Локомотив София с първа победа за сезона след автогол на Спартак Варна

Локомотив София най-после прекъсна черната си серия, след като надви с 1:0 Спартак Варна като гост в мач от 10-ия кръг на Първа лига. Двубоят се игра на стадион "Спартак" във Варна и бе изключително равностоен.

Всичко се реши в 58-ата минута с доста доза късмет за столичани. Офанзивният играч на "железничарите" Адил Тауи отправи силен удар, топката се отклони нещастно от бранителя на домакините Ангел Грънчов и излъга вратаря на "соколите".

Този автогол се оказа достатъчен за трите точки. Така "червено-черните" записаха първи успех за кампанията след 9 поредни мача без победа. Любопитното е, че в последния им мач от миналия сезон, варненци бяха разгромили Локомотив с 3:0.

Спартак пък затъва все повече и вече е в серия от 7 срещи без успех в шампионата.

След този кръг Локомотив София се изкачи на 11-о място със 7 точки, докато Спартак Варна остава 8-и с 10 пункта.