Новини
Спорт »
Бг футбол »
Локомотив София с първа победа за сезона след автогол на Спартак Варна

Локомотив София с първа победа за сезона след автогол на Спартак Варна

20 Септември, 2026 17:14 439 0

  • локомотив софия-
  • спартак варна-
  • първа лига-
  • 10-и кръг-
  • адил тауи-
  • ангел грънчов-
  • автогол-
  • победа-
  • класиране-
  • стадион спартак

Всичко се реши в 58-ата минута с доста доза късмет за столичани

Локомотив София с първа победа за сезона след автогол на Спартак Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив София най-после прекъсна черната си серия, след като надви с 1:0 Спартак Варна като гост в мач от 10-ия кръг на Първа лига. Двубоят се игра на стадион "Спартак" във Варна и бе изключително равностоен.

Всичко се реши в 58-ата минута с доста доза късмет за столичани. Офанзивният играч на "железничарите" Адил Тауи отправи силен удар, топката се отклони нещастно от бранителя на домакините Ангел Грънчов и излъга вратаря на "соколите".

Този автогол се оказа достатъчен за трите точки. Така "червено-черните" записаха първи успех за кампанията след 9 поредни мача без победа. Любопитното е, че в последния им мач от миналия сезон, варненци бяха разгромили Локомотив с 3:0.

Спартак пък затъва все повече и вече е в серия от 7 срещи без успех в шампионата.

След този кръг Локомотив София се изкачи на 11-о място със 7 точки, докато Спартак Варна остава 8-и с 10 пункта.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове