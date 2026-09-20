Захарова: Украйна и страните от ЕС „обучават“ младите хора на нацизъм

Киевският режим и страните от ЕС ревностно „обучават“ младите хора на неонацистки идеи и остава въпросът дали те ще имат „съпротивата“ и имунитета към тези наративи. В крайна сметка именно младежите ще оформят общото бъдеще „по свой начин“, подчерта говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за ТАСС след Международния младежки фестивал.
Според дипломата всичко се свежда до факта, че „новото поколение, когато дойде, ще оформи международните отношения по свой начин“. „И идеите, мислите, философията, които те внасят в това, ще определят нашето бъдеще“, подчерта официалният представител на руското външно министерство.
„Ако те са, повтарям, обучени, както прави Западът сега“, продължи Захарова, „както прави Украйна, както ревностно правят някои представители на Европейския съюз, в допълнение към колективните си националистически бдения...“ „Вижте състоянието, до което са стигнали Полша и балтийските държави“, настоя тя. „Това е наистина болезнено състояние, граничещо с действителната национализация на неонацистките идеи. Какво можем да очакваме от младежите там? Ще имат ли достатъчно устойчивост? Ще имат ли достатъчно имунитет към, както се казва, наративи, които им се внушават?“
Следователно, за да предотвратим войни по света, трябва преди всичко да провеждаме събития за младите хора. „Не тренировъчни лагери, където младите хора се обучават да мразят някого, а по-скоро фестивали за млади хора с мото, посветени на мира, приятелството и сътрудничеството, където младите хора могат да разгърнат своя потенциал, да развият истински връзки и да не бъдат принуждавани да измислят изкуствени програми, а просто да се наслаждават на възможностите, да реализират своите таланти, своите дарби“, обясни дипломатът. „Това е може би най-важното нещо, наистина.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Смока
11:28 20.09.2026
3 Захарова:
Коментиран от #52
11:28 20.09.2026
4 Хахахаха
11:29 20.09.2026
5 az СВО Победа 81
Повече от 1600 БПЛА са били пуснати за удари по Москва. Киев е планирал да устрои истински ад, но руснаците са се справили отлично!
Коментиран от #11, #13, #21, #42
11:29 20.09.2026
6 Ми да направи нещо вместо да вие ахахах
Коментиран от #16
11:30 20.09.2026
7 Дика
Коментиран от #12
11:31 20.09.2026
8 Нищо ново
Коментиран от #56
11:31 20.09.2026
9 Град Козлодуй
11:31 20.09.2026
10 няма проблем защото
11:32 20.09.2026
11 Днес от сутринта
До коментар #5 от "az СВО Победа 81":Цяла Москва гори, Пуслер избяга в Коми. Има десетки видеота от горяща Москва. Гори рафинерията край Москва.
Коментиран от #17, #38
11:32 20.09.2026
12 не е вярно
До коментар #7 от "Дика":Нацистите нападнаха украинците през 2014г. Русия ги защитава и денацифицира нацисти.
Коментиран от #44
11:33 20.09.2026
13 Ако беше малко образован
До коментар #5 от "az СВО Победа 81":Нямаше да ни занимаваш с долнопробен путинизъм.
11:33 20.09.2026
14 Сандо
11:33 20.09.2026
15 Трол
11:33 20.09.2026
16 Путин
До коментар #6 от "Ми да направи нещо вместо да вие ахахах":Не можем, Сорос ни държи за то ките. И стиска.
11:34 20.09.2026
17 Мдаа
До коментар #11 от "Днес от сутринта":На петата година от Киев за два дня браним и бягаме от Москва.
Мдаа...
Коментиран от #20
11:35 20.09.2026
18 Една тръба, но с нещо
До коментар #1 от "Путин многоходовия тръбар":друго идва да те поздрави и теб.
Коментиран от #37, #57
11:35 20.09.2026
19 Сандо
До коментар #1 от "Путин многоходовия тръбар":Здравей,бедни ми центавърчо!Как е днес,как беше вчера,трошиш ли клавиатурата,заработваш ли яко,плащат ли ти извънредни или си по старата тарифа?
Коментиран от #22
11:35 20.09.2026
20 Путлер от Ладата дето не пали:
До коментар #17 от "Мдаа":- Москва не е паднала още.
Коментиран от #28
11:36 20.09.2026
21 гру гайтанджиева
До коментар #5 от "az СВО Победа 81":Колега от къде черпиш тези фейкове?
