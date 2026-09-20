Феновете на Локомотив Пловдив блокираха автобуса на ЦСКА, полицията ряза катинари с клещи

Напрежението ескалира на стадион "Христо Бонев" броени часове преди дербито между Локомотив Пловдив и ЦСКА.

Автобусът с футболистите на "червените" бе блокиран за близо 20 минути и не успя да влезе на стадиона. Причината е протест на привържениците на домакините, които бяха затворили централния вход на съоръжението.

Привържениците на "черно-белите" от седмици протестират срещу собственика на клуба Христо Крушарски и днес отново изразиха недоволството си.

Автобусът на ЦСКА пристигна на "Лаута" малко преди 16:00 часа, но бе принуден да изчака пред заключените врати. Наложи се намесата на полицията, която в крайна сметка използва клещи, за да среже катинара и да отвори входа, за да може отборът да влезе.