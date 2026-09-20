Киевският режим и страните от ЕС ревностно „обучават“ младите хора на неонацистки идеи и остава въпросът дали те ще имат „съпротивата“ и имунитета към тези наративи. В крайна сметка именно младежите ще оформят общото бъдеще „по свой начин“, подчерта говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за ТАСС след Международния младежки фестивал.

Според дипломата всичко се свежда до факта, че „новото поколение, когато дойде, ще оформи международните отношения по свой начин“. „И идеите, мислите, философията, които те внасят в това, ще определят нашето бъдеще“, подчерта официалният представител на руското външно министерство.

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„Ако те са, повтарям, обучени, както прави Западът сега“, продължи Захарова, „както прави Украйна, както ревностно правят някои представители на Европейския съюз, в допълнение към колективните си националистически бдения...“ „Вижте състоянието, до което са стигнали Полша и балтийските държави“, настоя тя. „Това е наистина болезнено състояние, граничещо с действителната национализация на неонацистките идеи. Какво можем да очакваме от младежите там? Ще имат ли достатъчно устойчивост? Ще имат ли достатъчно имунитет към, както се казва, наративи, които им се внушават?“

Следователно, за да предотвратим войни по света, трябва преди всичко да провеждаме събития за младите хора. „Не тренировъчни лагери, където младите хора се обучават да мразят някого, а по-скоро фестивали за млади хора с мото, посветени на мира, приятелството и сътрудничеството, където младите хора могат да разгърнат своя потенциал, да развият истински връзки и да не бъдат принуждавани да измислят изкуствени програми, а просто да се наслаждават на възможностите, да реализират своите таланти, своите дарби“, обясни дипломатът. „Това е може би най-важното нещо, наистина.“