Коментиран от #27
11:36 20.09.2026
22 Путин тръбаря
До коментар #19 от "Сандо":Нека има газ и въглища в твоята къща в с. Мечка
Коментиран от #43
11:37 20.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Факт
Единствено пълна Анихилация лекува тая монголска про каза
11:39 20.09.2026
26 Какво му е лошото на "нацизма"
11:39 20.09.2026
27 Реалист
До коментар #21 от "гру гайтанджиева":Колегата е някакво куку, което от много години се среща навсякъде из медиите. Явно безработен младеж с богати родители комунисти и не му трябва да работи и по цял ден съчинява руска пропаганда. Даже не я преписва, а си я измисля.
Коментиран от #34
11:41 20.09.2026
28 Мдаа
До коментар #20 от "Путлер от Ладата дето не пали:":За същият Путлер ли пишеш дето (уж)гласува
пред компютър с пиратски Уиндоус?За същият Путлер пишеш дето избяга по боксерки от готвача?
11:41 20.09.2026
29 ЕДГАР КЕЙСИ
11:41 20.09.2026
30 Ай майкуууу
11:43 20.09.2026
31 Герги
11:44 20.09.2026
32 Очото
11:45 20.09.2026
33 123
11:45 20.09.2026
34 Кой бре
До коментар #27 от "Реалист":сво ушанката е дъртак комуне.Напълно изветрял.
11:46 20.09.2026
35 Хдекхх
11:47 20.09.2026
36 Къде изчезна руският тролей :)
11:48 20.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Хахахаха
До коментар #11 от "Днес от сутринта":Човека ти е написал правилно, всичко е свалено. При този случай който пишеш, просто рафинерията е свалила дрона, но той все пак е свален.
11:51 20.09.2026
39 Само питам
11:51 20.09.2026
40 Нацистите в Европа са само в Кремъл!
11:53 20.09.2026
41 За Какъв мир говори
В детските градини обличат дечицата с военни униформи и учат да бъдат вечни роби на Фюрера ПЕ дал
11:54 20.09.2026
42 Не си разбрал
До коментар #5 от "az СВО Победа 81":160000 са. И всички са свалени, е падналите отломки подпалили складове и рафинерии в кочината, ама нищо, свялени са. 🤣🤣🤣🤣🤣
11:56 20.09.2026
43 Сандо
До коментар #22 от "Путин тръбаря":И в твоята в с. Търтей.
11:57 20.09.2026
44 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #12 от "не е вярно":Че нали в Украйна били руснаци,как така руснаци ще нападат руснаци??
11:58 20.09.2026
45 Вътрешен човек
Не разбирам защо Руските власи го правят това. С какво българската идентичност на Таврийските българи пречат на Русия в тази война? Познавам много хора от там. Те никога до сега не са живели в страх, а сега така живеят. Не познавам в дълбочина проблема, не съм нито русофоб, нито съм на страната на Украйна или Русия в този конфликт, но тази забрана е учудващо голяма глупост на руските власти. Надявам се да се осъзнаят, но още повече се надявам, че сега мистър председателя Радев и президент Йотова да вземат отношение
11:58 20.09.2026
46 Асамблея "Знаме на мира"
Коментиран от #59
12:03 20.09.2026
47 Ко пейки Де ..билни
Коментиран от #48
12:03 20.09.2026
48 У ДРИ БАЦЕЕ
До коментар #47 от "Ко пейки Де ..билни":У ДРИ ИИ ТАА МОНГОЛЬЯК ФАШИСТКА ГНЯС
12:06 20.09.2026
49 Дзак
12:06 20.09.2026
50 Маша алкаша
12:12 20.09.2026
51 Тази тьотя
12:24 20.09.2026
52 Петрич
До коментар #3 от "Захарова:":Случайно да не си на фронта в Украйна, много си смел.Сигурно си с много хубав ПАМПЕРС
12:27 20.09.2026
53 Берлин
12:28 20.09.2026
54 Коментар
12:28 20.09.2026
55 некъпаното
12:34 20.09.2026
56 даже
До коментар #8 от "Нищо ново":идват у вас
12:36 20.09.2026
57 маати
До коментар #18 от "Една тръба, но с нещо":прие по здравите
12:37 20.09.2026
58 БАРС
Коментиран от #60
12:52 20.09.2026
59 НаРъБа НЕМОЖАЧи
До коментар #46 от "Асамблея "Знаме на мира"":Всеки ден благодаря на съдбата че сесесерето и байтошовците отидоха на бунището на историята 🤩🤡🍌
12:52 20.09.2026
60 техас
До коментар #58 от "БАРС":как дупло?
12:53 20.09.2026