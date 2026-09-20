Паскал Грос приключи кариерата си в националния отбор на Германия, за да отстъпи място на младите

Опитният полузащитник Паскал Грос официално обяви, че слага край на кариерата си в германския национален отбор по футбол. 35-годишният халф прави тази стъпка, за да даде път на новото поколение футболисти и да насочи цялата си енергия върху клубните си ангажименти с Брайтън в английската Висша лига.

Грос изигра общо 19 мача за Бундестима, в които отбеляза едно попадение. Неговият дебют бе през септември 2023 година, а последната му поява с националната фланелка бе по време на изминалото Световно първенство в драматичния двубой срещу Еквадор (1:2) от груповата фаза. Германците впоследствие отпаднаха на 1/16-финалите от тима на Парагвай.

Изявлението на футболиста идва непосредствено след като той бе оставен извън разширения състав от 44 души на новия национален селекционер Юрген Клоп за предстоящите четири мача в турнира Лига на нациите. Тъй като Грос няма профили в социалните мрежи, той реши да обяви решението си в ефира на Sky Sports след категоричната победа на Брайтън с 3:0 над Арсенал:

„Нямам профили в социалните мрежи, за да го съобщя там, но приключвам с националния отбор и няма да играя повече след Световното първенство. Вярвам, че е дошло времето на новата генерация. Пожелавам им всичко най-добро, стискам палци за техни успехи и смятам, че изграждането на нов отбор на Германия трябва да започне точно сега. Аз ще продължа да се наслаждавам на футбола тук, в моя клуб.“

Паскал Грос е третият ключов състезател, който официално се оттегля от Бундестима след Мондиала, следвайки стъпките на дългогодишния капитан и вратар Мануел Нойер и централния бранител Антонио Рюдигер.

В момента халфът кара своя втори период в Брайтън, където първоначално бе основна фигура от 2017 до 2024 година, преди за кратко да облече екипа на Борусия (Дортмунд) и след това отново да се завърне на „Амекс Стадиум“.