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Феновете на Локомотив Пловдив блокираха автобуса на ЦСКА, полицията ряза катинари с клещи

Феновете на Локомотив Пловдив блокираха автобуса на ЦСКА, полицията ряза катинари с клещи

20 Септември, 2026 17:09 683 2

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Возилото пристигна на "Лаута" малко преди 16:00 часа, но бе принуден да изчака пред заключените врати

Феновете на Локомотив Пловдив блокираха автобуса на ЦСКА, полицията ряза катинари с клещи - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Напрежението ескалира на стадион "Христо Бонев" броени часове преди дербито между Локомотив Пловдив и ЦСКА.

Автобусът с футболистите на "червените" бе блокиран за близо 20 минути и не успя да влезе на стадиона. Причината е протест на привържениците на домакините, които бяха затворили централния вход на съоръжението.

Привържениците на "черно-белите" от седмици протестират срещу собственика на клуба Христо Крушарски и днес отново изразиха недоволството си.

Автобусът на ЦСКА пристигна на "Лаута" малко преди 16:00 часа, но бе принуден да изчака пред заключените врати. Наложи се намесата на полицията, която в крайна сметка използва клещи, за да среже катинара и да отвори входа, за да може отборът да влезе.


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  • 1 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Клошарски ще рови по кофите.

    17:22 20.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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