Русия отново ще се разпада, както преди 36 години.

    11:45 20.09.2026

  • 34 Кой бре

    5 6 Отговор

    До коментар #27 от "Реалист":

    сво ушанката е дъртак комуне.Напълно изветрял.

    11:46 20.09.2026

  • 35 Хдекхх

    5 5 Отговор
    Тая еврифобка

    11:47 20.09.2026

  • 36 Къде изчезна руският тролей :)

    10 4 Отговор
    Да го пускат на линия, за да поддържа дискусията, да разкаже за фашизма :)))

    11:48 20.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Хахахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Днес от сутринта":

    Човека ти е написал правилно, всичко е свалено. При този случай който пишеш, просто рафинерията е свалила дрона, но той все пак е свален.

    11:51 20.09.2026

  • 39 Само питам

    10 4 Отговор
    Колко плащат на редакцията,за да ни осведомява за мнението на тази фашистка пача??

    11:51 20.09.2026

  • 40 Нацистите в Европа са само в Кремъл!

    10 4 Отговор
    Никой друг не нападна мирна страна в съседство, избивайки цивилни. Само гнясавите крепостни орки!!!

    11:53 20.09.2026

  • 41 За Какъв мир говори

    9 4 Отговор
    Пиялката?!?С плакат за МИР, фашагите москалска изпращат в тюрма за 14 г!
    В детските градини обличат дечицата с военни униформи и учат да бъдат вечни роби на Фюрера ПЕ дал

    11:54 20.09.2026

  • 42 Не си разбрал

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа 81":

    160000 са. И всички са свалени, е падналите отломки подпалили складове и рафинерии в кочината, ама нищо, свялени са. 🤣🤣🤣🤣🤣

    11:56 20.09.2026

  • 43 Сандо

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Путин тръбаря":

    И в твоята в с. Търтей.

    11:57 20.09.2026

  • 44 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "не е вярно":

    Че нали в Украйна били руснаци,как така руснаци ще нападат руснаци??

    11:58 20.09.2026

  • 45 Вътрешен човек

    0 6 Отговор
    Много късно разбрах, че в Мариопол и Бердянск е забранено изучаването на български език?
    Не разбирам защо Руските власи го правят това. С какво българската идентичност на Таврийските българи пречат на Русия в тази война? Познавам много хора от там. Те никога до сега не са живели в страх, а сега така живеят. Не познавам в дълбочина проблема, не съм нито русофоб, нито съм на страната на Украйна или Русия в този конфликт, но тази забрана е учудващо голяма глупост на руските власти. Надявам се да се осъзнаят, но още повече се надявам, че сега мистър председателя Радев и президент Йотова да вземат отношение

    11:58 20.09.2026

  • 46 Асамблея "Знаме на мира"

    8 2 Отговор
    Поне някои от нас имаха хубаво детство. Тичане, игри, писма.. Без смартфони, ИИ, омраза, Петрохански хижи и ПП Лами..

    Коментиран от #59

    12:03 20.09.2026

  • 47 Ко пейки Де ..билни

    6 5 Отговор
    Идва вашият ред за .. компостиране и Чернозем

    Коментиран от #48

    12:03 20.09.2026

  • 48 У ДРИ БАЦЕЕ

    4 5 Отговор

    До коментар #47 от "Ко пейки Де ..билни":

    У ДРИ ИИ ТАА МОНГОЛЬЯК ФАШИСТКА ГНЯС

    12:06 20.09.2026

  • 49 Дзак

    3 4 Отговор
    В България е същото!

    12:06 20.09.2026

  • 50 Маша алкаша

    4 4 Отговор
    Е в белая горячка

    12:12 20.09.2026

  • 51 Тази тьотя

    6 2 Отговор
    така и не разбра,какво е нацизъм!Точно тя е !

    12:24 20.09.2026

  • 52 Петрич

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Захарова:":

    Случайно да не си на фронта в Украйна, много си смел.Сигурно си с много хубав ПАМПЕРС

    12:27 20.09.2026

  • 53 Берлин

    3 4 Отговор
    Правилно казва Мария Захарова, уСрула,кая,мерц и цялата ойропа е фашистка,за осраина не коментирам там е бандерофашисти.

    12:28 20.09.2026

  • 54 Коментар

    6 3 Отговор
    Тя и Димон са изключително противни лицемери и демагози.

    12:28 20.09.2026

  • 55 некъпаното

    1 2 Отговор
    пак офунтя

    12:34 20.09.2026

  • 56 даже

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Нищо ново":

    идват у вас

    12:36 20.09.2026

  • 57 маати

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Една тръба, но с нещо":

    прие по здравите

    12:37 20.09.2026

  • 58 БАРС

    1 1 Отговор
    МНОГО МАЛКО ЗНАЯТ В БЪЛГАРИЯ НО ЗАХАРОВА Е ПРАВА ТАКИВА ОБУЧЕНИЯ ИМАШЕ ОЩЕ ПРЕЗ2008 ГОД.В ГОРИТЕ В ЛЬВОВСКА ОБЛСТ И ТО ДНЦА ПО НА 12,ГОД.ДО 16,27 ИМЕНО ДА ВЪЗХВАЛЯВАТ БАНДЕРА И УПА И ДА ИМ НАБИВАТ В ГЛАВИТЕ ЧЕ ТЕ СА СЕ БОРИЛИ ПРОТИВ РОСИЯ.ИМА ДОСТАТЪЧНО ДОКОМЕНТАЛНИ КАДРИ.ТОГАВА ДОЙДЕ ЧРВЕКЪТ НА ЦРУ И САЩ ПРЕЗИДЕНТ НА УКРАИНА ЮЩЕНКО СИСТ ПРОДАЖНИК ИМЕННО ТО ЗАПОЧНА ДА НАСЛАГВА ОМРАЗА ПРОТИВ РОСИЯ.ДА РОСНАЦИТЕ ИМАТ ТАКИВА ОБЛИЧАТ ГИ С ЧЕРВЕНИ УНИЫОРМИ ДА УЧАТ ГИ НО ГОВОРЯТ ИМ ДА ОБИЧАТ РОДИНАТА И ДА СА ГОТОВИ ДА Я ЗАЩИТАВАТ НО НИКОГА НЕ ИМ ГОВОРЯТ ДА МРАЗЯТ УКРАИНЦИ ИЛИ АМЕРИКАНЦИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ НАРОД ДА МРАЗЯТ ИМА РАЗЛИКА.

    Коментиран от #60

    12:52 20.09.2026

  • 59 НаРъБа НЕМОЖАЧи

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Асамблея "Знаме на мира"":

    Всеки ден благодаря на съдбата че сесесерето и байтошовците отидоха на бунището на историята 🤩🤡🍌

    12:52 20.09.2026

  • 60 техас

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "БАРС":

    как дупло?

    12:53 20.09.2026

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